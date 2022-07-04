Казалось бы, июль — лучшее время для поездок на дачу или в отпуск. Но настоящие киноманы даже вдали от дома могут не отрываться от экранов — на НТВ покажут приключенческий детектив, а на «Первом» — медицинский. Да и онлайн-кинотеатры продолжают радовать новинками отечественной сериальной индустрии.

«Дайвер» ( 16+, НТВ)

Приключенческий детектив. Как и недавнее продолжение «Дельфина, это очень летняя история, а действие сериала связано с водой. Шурик, более известный в дайверской среде как Македонец, уже много лет ныряет за рубежом, где оказался, будучи подростком после гибели отца в бандитской разборке. Единственный родственник в России — бабушка Пелагея Ивановна, полковник полиции в отставке. Неожиданно она просит внука вернуться.

Кадр из сериала «Дайвер» Пресс-служба канала НТВ

Шурик, над которым уже давно сгущаются тучи из-за его причастности к незаконной подводной археологии, откликается на предложение бабушки и возвращается в Калининград. В это время на побережье Балтики происходит несколько убийств дайверов, занимавшихся подводным сбором янтаря. Череда последующих событий укажет на преступную группировку, которую, по слухам, собирает крупный бизнесмен с криминальным прошлым по прозвищу Канкан: именно в эту группу чёрных гидрогеологов предстоит внедриться Шурику по просьбе

бабушки.



пн-пт, НТВ, 21.40

«Мажор-4» ( 16+, «Кинопоиск»)

Детектив. Четвёртый сезон долгожданного «Мажора» со 2 июля начал показывать «Кинопоиск». Восемь эпизодов станут доступны зрителям по субботам. Сюжет продолжения развернётся спустя девять лет после событий третьего сезона. Он закончился беспорядочной перестрелкой, после которой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) выжил, а капитан Вика Родионова (Карина Разумовская) — нет. Новый сезон посвящён тому, как за это время изменился Игорь.

Кадр из сериала «Мажор» Пресс-служба Первого канала

Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнёром Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не заботится об окружающих еголюдях. Всё меняется, когда он случайно узнаёт, что у него есть 9-летняя дочьСоня (Виталия Корниенко). Герой решает стать другом для девочки, но из-за его прошлого она и другие его близкие оказываются в опасности.

Новая серия 9 июля на «Кинопоиске»

«В активном поиске 2» ( 16+, PREMIER)

Комедия. Продолжение российского сериала об успешном предпринимателе, решившем создать семью. Главную роль играет Дмитрий Нагиев. Во втором сезоне его герой решит создать семью, на роль супруги ему нужна единственная и неповторимая, словом, идеальная девушка.

Кадр из сериала «В активном поиске» Пресс-служба PREMIER

Бармен Алиса даёт герою простой совет: «Выбирай сердцем!». Кажется, всё тут просто? Но на практике всё оказывается сложнее, чем думал Андрей. Ему придётся сделать свой выбор между несколькими очаровательными девушками. Роли претенденток на сердце успешного бизнесмена исполняют Анна Хилькевич, Мирослава Карпович, НиноНинидзе, Мария Кравченко, Мария Ахметзянова и Шушан Джаноян.

С 5 июля на PREMIER

«О чём она молчит» ( 16+, Первый канал)

Медицинская драма с элементами детектива. Молодой врач Валентин Румянцев (Станислав Тикунов) пережил тяжёлый разрыв с любимой девушкой Светланой (Софья Лебедева), после чего перестал доверять женщинам. Проблемы в личной жизни отразились и на его работе: талантливый доктор допустил серьёзную ошибку, которая едва не стоила пациенту жизни.

Кадр из сериала «О чём она молчит» Пресс-служба Первого канала

Румянцев решает оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его не совершать необдуманных поступков. Валентин становится участковым педиатром в обычной поликлинике, где всё его окружение — коллеги, пациенты — теперь состоит из женщин, которых, как ему кажется, он совершенно не понимает. Доктор приходит на вызов. Странное поведение матери пациентки (Светлана Смирнова-Марцинкевич) настораживает врача, а через пару дней ребёнок пропадает…

вс, Первый канал, 13.50