Наверное, большинство родителей задают себе этот вопрос и некоторые приходят к печальному выводу, что не стоит. Понаберётся там неизвестно чего, испортит себе желудок, не дай бог, простынет, накупавшись без присмотра, свяжется с плохой компанией… Несомненно, в этих опасениях есть доля истины, но это лишь одна сторона медали. Другая в том, что ваше чадо пройдёт в лагере хорошую школу жизни.

Школа жизни

Неоспорим тот факт, что ребёнок взрослеет и рано или поздно ему придётся учиться самостоятельности, уметь ладить с чужим людьми, быть приятным в обществе человеком, но и уметь постоять за себя. Детский лагерь прекрасная возможность для приобретения подобных навыков, место, где ваш сын или дочь сможет пройти школу жизни и взросления.

Следует честно сказать: будут взлёты, но предстоит готовиться и к падениям. Однако относиться ко всему нужно легко и просто, ведь главная цель для ребёнка вовсе не стать первым в лагере, а весело и с пользой провести время.

Напутствие вожатым

Не поленитесь узнать, что за воспитатель достался вашему ребёнку. Малышам нужна курица-наседка. Ребёнок может обратиться к такой воспитательнице с самыми деликатными проблемами — чего с маленькими детьми не бывает! К молодым и хорошеньким вожатым с щепетильными вопросами подходить как-то неловко. Вы знаете, что ваш ребёнок не ест манную кашу, — у него на неё рвотный рефлекс, что он не может сам вымыть голову. Не стоит утаивать эту информацию от вожатых. И обязательно возьмите телефон, по которому вы сможете связаться с воспитателем.

Мама , забери меня отсюда!

Ну вот, позади все сборы и душераздирающие проводы. И вдруг через два дня ваш ребёнок звонит и плачет: «Мама, забери меня отсюда!» Вы в панике. Успокойтесь, ничего страшного пока не произошло. Первые 3−5 дней — период адаптации к новым условиям. В любой ситуации, вызывающей у ребёнка тревогу (упал, потерял панамку, отругали за опоздание, обозвали дураком), он пытается уйти от проблемы — уехать, убежать, скрыться. И только через несколько дней ощущение паники проходит, и ребёнок начинает решать проблемы по мере их поступления. Если же все сроки прошли, а нытьё продолжается — поезжайте и выясните, что происходит.

Психологи в один голос твердят , что 8−10-летнему ребёнку , если он здоров душой и телом , просто необходим отдых со сверстниками отдельно от родителей. freepik.com

Родительский день

Пусть вы приехали по тревожному сигналу, это не даёт вам повода для траурного выражения на лице и агрессивного настроя: «Кто тут обидел моё ненаглядное чадо?!» Наоборот, вы приехали в гости, вы рады, привезли кучу всяких вкусностей (в том числе и для других детей). Вы не забыли взять с собой и подарки для воспитателей. Попросите ребёнка показать вам территорию, восхищайтесь, удивляйтесь, ахайте, как ваш малыш научился кувыркаться на турнике и лазить по лесенкам. Даже настроенный на отъезд ребёнок призадумается, не стоит ли ему задержаться ещё на несколько деньков.

И никогда не обещайте заранее, что вы приедете и заберёте его домой, если не уверены на сто процентов, что выполните свое обещание. Дни до вашего приезда превратятся в мучительное ожидание, а несдержанное вами обещание станет трагедией. Лучше найти компромисс: «Давай попробуем ещё пять дней, а там посмотрим».

Что должен знать ребёнок , отправляясь в лагерь 1. С любыми проблемами надо обращаться к воспитателю или другому взрослому человеку. 2. В коллективе ему придётся поступиться некоторыми своими привычками и интересами. 3. Вы его любите и именно поэтому отправляете отдыхать, а сами будете очень скучать. 4. Нельзя есть гостинцы в одиночку, спрятавшись под одеялом. 5. В столовой не могут учитывать вкусы каждого ребёнка. 6. Наркотики приводят к беде, а секс — к беременности (для старших отрядов).

Ох уж эти детки…

Все мы были подростками и целовались первый раз в укромных уголках. И всё же страшно за уже взрослого ребёнка — не натворил бы чего. Тревоги преувеличены. В нормальных лагерях дни отдыхающих наполнены разного рода мероприятиями. Полюбопытствуйте, каков режим дня в старших отрядах, и вы увидите, что времени на амуры в обрез. А, как известно, все неприятности у подростков от праздности.

Лагерь призван развивать в ребёнке самостоятельность , способность существовать в команде , умение правильно реагировать на изменяющиеся условия жизни. freepik.com

Потребуйте, чтобы ребёнок обязательно, с периодичностью 3−5 дней, вам звонил или писал подробные сообщения. Держать руку на пульсе необходимо для вашего же спокойствия.

Не разрешайте брать с собой дорогие вещи. Как правило, в лагерях они либо теряются, либо ломаются на следующий же день. Если ваш ребенок не может расстаться с новенькими наушниками, то в лагере ему придётся либо охранять их от посягательств товарищей, либо попрощаться с ним навсегда. Поэтому пусть возьмёт с собой что-нибудь попроще, чтобы не превратиться в вечного часового.

Во всём остальном ваше беспокойство сильно преувеличено. Ваш ребёнок начинает новую самостоятельную жизнь. Сейчас вы ему не нужны. Так что принимайте это как должное и эффективно используйте время, пока ваше чадо отсутствует.