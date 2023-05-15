15 мая
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Красиво разводятся только мосты: Лагашкин и Горбань устроили разборки в "Звёздном суде"

Светская хроника постоянно пестрит пикантными подробностями разводов звёзд шоу-бизнеса, а скандальное расставание и громкий судебный процесс голливудских звёзд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд даже вдохновил Сарика Андреасяна на создание комедийного сериала "Звёздный суд", который с 15 мая начинают показывать на телеканале ТНТ.

Сериал "Звёздный суд".
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В центре сюжета окажутся популярный российский актёр с сомнительной репутацией Дмитрий Петровский (Максим Лагашкин) и его бывшая супруга, актриса средней руки Марина Хрумкина (Мария Горбань). История классическая: сначала семейная идиллия, а затем - куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства.

Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Бывшая жена отчаянно пытается представить бывшего мужа токсичным абьюзером в глазах общественности и суда. Чтобы противостоять мощному феминистическому напору и дать отпор всем претензиям в свой адрес, Дмитрию Петровскому придётся для начала победить главного оппонента - самого себя.

Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"С идеей сериала пришёл режиссёр Гарик Петросян, и мы за неё зацепились. Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего. Вот недавно Гвинет Пэлтроу судилась с человеком, который обвинял её в том, что она сбила его с ног на лыжах и скрылась. В итоге Гвинет выиграла один доллар. Наша задача - высмеивать эти ситуации, но при этом показывать зрителю человеческие истории", - говорит продюсер проекта Сарик Андреасян, продюсер проекта.

Сериал &quot;Звёздный суд&quot;.
Сериал "Звёздный суд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов по двадцать минут. В каждом из них звёздные герои будут собираться в суде и разбирать взаимные претензии с помощью адвокатов и свидетелей. Создатели "Звёздного суда" планируют от сезона к сезону менять главных героев - участников судебного процесса, оставляя константной лишь сам суд, адвокатов и судей.

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