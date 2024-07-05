Как выбрать правильно термосумку для выезда на пикник

Она не только сохранит замороженные (охлаждённые) продукты во время транспортировки, но и будет полезной для перевозки мороженого и холодных напитков. Кстати, термосумка поможет не только охладить продукты, но и сохранить их теплыми. Внешне она очень похожа на обычную хозяйственную сумку. Весь её секрет кроется во внутренней отделке: изнутри она покрыта слоем фольгированной ткани, которая хорошо сохраняет как тепло, так и холод.

Принцип работы

Термосумка работает по принципу термоса: вспененный полиуретан в паре с фольгированной тканью препятствует взаимодействию содержимого сумки с температурой воздуха снаружи. Постепенно температура продуктов будет

стремиться к температуре окружающей среды, но на это уйдёт продолжительное время. Чем толще слой термоизоляции, тем медленнее будет проходить этот процесс. А чтобы ещё больше его замедлить, можно воспользоваться

аккумулятором холода.



Кстати, если вы ещё не успели купить охлаждающий элемент для своей сумки, то в качестве "первой помощи" можно использовать пакетики из-под детского пюре. Вымойте их, налейте в них воды и уберите на ночь в морозилку. Утром ими уже можно пользоваться.

Объём и материалы

Для начала определитесь с объёмом продуктов, которые вам потребуется хранить или переносить. Чтобы довезти еду и напитки на пикник на несколько человек или отправиться в путешествие, подойдёт сумка объёмом 20-30 литров. Затем присмотритесь к материалу, из которого изготовлена термосумка. С внешней стороны она должна быть выполнена из плотной синтетической ткани, которая проста в уходе. А внутренний слой выбирайте как можно толще. Это позволит сумке сохранять первоначальную температуру продуктов надолго. Обращайте внимание на герметичность швов и крышки!



Для чистки сумки запрещено использовать вещества, которые содержат в составе хлор и абразивы, так как они могут повредить внутренний слой. Лучше воспользоваться моющими средствами, подходящими для пищевых продуктов. Не открывайте сумку без необходимости. Так вы сохраните оптимальную температуру внутри максимально долго.