11 июля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Летний лагерь - хорошая школа жизни.
Каникулы весёлого режима: отправлять ли ребёнка в детский лагерь

Климова охотится за бриллиантами, а Козловский влюбился в умную колонку: какие сериалы могут посмотреть барнаульские зрители с 11 июля

На прошлой неделе стало известно, что под Санкт-Петербургом начались съёмки второго сезона сериала «Спросите медсестру», а с понедельника зрители Первого канала могут вспомнить с чего всё началось — в эфире повтор первого сезона. Фильмами из прошлого наполнен и эфир канала «Россия», ТВЦ, «Домашнего». Классический «мёртвый сезон», каким мы его знаем и помним. А вот на НТВ не только повторы, но и премьеры! Сергей Астахов пытается залезть в голову серийного убийцы…

Кадр из сериала "Опекун"
Кадр из сериала "Опекун"
Пресс-служба канала НТВ

«Спросите медсестру» (16+, Первый канал)

Постер сериала &quot;Спросите медсестру&quot;
Постер сериала «Спросите медсестру»
Пресс-служба Первого канала

Медицинская драма. Валерия (Елена Панова) — талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной клинике, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом — всё это рушится, когда она, спасая наркозависимую девочку от передозировки, идёт на крайние меры и терпит неудачу. Отец девочки — влиятельный человек, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов — око за око — навредить её дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск и устроиться в больницу обычной медсестрой, использовав свой диплом об окончании медучилища. Её задача — неприметно работать, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания, а цель — спасти дочь…

пн-чт, Первый, 21.45

«Опекун» (16+, НТВ)

Кадр из сериала &quot;Опекун&quot;
Кадр из сериала «Опекун»
Пресс-служба канала НТВ

Приключенческий детектив. По сюжету сериала из могилы героя русско-турецкой войны — генерала Мещерякова — похищены ордена, представляющие материальную и историческую ценность. Дело поручено майору полиции, начальнику следственного отдела РОВД Ольге Николаевой (Екатерина Климова). По дороге в деревню, где живёт один из подозреваемых, Ольга попадает в аварию и получает травму головы. Очевидцем происшествия становится странный молодой человек Иван (Гела Месхи). Он отвозит пострадавшую в ближайшую больницу, а потом неожиданно даёт ей несколько дельных советов по делу о вскрытии могилы.

В ходе расследования Ольга выясняет, что за разграблением стоят и бандиты, и профессор Лев Шельмак (Юрий Беляев), и даже наследники генерала Мещерякова. Все они ведут «игру на опережение», ведь истинная ценность генеральских раритетов слишком высока: в вещах из захоронения зашифровано местонахождение 400 отборных бриллиантов, случайно попавших в руки генерала во время боёв под Плевной.

пн-вс, НТВ, 19.50

«Под напряжением» (16+, НТВ)

Кадр из сериала &quot;Под напряжением&quot;
Кадр из сериала «Под напряжением»
Пресс-служба канала НТВ

Психологический детектив. В эфире НТВ премьера психологического детектива «Под напряжением». В небольшом приморском городке происходит череда убийств: жертвы, которых нашла полиция, замучены до смерти. Расследованием этой серии занимается следователь СК Ирина Шумская (Нина Гогаева). Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову (Сергей Астахов), который обладает навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка, и что это явно не конец — преступнику нравится дразнить полицию и, возможно, следующей его жертвой будет именно полицейский… Главные роли в картине исполнили Сергей Астахов и Нина Гогаева.

пн-чт, НТВ, 21.40

«Люся» (18+, PREMIER)

Кадр из сериала &quot;Люся&quot;
Кадр из сериала «Люся»
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Комедийно-фантастический проект стал сериальным дебютом известного режиссёра Ивана И. Твердовского (фильмы «Конференция», «Класс коррекции», «Зоология», «Подбросы»). Наконец-то в России сняли сериал о влиянии искусственного интеллекта — в данном случае умной разработки по имени Люся — на жизнь отдельного человека.

Главный герой — изобретатель по имени Сеня (Даниил Козловский) придумал умную колонку, которую назвал «Люся». Чтобы очеловечить её, он много разговаривает с ней, делится проблемами. Люся знает всё о своем создателе. Сам Сеня — мягкий и интеллигентный человек, впрочем, с обостренным чувством справедливости. По сути он — тюфяк, который не способен защитить себя и свою семью по-мужски. Втянувшись в конфликтную ситуацию, Сеня попадает в крупную неприятность. И колонка Люся берётся ему помочь.

Кажется, зритель никогда не видел Козловского таким растерянным, нелепым в кадре. Данила тут совсем не секс-символ. В сериале среди прочих ставится вопрос о том, кто кем управляет — создатель своим творением или наоборот.

В ролях: Кристина Асмус, Дарья Савельева, Таисия Битюкова, Иван Макаревич, Анна Слю, Григорий Верник, Ян Цапник, Максим Виторган и другие.

С 14 июля на PREMIER

«Капкан на судью» (16+, KION)

Кадр из сериала &quot;Капкан на судью&quot;
Кадр из сериала «Капкан на судью»
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Премьера детективного сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой состоится 15 июля в онлайн-кинотеатре KION. Поворотами сюжета он, возможно, напомнит вам недавний драматический сериал «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым.

В центре истории — судья Нестеров (Александр Домогаров), принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьём на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осуждённых. Но однажды во время празднования 55-летия героя загадочным образом исчезает его дочь (Ангелина Загребина). В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении девушки берётся лучший следователь полиции — майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим начинают выясняться тёмные секреты судьи Нестерова.

В сериале также играют Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнёв, Николай Мачильский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин.

С 15 июля на KION

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость