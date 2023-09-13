Кладовая здоровья: какими целебными свойствами обладают грибы

Закончилось всеми любимое время года - лето, и на смену ему пришла осень. Одни воспринимают её как дождливую и печальную пору. А любители порадовать себя дарами природы - как возможность в очередной раз отправиться в лес, подышать свежим воздухом и набрать полную корзину опят, лисичек и сыроежек. Русская кухня немыслима без них!

Окутаны тайной

С грибами всегда было связано много тайн и суеверий. Само их появление, казалось бы, из ничего ставило людей в тупик. Поэтому выдвигались самые невероятные гипотезы: одни говорили, что грибы появляются из росы, другие - от удара молнии, третьи - по волшебству. Ещё древние римляне знали о том, что грибы бывают ядовитыми, и нередко этим пользовались. К примеру, известно, что императора Клавдия отравила бледной поганкой его собственная жена - Агриппина. Говорят, что причиной смерти короля Карла VI Безумного и Папы Римского Климента VII стала все та же любовь к грибам. А то, что эти дары леса часто растут по кругу, дало почву для разговоров о неких "ведьминых кругах". Была и такая версия: грибные круги - это метка, которая указывает на то, что где-то близко зарыт клад.

Грибы. freepik.com/stockking

Грибы - самостоятельное царство природы, их существует более 100 тысяч видов. В это число входят не только вкусные грибочки, но и те, что развиваются в виде плесени, те, что поражают растения или вызывают заболевания людей, и, наконец, ядовитые их собратья. Съедобные же грибы принято делить на четыре категории: к первой относятся грибы с самыми лучшими вкусовыми качествами (белый гриб, рыжик), вторая (шампиньоны, подосиновики, маслята), третья - вообще так себе (сморчки, лисички, моховики, сыроежки) и непочётная четвёртая категория (козляк, рядовки, краснушка). Любимое местообитание грибов - богатые перегноем лесные и степные почвы.

Вкусные и полезные

Наша любовь к грибам объясняется тем, что они не только отличаются великолепным вкусом, но и очень полезны. Британские учёные доказали, что грибы регулируют состояние иммунной системы человека и почти вдвое снижают риск заболеть раком. Они богаты белками и витаминами. В белых сушёных грибах белков в два раза больше, чем в говядине, и в три раза больше, чем в рыбе. По количеству минеральных веществ грибы соперничают с фруктами. А содержащиеся в них ароматические и экстрактивные вещества способствуют повышению аппетита.

Грибы. freepik.com/freepic.diller

Лесные лекари

Кроме своих необыкновенных питательных и вкусовых качеств грибы обладают и поистине целебными свойствами. Белый содержит большое количество витаминов А и С. Он снимает головную боль и тонизирует организм. Шампиньон полезен диабетикам: он снижает содержание сахара в крови. Маслёнок известен в народе своими болеутоляющими свойствами, также он содержит каротин и витамин С. Сыроежка "борется" с нервными заболеваниями, снимает головную боль. Подберезовик - чистильщик организма, выводит вредные вещества и шлаки, а заодно повышает иммунитет. Лисичка - чемпион среди других грибов по содержанию витаминов. Особенно она эффективна при лечении радикулита.

И в пир, и в мир

Грибы. freepik.com/timolina

Основное правило грибной кулинарии: если вы готовите лесные дары свежими, то хранить такие блюда можно не более одного дня. Взрослые могут наслаждаться ими в жареном, варёном, солёном, сушёном, маринованном и консервированном виде, а детишкам до 5 лет грибы не рекомендованы ни в каком виде. Ну а если вы решите их и на зиму заготовить, то помните: грибы, предназначенные для сушки, никогда не моют. А уже высушенные перед приготовлением необходимо от 2 до 4 часов вымачивать, и лучше всего в молоке. Тогда они станут мягкими и нежными на вкус. Маринованные или солёные грибы желательно хранить при температуре от 0 до +4 °С. Ну а лучшая приправа для грибных лакомств - это сливочное масло или сметана.