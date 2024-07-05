Кажется, приплыли: чего стоит опасаться в бассейнах на курорте

Отдыхая на южных курортах, вы любите поплескаться в бассейне отеля? К сожалению, вероятность подхватить в закрытом водоёме инфекцию не исключена. Однако, следуя минимальным мерам предосторожности, вы можете обезопасить себя от неприятных последствий. Чего следует остерегаться, ступив на кафельную плитку бассейна?

Ложная тревога

Прежде всего не стоит развивать в себе повышенную тревожность и преувеличивать риски. Так, например, распространённые опасения подхватить в бассейне ВИЧ, сифилис или гепатит С ничем не обоснованы. Возбудители этих заболеваний вне живого организма очень быстро погибают. Даже без хлорированной воды. Гепатит В живёт в окружающей среде дольше, но и для его внедрения нужен продолжительный контакт поврежденной кожи или слизистых с заражённой кровью или незащищённый половой акт. Так что впадать в панику, обнаружив в бассейне порез или ссадину, не стоит. Хламидиоз, гонорею и прочие ЗППП получить в бассейне тоже практически нереально: хлорка уничтожает этих возбудителей почти полностью.

Невидимый враг

А вот подхватить грибок вполне реально. Особенно если вы любите пройтись босиком по кафельной плитке бассейна. Влажная среда отличное место для размножения грибковых инфекций, вызывающих микозы. Мишенью для них может служить что угодно - ногти, кожа ног и рук, слизистая оболочка носа, рта и половых органов, кожа под волосами. Симптомы микозов проявляются уже через несколько дней. Это, как правило, зуд и шелушение кожи, обычно сопровождающиеся покраснением или появлением розоватой сыпи. При поражении ногтей утолщается и покрывается белыми пли жёлтыми пятнами ногтевая пластина.

Внимание: не посещайте бассейн даже при лёгкой простуде. Ослабленный иммунитет уязвим перед инфекцией.

Чистота по расписанию

Бассейн. freepik.com/free-photo/kroshka__nastya

Причина большинства внутренних инфекций, которые можно подхватить в бассейне, несоблюдение гигиены. По правилам Санэпиднадзора во взрослых бассейнах воду должны менять каждые 6-8 часов, в бассейнах для детей от 7

лет каждые 2 часа, а для детей дошкольного возраста каждые полчаса. В противном случае в воде могут остаться энтеровирусы, вызывающие различные энтериты, гепатит А, а также десяток разнообразных гельминтов: аскарид, лямблий, остриц и прочих.

Хлор на расправу скор

Если обработку бассейна проводят по всем правилам, то единственная неприятность, которая может подстерегать купальщиков, аллергия на дезинфицирующие средства. Насморк, покраснение и раздражение кожи, неприятные ощущения в горле и дыхательных путях обычно появляются не сразу после захода в воду, а через 20-30 минут. Или вовсе на следующий день. Поэтому аллергикам и астматикам стоит подыскать бассейны с морской водой.

Часто хлорированная вода в бассейне раздражает не только кожу, но и глаза и слизистую носа. Попав в глаза, такая вода может стать причиной развития конъюнктивита. Единственный способ избежать неприятных последствий - надеть специальные очки для плавания. После посещения бассейна, при наличии аллергических реакций обязательно промойте нос солевым раствором.