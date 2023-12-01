Календарь красоты: как подготовиться к Новому году, чтобы вызвать у всех удивление и восторг

Месяц до Нового года - напряжённый период, включающий в себя много дел. И часто в предпраздничной суете мы забываем о себе, откладывая процедуры по уходу на последний момент. Что в итоге? В канун праздника выглядим уставшими, а настроения как не бывало. Чтобы в главную ночь быть королевой, пройдите несколько важных этапов подготовки.

Телесные радости

Помните: красота - это, в первую очередь, ваше внутреннее ощущение. Зачастую женщины преображаются, просто позволив себе немного отдохнуть и расслабиться. Вот-вот наступит самый светлый и добрый праздник - Новый год, поэтому оставьте волнения, плохое настроение и депрессию в уходящем году. Расслабиться помогут салонные или домашние SPA-процедуры: ароматерапия, солевые ванны, массаж со специальными средствами.

Полезные привычки

Конечно, обрести идеальную фигуру и кожу за месяц вряд ли возможно. Но подкорректировать некоторые недостатки, а заодно обрести массу полезных привычек вы точно сумеете!

Начните принимать витамины: это положительно скажется и на коже, и на состоянии волос. Эффекта как раз следует ждать через четыре недели: 28 дней требуется клеткам кожи на обновление.

Пейте больше чистой воды - не меньше 1,5-2 л в течение дня. Это поможет чувствовать себя бодрее и реже чувствовать голод.

Зима балует солнцем и погодой? Первое, что вы можете сделать для своего тела: больше гулять и двигаться. Утром пройдитесь в хорошем темпе пешком до работы, вечером выходите прогуляться с ребёнком или собакой, а в выходные - пешие прогулки по стадиону, лесу или на лыжах. Подберите удобные для вас варианты.

Новый год. Красавица. freepik.com/gpointstudio

Вообще, за месяц вполне возможно похудеть на 4-5 кг без вреда для здоровья. Если это то, что вам нужно - начните сегодня! Поможет даже простое сокращение сахара и быстрых углеводов в рационе. Замените их сладкими фруктами и сухофруктами. Первый результат вы заметите уже через неделю!

Хотите к Новому году сбросить лишние кило, занимайтесь фитнесом. Месяц - вполне достаточный срок для того, чтобы отправиться в спортзал и успеть подтянуть фигуру, укрепить мышцы.

Предпраздничный улучшайзер

Косметическая индустрия также предлагает множество средств, призванных помочь вам обрести свежий и цветущий вид. Попробуйте следующие экспресс-программы ухода за телом дома или в салоне.

Улучшить цвет лица и состояние кожи помогут пилинги. За месяц до Нового года можно сделать пару поверхностных пилингов (самые удобные и результативные в данном случае - химические, например, гликолевый или мультикислотный раз в 10-14 дней). Полный курс - 4-6 сеансов, но эффект заметен уже после второй процедуры: улучшится цвет лица, кожа станет более увлажнённой, упругой и ровной, а мелкие мимические морщины будут менее заметны.

Новый год. Красавица. freepik.com/freepik

Подтянуть тело и снять отёк поможет также профессиональный массаж с лифтинговым, лимфодренажным или иным средством. Четырёх недель хватит на то, чтобы пройти курс антицеллюлитного массажа (ручного или аппаратного - методик множество, график - от 2-3 раз в неделю, стойкий и заметный эффект стоит ждать как раз после 12-15 процедур)

Если дело касается коррекции фигуры, самые эффективные обёртывания - водорослевые и грязевые. Они подтягивают кожу, уменьшают отёки, избавляет от токсинов, снимают усталость, придают лёгкость и бодрость.

За месяц до торжества не стоит прибегать к радикальным решениям. Все "серьёзные" процедуры для лица отложите на потом.

А что с лицом?

Сейчас самое время для экспресс-процедур по уходу за кожей лица и шеи, которые освежат кожу, снимут отёчность, помогут ей выглядеть более молодой и здоровой. Аппаратная косметология, например, УЗИ-чистка, микротоки, миостимуляция. Всё это быстрые и безопасные способы сделать кожу лица красивой и более подтянутой, избавиться от мелких морщинок, отёков и кругов под глазами.

Новый год. Красавица. freepik.com/gpointstudio

Борьбу с морщинами начинайте за месяц до праздника, в начале декабря. Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты или плазмолифтинг разгладят и увлажнят кожу, улучшат овал лица, а само лицо приобретёт отдохнувший вид уже после первой процедуры. Вторую нужно запланировать за 7-10 дней до Нового года, чтобы следы от уколов прошли, а кожа успела восстановиться.

С любовью к шевелюре

Не забудьте привести волосы в порядок. Если они повреждены, понадобится интенсивная терапия, которую нужно начать не позже чем за 3 недели до праздника. А лучше - за месяц. Оптимальный вариант - салонные процедуры, включающие массаж головы - для улучшения кровообращения и питания волосяных фолликулов, и маски с натуральными маслами, протеинами или коллагеном - для быстрого восстановления волос. У многих косметических марок сейчас есть вполне бюджетные линейки и для домашнего ухода, главное не лениться и пользоваться регулярно.

Новый год. Красавица. freepik.com/lookstudio

Запишитесь к парикмахеру на удобное время в ближайшие дни: кардинально менять причёску или цвет волос лучше не позже, чем за пару недель до Нового года. Будет время, чтобы привыкнуть к новому имиджу, а если всё будете чувствовать себя некомфортно - успеете поменять образ еще раз. Кроме того, после стрижки волосам требуется время, чтобы "лечь" идеально - обычно от недели до двух, поэтому в последние 7-10 дней перед Новым годом лучше ограничиться дежурным подравниванием кончиков, окрашиванием корней или тонированием.