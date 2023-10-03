Комедия без скидок: на СТС покажут комедию "Галя, у нас отмена!" про закулисную жизнь супермаркета

По сюжету бармен Фил (Артём Кошман) узнаёт номер выигрышной бутылки от директора гипермаркета (Максим Лагашкин). Находчивый парень решает получить главный приз лотереи - автомобиль - и устраивается в гипермаркет. Правда, заветная бутылка ускользает из его рук, а новые коллеги раскрывают правду об авантюристе, который устроил хаос в магазине. Чтобы не оказаться в тюрьме, Фил соглашается отработать ущерб. И теперь гипермаркет становится для него местом заключения, где разгораются страсти с участием замдиректора (Настасья Самбурская), заведующей складом (Ксения Корнева), грузчика (Алексей Кривеня) и других сотрудников.
"Наш сериал про место, которое все мы хорошо знаем. Мы каждый день ходим за покупками, но никогда не задумывались, о чём размышляет кассирша, пробивая наш товар, кто наблюдает за нами через камеры видеонаблюдения и что таится за дверьми с табличкой "Служебный вход". На самом деле магазин - это уникальная и захватывающая вселенная со своими жителями, конфликтами, причудами и мечтами, о чём мы и расскажем в нашей истории", - делится своим замыслом продюсер сериала, шоураннер "Кухни" и режиссёр "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко.
В новом сериале зрителей ждут необычные фантазии и флешбэки, масштабная битва помидорами, гонки на погрузчике и другие приключения героев. Так, персонаж Максима Лагашкина часто попадает в нелепые ситуации: пробует пламенный коктейль через трубочку и сильно обжигает губы или травмирует руку, застряв в ящике для пожертвований. "Мой герой - собирательный образ начальника, - рассказывает актёр, которому пришлось на съёмках примерить пластический грим. - Где-то глуповатого, где-то - хитрого и нелепого. Местами он, наоборот, становится сосредоточенным и точным. Всех этих людей я когда-то где-то подсмотрел, а теперь изобразил на экране".
Если персонаж Лагашкина отвечает в сериале за юмор, то героиня Настасьи Самбурской - за красоту. В кадре актриса носит стильные деловые костюмы российских брендов, эффектную короткую стрижку и красную помаду. "Моя героиня - одержимая карьерой стерва. которая знает себе цену, - говорит актриса. - Но в какой-то момент её увело не в ту сторону. У неё случился роман, который в реальной жизни просто не мог произойти".
Понять героя не сразу удалось и Артёму Кошману: "Таких авантюристов, как Фил, я не встречал. В этой разношёрстной компании мой герой выполняет функцию человека, который разбавляет рутину. И мне бы хотелось, чтобы зрители сказали:
"Это круто! Но я так делать не буду". Ведь приключения Фила редко обходятся без ущерба для его репутации".