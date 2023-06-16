Как правильно выращивать огурцы в старой бочке

Выращивание огурцов в бочке в последнее время становится всё более популярным, так как у этого способа есть масса преимуществ: экономия пространства под посадки и мобильность таких "грядок", экономия сил и времени на уход за огурцами, внешняя привлекательность - зелёные плети маскируют бочку. Немаловажно и то, что плоды отличаются чистотой, к тому же их очень удобно собирать.

Тара

Ёмкость под огурцы нужно подготовить заранее. В принципе, не имеет значения, из чего она изготовлена - из металла или пластика. Вполне подойдут бочки, которые уже нельзя использовать в хозяйстве по прямому назначению. Если ёмкости будут старыми, ржавыми, без дна, с дырами и щелями, - всё это станет их достоинством, так как будет обеспечена циркуляция воздуха и отток лишней влаги. В пластиковых бочках необходимо будет просверлить отверстия. Объём может быть разным: наиболее популярны 200-литровые бочки. Чтобы земля быстрее прогревалась, их рекомендуется выкрасить в тёмный цвет.

Совет Место для установки бочки лучше всего выбрать солнечное и не продуваемое ветрами. Можно поставить её возле деревьев, чтобы в жару была полутень, защищающая овощи от палящего солнца. К тому же в таком месте можно подвязывать плети к ветвям.

Заполнение ёмкости

Поздней осенью или ранней весной на дно бочки необходимо положить измельчённые стебли кукурузы или подсолнечника, капустные кочерыги и другие грубые растительные остатки. Они будут выполнять дренажную функцию. Далее укладывают опавшие листья, сорняки, солому, древесные опилки, очистки овощей и фруктов, вполне подойдут и прочие пищевые отходы. Перед этим по центру бочки необходимо установить деревянный столб (несложно закрепить его двумя парами крестообразных распорок, которые должны быть внутри) высотой 2 - 2,5 м с двумя перекладинами. Это делается для того, чтобы можно было подвязывать плети огурцов при возделывании на шпалере.

Для средней прослойки идеально подходит свежий навоз. Во время его перепревания выделяется много тепла и создаётся повышенная влажность, которая необходима при выращивании огурцов ранних сроков созревания. Если навоза нет, добавляют полуперепревшие растительные остатки с компостной кучи, бытовые отходы, такие как очистки картошки, лука и других овощей. Органика в процессе перепревания образует питательную среду для выращивания огурцов.

В конце апреля следует приступить к формированию верхнего слоя. На растительные остатки в бочке насыпают плодородную почву слоем 20 см, смешав огородную и листовую землю с перегноем в равных частях. Чтобы облегчить полив будущих растений в бочке, в середину следует вкопать ёмкость. Для этого можно использовать 5-литровую пластиковую бутыль. В их боковых стенках по всему периметру ёмкостей необходимо проделать отверстия, что поможет воспроизвести своеобразный капельный полив растений огурцов в бочке. Заливают воду через горловину и сразу же закручивают пробку.

Затем следует накрыть бочку сверху плёнкой и оставить на пару недель перепревать её содержимое на солнце. После снятия плёнки, возможно, придётся досыпать слой плодородной земли, так как смесь, скорее всего, осядет. От верха почвы до бортиков бочки нужно оставлять 15 - 20 см. За сутки до посева грунт обильно поливают горячей водой и розовым раствором марганцовки.

Посев

Огурец. freepik.com/Freepik

Посеять огурцы в ёмкость можно на пару недель раньше, чем в открытый грунт. Семена сажают на расстоянии 15 см друг от друга на глубину около 2 см. Обычно закапывают 6 - 8 шт. - немного больше, чем нужно, так как лишние всходы можно будет потом убрать. Для ёмкости на 200 л достаточно 4 - 5 растений. Бочку накрывают cпaнбондом. В тёплые солнечные дни её надо открывать.

Совет К уже проросшим огурчикам на время заморозков применима методика шалаша. Она заключается в следующем: по краешкам бочки в землю втыкается дугой металлическая проволока в несколько рядов и поверх накрывается плёнкой. После нормализации погоды укрытие убирается.

Полив и подкормки

Самый важный момент при выращивании огурца - правильный и регулярный полив растений, которые, будучи родом из тропиков, очень нуждаются во влаге. "Жажда" возрастает при посадке в бочку: в этом случае почва быстрее пересыхает от солнца, поэтому требуется более частый полив. Его нужно осуществлять не реже 3-4 раз в неделю вручную при помощи лейки или из шланга, но лучше сделать капельный полив. Чтобы почва не пересыхала и дольше сохраняла влагу, можно провести её мульчирование, прикрыв скошенной травой.

Для подкормок можно использовать так называемые зелёные настои: сорняки, скошенную траву настаивают в тёплой воде 10-12 дней и подкармливают огурцы перебродившей жидкостью. Считается, что такое удобрение по содержанию питательных веществ не уступает перегною.