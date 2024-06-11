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6 лайфхаков о том, как не сделать свою жизнь собачьей

Даже самый увлечённый собачник не будет отрицать, что хвостатый товарищ доставляет массу хлопот. Грязные лапы, шерсть, погрызенные провода и отрицание всех гигиенических процедур! Как же облегчить жизнь хозяину и сделать собако-человеческую дружбу ещё крепче?

Мужчина и собака.
Мужчина и собака.
freepik.com/prostooleh

Лайфхак № 1

Почистить зубы собаке требует крепких нервов - как у питомца, так и у хозяина. Но без этого никуда. Гигиена - залог здоровья. Тем не менее сложный процесс можно превратить в весёлую игру. Нанесите зубную пасту на любимую резиновую игрушку питомца, желательно неправильной формы, и дайте ему пожевать. Все останутся довольны, особенно пёс и его зубы.

Лайфхак № 2

Некоторые собаки так жадно и быстро поглощают еду, что практически не успевают её жевать. Эта вредная привычка может вызвать у животного нарушение пищеварения и спровоцировать рвоту. Да и крошек вокруг миски образуется на целую генеральную уборку. Есть простой способ заставить собаку есть медленно. Поместите в миску с едой какой-нибудь крупный предмет, например теннисный мячик или небольшую миску, повёрнутую вверх дном. Нехитрый фокус затруднит собаке доступ к еде и замедлит процесс принятия пищи.

Лайфхак № 3

Период изгрызенных проводов проходит каждый собаковод. Наброситься на ни в чём не повинную технику может как щенок во время смены зубов, так и взрослая собака. Плохо, что от такого массажа может пострадать не только аппаратура, но и сам питомец. Чтобы навсегда отучить пса от вредной привычки, протрите кабель яблочным уксусом. Неприятный запах и горький вкус испортят собаке весь праздник. Но не забывайте во время смены зубов предложить взамен резиновые игрушки и специальные косточки - иначе собачка может переключиться на обувь и мебель.

Женщина и собака.
Женщина и собака.
freepik.com/Racool_studio

Лайфхак № 4

Если во время прогулки к собаке прицепился клещ, то изгнать его можно с помощью простых подручных средств. Смочите ватный тампон в жидком мыле и поднесите его к месту прикрепления вредителя. Через несколько секунд клещ сам вынырнет из кожи и перелезет на ватный тампон.

Лайфхак № 5

Собака, особенно в нежном щенячьем возрасте, не любит оставаться одна дома. Она сильно тоскует по хозяину, на этой почве может даже заболеть. Чтобы успокоить питомца, оставьте дома свой запах. С потрясающим собачьим обонянием этот фокус легко провернуть. Итак, возьмите свою старую толстовку. Поносите её несколько дней, а затем сделайте из неё подушку. Подойдёт любой вариант, самый простой - заправьте рукава внутрь и зашейте все отверстия. Набить "фантом" можно вашими же вещами, например старой простынёй. Запах хозяина успокоит тревожную собаку.

Лайфхак № 6

Собаки обожают целоваться, поэтому не лишним будет позаботиться о приятном запахе изо рта. Чтобы дыхание у питомца было свежим, добавьте ему в пищу мелко нарезанную петрушку. Кстати, этот же лайфхак подойдёт и хозяину!

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