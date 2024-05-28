Каникулы Шарика и Матроскина: как правильно перевезти домашних животных на дачу

С наступлением тёплых дней горожане всё чаще стремятся отдыхать за городом. С ними на дачные участки и прибрежный песок переезжают и домашние питомцы. Вместе со свободой и свежим воздухом наших усатых-полосатых на воле ожидает масса опасностей.

Идём к врачу

В первую очередь необходимо обратиться к ветеринару, чтобы он поставил собаке прививки от энтерита, чумки, инфекционного гепатита, парвовирусной инфекции, лептоспироза и бешенства. Не забудьте перед этим дать псу препарат от гельминтов. Так же позаботитесь о противоклещевой защите, хорошие ошейники и капли стоят недёшево, но лечение пироплазмоза обойдётся вам гораздо дороже.



Кошек необходимо привить от дерматомикозов (стригущего лишая), ринотрахеита, кальцивироза и бешенства. Кошки болеют пироплазмозом гораздо реже собак, но тем не менее нуждаются в такой же серьёзной защите от укусов клещей. Если ваши питомец не представляет племенной ценности, тем более если не планируете потомство от соседских котов, то стоит позаботиться о своевременной кастрации. Это убережёт вас от лишних хлопот. Кошка будет вести себя гораздо спокойнее, да и кот не будет бегать по соседям и метить чужие огороды.

Домашние питомцы. freepik.com/freepik

Моральная подготовка

За неделю или две до выезда на дачу стоит начать приучать питомца к машине. Для этого позвольте вашей собаке или кошке посидеть в автомобиле, привыкнуть к нему. Совершите небольшую поездку по району, после этого животному будет легче перенести переезд.

Мы едем, едем, едем!

Для безопасной транспортировки собаки используйте мягкую шлейку (сквозь неё можно продеть ремень безопасности), которая позволит зафиксировать животное на заднем сиденье. Для транспортировки кошки запаситесь специальной переноской. Помните, что ваш питомец ни в коем случае не должен свободно перемещаться в салоне: это небезопасно для водителя и может повредить животному, например, в случае резкого торможения.

Самое удобное для крупной собаки место - в багажнике с открытой панелью и защитной сеткой или между рядами сидений, если позволяет место: на полу меньше чувствуется тряска. Помните, что у животного нет вашей закалки в езде на автомобиле, тем более в пробке. Если вам предстоит пробыть в пути больше 1,5 часа, делайте остановки каждый час, чтобы пёс смог размять ламы и справить нужду. Особенно такие остановки необходимы крупным собакам. Перед тем как посадить питомца в машину, застелите сиденье старым одеялом. Это спасёт вас от ненужных расстройств по поводу испачканного кресла. Чтобы животное не укачало в дороге, заранее дайте любимцу средство от укачивания.

Домашние питомцы. freepik.com/freepik

Не позволяйте собакам высовываться из окон во время движения - так очень легко простудиться, заболеть отитом или подхватить конъюнктивит. Не курите в машине и помните: если вам необходимо заехать в магазин или на садовый рынок, закрытый автомобиль, в котором выключен кондиционер, моментально нагревается при солнечной погоде - животному это грозит тепловым ударом. Учащённое дыхание, бледность слизистых, слабый пульс, вялость - основные признаки теплового удара у животных. Первая помощь: уложить в тени, охладить влажной тряпкой или полить водой из бутылки.

Чем кормить будете?

В стрессовой ситуации не стоит менять корм для питомца, а это значит, что необходимо будет запастись его достаточным количеством. Не спешите баловать своего любимца жирным творожком, домашней сметаной или кусочком

свежего жареного шашлычка - всё это может привести к расстройству желудка.

Не стой под стрелой!

Животные очень любопытны. Всё норовят потрогать лапой или попробовать на вкус. Так что будьте начеку. Рабочий и садовой инструмент держите в недоступном для питомцев месте. Не начинайте работать с агрегатами вроде газонокосилки или культиватора, пока не убедитесь, что поблизости нет хвостатого. Если на участке ведётся активное строительство, нужно сделать так, чтобы доски не рассыпались, яма была огорожена, краски и другие строительные растворы закрыты. Особенно нужно быть внимательными при обработке растений от вредителей. Отравления фосфором и хлором могут привести к летальному исходу.

На воле!

Наконец-то ваши питомцы на свободе! Собаки начинают рыть норы, гонять соседских кур, делать стойку при появлении телёнка и искать скрытые источники угрозы для себя и своих хозяев. Являясь одновременно и другом, и охранником животное может жить в доме. Большинство собак может жить на свежем воздухе. Можно оборудовать участок будкой и поставить её перед домом. Территорию для обустройства вольера и будки надо выбирать сухую и затенённую.

Серьёзную опасность для четвероногих любимцев может представлять садовый инвентарь, а особенно химикаты для обработки деревьев и растений от вредителей.

Кошка, в отличие от собаки, гуляет сама по себе. У неё просыпаются природные инстинкты охотника. В доме вы начнёте находить трупики грызунов и птичек. Не ругайте и не наказывайте её за это. Не хотите находить добычу по всему дому, повесьте кошке колокольчик на ошейник. Маленьким котятам сделайте крытый вольер, ведь опасность для них представляют даже вороны.

Не рой другому яму!

Все, кто держал собак на даче, хорошо знают, что когда-нибудь они начинают рыть землю под забором. Иногда территория приусадебного хозяйства выглядит так, будто здесь орудовала землеройная машина. Не позволяйте питомцу раскапывать клумбы, где весной цвели нарциссы, тюльпаны и крокусы. Луковицы этих растений смертельно опасны для собаки. Также ядовиты для животных некоторые сорта лилии. Учтите, что собаки обожают делать подкопы под забором. Решить проблему поможет металлическая монтажная сетка. Закрепите верхний край на заборе, а нижний закопайте в землю.

Пропала собака по кличке Дружок!

Чтобы не развешивать потом по всему садоводству объявления о пропаже любимца, оденьте на собаку или кошку эластичный ошейник с биркой, на которой имеются ваши данные: телефон и адреса. Или же обратитесь к более удобному и набирающему популярность методу "чипирования" животного, в результате которого под кожу безболезненно вводится электронный микрочип с данными владельца. Для 100% гарантии возвращения беглеца используйте оба способа.