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Конец футбольного сезона: где посмотреть финалы Лиги чемпионов и Кубка России

Футбольный сезон в Европе и России подходит к концу. В ближайшие выходные определятся сильнейшая клубная команда Старого Света и новый обладатель Кубка России по футболу. Какие интриги таят в себе поединки «Реал» — «Ливерпуль» и «Спартак» — «Динамо».

Футбол
Футбол
freepik.com/@jcomp

«Ливерпуль» жаждет вернуть «Реалу» должок

&quot;Ливерпуль&quot; и &quot;Реал&quot; - трижды встречались в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
«Ливерпуль» и «Реал» — трижды встречались в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
uefa.com

Европейский футбольный сезон завершится в субботу финалом мечты — на парижском стадионе «Стат де Франс» сойдутся клубы, завоевавшие на двоих 19 Кубков европейских чемпионов (13 у «Реала», шесть у «Ливерпуля»).

Четыре года назад, в 2018-м, они уже играли друг против друга и у англичан после того матча, остались не самые приятные чувства. «Сливочные» обыграли «мерсисайдцев» со счётом 3:1, а их лидер Мохаммед Салах, покидал поле из-за травмы со слезами на глазах, повредив руку в борьбе с Серхио Рамосом.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» не смог стать чемпионом Англии, но уже завоевал Кубок Англии и Кубок лиги. Триумф в главном еврокубке станет самым большим успехом в карьере их тренера Юргена Клоппа.

«Реал» же намедни отпраздновал возвращение звания чемпиона Испании, не оставив конкурентам в лице «Барселоны» и «Атлетико» ни единого шанса. Большинство экспертов вообще же ждали мадридцев в финале — они не обладают сильнейшим в турнире составом, хотя Лука Модрич, Карим Бензема, Каземиро, Винисиус и компания фестивалят на поле так, что выбили из сетки «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»! «Королевский клуб» уникален ещё и тем, что никогда не уступал в решающих матчах Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания).
сб, «Матч ТВ», 1.40

«Спартак» и «Динамо»: победа любой ценой

Александр Соболев забил 5 голов в 5 последних играх &quot;Спартака&quot;
Александр Соболев забил 5 голов в 5 последних играх «Спартака»
spartak.com

«Всё или ничего» — это девиз финалистов Кубка России. В отличие от европейских грандов, российские команды не могут похвастать успехами. В год столетия «Спартак» под руководством очередного иностранца умудрился занять 10-е место в Премьер-лиге, повторив собственный антирекорд.

Московское «Динамо» начинало весну прямым конкурентом «Зенита» за чемпионство, но не выдержало гонку, и в концовке откровенно посыпалось. В последнем туре решалась судьба серебра, но и его подопечные Сандро Шварца проиграли. Причём, разгромно- 1:5.

Выигрыш Кубка для обеих команд, станет ложкой мёда в бочке дёгтя, позволив болельщикам простить простить былые неудачи. В составе «Спартака» ждём выхода на поле Александра Соболева, который начинал свою карьеру в барнаульском «Динамо».

Противостояние этих клубов считается классикой отечественного первенства. Своё начало оно берёт аж с 1923 года и включает больше 200 встреч. Но несмотря на богатую историю, ещё ни разу «красно-белые» и «бело-голубые» не соперничали друг с другом в финале Кубка России.

Финал Бетсити Кубка России по футболу. «Спартак» — «Динамо».
вс, «Матч ТВ», 20.00

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