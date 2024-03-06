Как продлить срок жизни цветочному букету

Витрины с тюльпанами на входе в супермаркеты, нежные букеты в руках спешащих по всё ещё заснеженным улицам прохожих - самый верный признак наступающего праздника. Как же сохранить эту красоту подольше?

Если вы покупаете цветы, придирчиво осмотрите их. Конечно же, у роз не должен быть общипан нижний ряд лепестков, а у хризантем подстрижены края. От такого цветочного отдела лучше уйти подальше. Предпочтение следует отдавать цветам с полураскрытыми бутонами - полностью открытый цветок увядает быстрее, а закрытый может не найти сил для распускания.



Однородный букет сохранить горазло проще, нежели букет, составленный из множества разных цветов. Оказывается, дело в том, что у цветов разная потребность в воде, а также разные требования к её температуре и освещенности помещения. И даже к обработке стеблей нужно подходить по-разному.

Есть цветы-антагонисты, которые не выносят соседства. Лилии, орхидеи, гвоздики, тюльпаны и нарциссы не любят никого. Они выделяют токсичные вещества, ведущие к увяданию других растений. Но есть растения-врачеватели. Так, ветка туи или кипариса поможет сохранить букет, оздоравливая микроклимат внутри и вокруг него. В том числе и в букете из тюльпанов, нарциссов, лилии и прочих растений-"недоброжелателей".

Плотно перевязанный букет сохраняется намного хуже, чем свободный. В плотном букете ограничен доступ воды. Стебли быстрее загнивают и заражают друг друга.



Нижние стебли должны быть полностью освобождены от листьев. Мягкая ткань листа быстро загнивает, что приводит к преждевременной гибели цветка.

Если нет возможности сразу поставить цветы в воду, создайте им влажные условия (оберните мокрой газетой, прикройте сверху целлофаном). Не держите цветы в тепле, по возможности забирайте цветы их салона перед самым дарением - в цветочных холодильниках им комфортнее! Но помните, что неженки орхидеи совершенно не переносят холода.

Структура стебля у всех цветов различна, и нужно сделать так, чтобы в него попадало как можно больше воды. Стебли с сочленениями (гвоздика) подрезают между утолщениями. Полые стебли (дельфиниум, люпин, георгины) наполняют водой, перевернув цветок вниз головой, и, зажав пальцем, быстро опускают в вазу. Молочные стебли (молочаи, мак, пуансеттия) при срезке закупориваются млечным соком, поэтому свежий срез опаливают огнёмипли на несколько секунд погружают в очень горячую воду.

Букет. freepik.com/gpointstudio

Одревесневшие стебли (роза, сирень) размягчают снизу молоточком или расщепляют ножом. У остальных цветов срез делают по косой линии, увеличивая площадь питания.



Если букет принесли в дом с мороза, не ставьте его сразу в вазу с водой комнатной температуры. Подержите в прохладном месте. Резкий контраст температур цветы переносят плохо.

Большинство цветов предпочитают прохладную воду (около 18 градусов по Цельсию). Но орхидеи и нарциссы лучше стоят в теплой воде.

Не ставьте букеты рядом с фруктами, особенно с апельсинами и яблоками.Спелые фрукты выделяют этилен, губительный для цветов.

Кстати Букет - это не просто красиво оформленные цветы. Цвет, форма, количество цветов - всё несёт смысловую нагрузку. Считается, что один цветок - знак внимания, три - уважения, пять - признания, семь- любви. Мужчины часто не придают значение таким, по их мнению, мелочам, но женщины всегда обращают на это внимание. Кстати, начиная с десяти, дарить четное количество цветов вполне допустимо!

Цветы не любят сквозняков, ветер их иссушает. По этой же причине не стоит ставить букеты на солнечное место и возле батареи. Зато частое опрыскивание продлит жизнь любого букета.



Чаше меняйте воду, подрезайте стебли, это не позволит бактериям быстро размножаться. Есть специальные добавки для воды, которые можно сделать и самим. Например, добавить в воду таблетку аспирина или активированного угля. Или несколько кристалликов лимонной кислоты (можно заменить свежим соком). Освежит букет и ложка борной кислоты. Спирт, соль, уксусная кислота, раствор глюкозы или глицерина также продлевают жизнь цветов.

Если цветы подвяли

Букет. freepik.com/

Иногда увядшие цветы можно оживить. Например, розы. Погрузите их "по шейку" в ванну с водой. Если эту процедуру делать каждую ночь, жизнь букета продлится как минимум вдвое.

Мягкие, ворсистые стебли цветов (тюльпаны, морозник, фиалки) заполняются пузырьками воздуха - это препятствует питанию. Во избежание закупорки стебли в нескольких местах прокалывают тонкой иглой.

Стебли сирени и другие ветки плохо... пьют воду. Для жизнестойкости кончики стеблей погружают на минуту в кипящую воду. А чтобы паром не ошпарить цветы, оберните их бумагой.