Красиво разводятся только мосты: Лагашкин и Горбань устроили разборки в "Звёздном суде"

В центре сюжета окажутся популярный российский актёр с сомнительной репутацией Дмитрий Петровский (Максим Лагашкин) и его бывшая супруга, актриса средней руки Марина Хрумкина (Мария Горбань). История классическая: сначала семейная идиллия, а затем - куча взаимных претензий и иски о защите чести и достоинства.
Бывшая жена отчаянно пытается представить бывшего мужа токсичным абьюзером в глазах общественности и суда. Чтобы противостоять мощному феминистическому напору и дать отпор всем претензиям в свой адрес, Дмитрию Петровскому придётся для начала победить главного оппонента - самого себя.
"С идеей сериала пришёл режиссёр Гарик Петросян, и мы за неё зацепились. Мы поняли, что это может быть свежо и актуально для зрителя, так как в мире постоянно происходят различные суды, логика которых оставляет желать лучшего. Вот недавно Гвинет Пэлтроу судилась с человеком, который обвинял её в том, что она сбила его с ног на лыжах и скрылась. В итоге Гвинет выиграла один доллар. Наша задача - высмеивать эти ситуации, но при этом показывать зрителю человеческие истории", - говорит продюсер проекта Сарик Андреасян, продюсер проекта.
В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов по двадцать минут. В каждом из них звёздные герои будут собираться в суде и разбирать взаимные претензии с помощью адвокатов и свидетелей. Создатели "Звёздного суда" планируют от сезона к сезону менять главных героев - участников судебного процесса, оставляя константной лишь сам суд, адвокатов и судей.