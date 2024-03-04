Кто такой Александр Лось, который стал победителем шоу "Выжить в Самарканде"

В воскресенье, 10 марта, на ТНТ стартует масштабное реалити-шоу "Сокровища императора", в котором звёзды будут проходить сложные испытания ради приза в миллион юаней (почти 13 миллионов рублей)! Оно придёт на смену шоу "Выжить в Самарканде", которое подошло к концу, ведь в нём определился победитель.

В начале выпуска ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева сообщили, что в финал попадут только четверо игроков. Утром всех участников увезли в гор на испытание за выход в финал. Задание - быстрее всех пройти по 50-метровому канату между скалами на высоте 30 метров.



Лучший результат продемонстрировала Юлия Паршута, на втором месте, несмотря на сломанный в предыдущем выпуске палец, стал Митя Фомин, затем Вики Одинцова и Александр Лось. Кристине Орловой хуже всех удалось справиться с испытанием, и она покинула проект.

Телешоу "Выжить в Самарканде". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В следующем испытании игроки должны были разбиться на пары для прохождения "Слепого лабиринта". В образовашихся парах - Фомин и Паршута, Лось и Одинцова - нужно было выбрать того, у кого будут завязаны глаза. В обоих тандемах эта роль досталась мужчине. Девушки отправили своих партнёров, чтобы те нашли в импровизированном лабиринте 14 частей полотна самаркандского барса. Первыми справились Александр Лось и Вика Одинцова - они прошли в суперфинал.



Им предстояло сразиться в нескольких играх. В первой - "Вокзал для двоих" - нужно было бросить шарик по лабиринту так, чтобы он приземлился в вагон участника. Если шарик упадет в контейнер конкурента, то балл достается. Со счетом 3:0 одержал победу Лось, поскольку Вики нечаянно уронила в его вагон один шарик.

Затем они сразились в игру "Конная битва", которая представляла собой вариацию шахмат, где из фигур присутствуют только Кони. И здесь оказалось, Вики никогда не играла в шахматы. Знание правил помогло цирковому тренеру победить в шоу. Когда Александр узнал о том, что выиграл 10 миллионов, он расплакался. Ляйсан Утяшева также была счастлива, что в этом сезоне выиграл её подопечный из народников.

Телешоу "Выжить в Самарканде". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Александр Лось - цирковой тренер в городе Енакиево (ДНР). Условия спортивного зала, где проходят занятия, оставляют желать лучшего - в помещении выбиты стекла, а также отсутствует современное оснащение. Но теперь, благодаря выигрышу Александра, все проблемы будут устранены.