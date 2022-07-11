На прошлой неделе стало известно, что под Санкт-Петербургом начались съёмки второго сезона сериала «Спросите медсестру», а с понедельника зрители Первого канала могут вспомнить с чего всё началось — в эфире повтор первого сезона. Фильмами из прошлого наполнен и эфир канала «Россия», ТВЦ, «Домашнего». Классический «мёртвый сезон», каким мы его знаем и помним. А вот на НТВ не только повторы, но и премьеры! Сергей Астахов пытается залезть в голову серийного убийцы…

«Спросите медсестру» ( 16+, Первый канал)

Постер сериала «Спросите медсестру» Пресс-служба Первого канала

Медицинская драма. Валерия (Елена Панова) — талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной клинике, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом — всё это рушится, когда она, спасая наркозависимую девочку от передозировки, идёт на крайние меры и терпит неудачу. Отец девочки — влиятельный человек, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов — око за око — навредить её дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск и устроиться в больницу обычной медсестрой, использовав свой диплом об окончании медучилища. Её задача — неприметно работать, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания, а цель — спасти дочь…

пн-чт, Первый, 21.45

«Опекун» ( 16+, НТВ)

Кадр из сериала «Опекун» Пресс-служба канала НТВ

Приключенческий детектив. По сюжету сериала из могилы героя русско-турецкой войны — генерала Мещерякова — похищены ордена, представляющие материальную и историческую ценность. Дело поручено майору полиции, начальнику следственного отдела РОВД Ольге Николаевой (Екатерина Климова). По дороге в деревню, где живёт один из подозреваемых, Ольга попадает в аварию и получает травму головы. Очевидцем происшествия становится странный молодой человек Иван (Гела Месхи). Он отвозит пострадавшую в ближайшую больницу, а потом неожиданно даёт ей несколько дельных советов по делу о вскрытии могилы.

В ходе расследования Ольга выясняет, что за разграблением стоят и бандиты, и профессор Лев Шельмак (Юрий Беляев), и даже наследники генерала Мещерякова. Все они ведут «игру на опережение», ведь истинная ценность генеральских раритетов слишком высока: в вещах из захоронения зашифровано местонахождение 400 отборных бриллиантов, случайно попавших в руки генерала во время боёв под Плевной.

пн-вс, НТВ, 19.50

«Под напряжением» ( 16+, НТВ)

Кадр из сериала «Под напряжением» Пресс-служба канала НТВ

Психологический детектив. В эфире НТВ премьера психологического детектива «Под напряжением». В небольшом приморском городке происходит череда убийств: жертвы, которых нашла полиция, замучены до смерти. Расследованием этой серии занимается следователь СК Ирина Шумская (Нина Гогаева). Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову (Сергей Астахов), который обладает навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка, и что это явно не конец — преступнику нравится дразнить полицию и, возможно, следующей его жертвой будет именно полицейский… Главные роли в картине исполнили Сергей Астахов и Нина Гогаева.

пн-чт , НТВ , 21.40



«Люся» ( 18+, PREMIER)

Кадр из сериала «Люся» Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Комедийно-фантастический проект стал сериальным дебютом известного режиссёра Ивана И. Твердовского (фильмы «Конференция», «Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы»). Наконец-то в России сняли сериал о влиянии искусственного интеллекта — в данном случае умной разработки по имени Люся — на жизнь отдельного человека.

Главный герой — изобретатель по имени Сеня (Даниил Козловский) придумал умную колонку, которую назвал «Люся». Чтобы очеловечить её, он много разговаривает с ней, делится проблемами. Люся знает всё о своем создателе. Сам Сеня — мягкий и интеллигентный человек, впрочем, с обостренным чувством справедливости. По сути он — тюфяк, который не способен защитить себя и свою семью по-мужски. Втянувшись в конфликтную ситуацию, Сеня попадает в крупную неприятность. И колонка Люся берётся ему помочь.

Кажется, зритель никогда не видел Козловского таким растерянным, нелепым в кадре. Данила тут совсем не секс-символ. В сериале среди прочих ставится вопрос о том, кто кем управляет — создатель своим творением или наоборот.

В ролях: Кристина Асмус, Дарья Савельева, Таисия Битюкова, Иван Макаревич, Анна Слю, Григорий Верник, Ян Цапник, Максим Виторган и другие.

С 14 июля на PREMIER

«Капкан на судью» ( 16+, KION)

Кадр из сериала «Капкан на судью» Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Премьера детективного сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой состоится 15 июля в онлайн-кинотеатре KION. Поворотами сюжета он, возможно, напомнит вам недавний драматический сериал «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым.

В центре истории — судья Нестеров (Александр Домогаров), принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьём на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осуждённых. Но однажды во время празднования 55-летия героя загадочным образом исчезает его дочь (Ангелина Загребина). В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении девушки берётся лучший следователь полиции — майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим начинают выясняться тёмные секреты судьи Нестерова.

В сериале также играют Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнёв, Николай Мачильский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин.

С 15 июля на KION