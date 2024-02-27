Кукуруза поддержала традицию шоу "Маска" и первой покинула проект. Фото второго выпуска

В эфир НТВ вышел второй выпуск юбилейного сезона шоу "Маска". Первым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал участник, который скрывался под маской доброй и смешной Кукурузы. Его выступление не впечатлило ни зрителей, ни членов жюри, поэтому звёздный участник был вынужден разоблачиться, но остался инкогнито.

В первом выпуске Кукуруза вышла на сцену с балладой Over the Rainbow на музыку Гарольда Арлена. Дима Билан предположил, что под маской Кукурузы может скрываться Пётр Налич или Павел Деревянко, а Регина Тодоренко решила, что это Илья Авербух. Спустя неделю Кукуруза исполнила песню "Мельница" Игоря Николаева. Валерия назвала имя Никиты Кологривого, а Анатолий Цой, который присоединился к постоянным членам жюри во втором выпуске проекта, решил, как и Дима Билан неделей ранее, что под маской Кукурузы может скрываться Павел Деревянко.

"Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам второго выпуска в номинации оказались Акула, Перец и Кукуруза. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должна Акула, а членам жюри предстояло выбрать героя, который первым в этом сезоне раскроет тайну своей личности. Судьи проголосовали за то, чтобы маску сняла Кукуруза. Никто из членов жюри не назвал имя Сергея Майорова, ведущий программы "Однажды..." на НТВ, который скрывался под маской Кукурузы.

Председатель жюри Филипп Киркоров попытался приободрить журналиста: "Кстати, ты продолжаешь добрую традицию телеведущих канала НТВ. Вадик Такменев тоже ушёл первым. И ты уходишь первым. Но ты не уходишь, ты открываешь почётную галерею славы потрясающего проекта "Маска" юбилейного сезона".

"Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "Маска 5". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мне совсем не обидно уходить. Я хотел покинуть шоу первым, потому что понял, насколько это тяжело и ответственно, да и костюм у меня не самый лёгкий. Участие в проекте отнимает огромное количество времени и очень отвлекает от основной работы, а я перфекционист, нигде не мог никого подвести, поэтому мне приходилось разрываться. Продюсеры "Маски" настраивали меня на борьбу, я скажу больше, к этому моменту я успел подготовить уже пять песен, но также я понимал, что в этому шоу нужно быть очень классным вокалистом, побеждать или уходить первым, чтобы задать некий тон, создать вау-эффект неожиданности, чтобы зрители понимали, что с каждой следующей маской будет ещё интереснее", - рассказал Сергей.