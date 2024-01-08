Вечер в хату! Килька, Кощей, Кувалда и Шустрый открыли "Ресторан по понятиям" на фудкорте

Сегодня, 8 января, в эфире ТНТ состоится премьерный показ нового сезона криминальной комедии "Ресторан по понятиям". В центре сюжета четыре бывших уголовника, прошли долгий путь от уголовников-рецидивистов, не представляющих для себя другой жизни, до успешных рестораторов.

В первом сезоне Килька (Иван Кокорин), Кощей (Владимир Сычев), Кувалда (Дмитрий Дюжев) и Димон Шустрый (Владимир Вдовиченков) расценивали стартап исключительно как прикрытие - они собирались ограбить банк и чтобы сделать подкоп, открыли ресторан по соседству. Однако, со временем их дело превратилось в серьезнейший бизнес, а сами рецидивисты в успешных и законопослушных предпринимателей.

Сериал "Ресторан по понятиям 3". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Заведение помогло бывшим преступникам завязать с криминальным миром, а всю "блатную" романтику они перенесли исключительно в декорации общепита. В новых эпизодах на горизонте великолепной четвёрки появится старый знакомый, который предложит героям открыть вторую точку - на фудкорте торгового центра с огромной проходимостью и большим количеством конкурентов.

Сериал "Ресторан по понятиям 3". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Изменения ожидаются и в личной жизни персонажей. Шустрый (Владимир Вдовиченков) узнает о скором прибавлении в семействе и будет переживать о том, как бы его "гены вора" не передались малышу. А Кощей (Владимир Сычев), оказывается, стал папой ещё 18 лет назад. Теперь ему предстоит знакомство со своим взрослым сыном. Кувалда (Дмитрий Дюжев) будет стараться развивать свою музыкальную карьеру и даже готовится к собственному сольнику.