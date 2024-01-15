Лео Канделаки, Алексей Янгер и Саша Кабаева получат "По шарам". Будет не больно

В первом сезоне нового проекта примут участие певец и борец Торнике Квитатиани, блогеры Алексей Янгер, Саша Кабаева и VA.NO, ведущие шоу "Инспектор"на "2х2" Дина Мар и Лео Канделаки, актёры Анна Глаубэ и Вадим Дубровин, а также футболист Иван Новосельцев. Все они будут делиться на команды по четыре человека, игра будет состоять из четырёх раундов "один на один".
Условия просты: два участника в замкнутом пространстве стараются не дать упасть на пол воздушному шарику. Соперники поочередно подбивают шарик вверх или в сторону, но отбивать вниз запрещено. Раунд ограничен по времени и побеждает тот участник, у кого шар коснулся земли меньшее количество раз. Два касания подряд штрафуются баллом.
Игра проходит на площадке для сквоша, обустроенной в стиле офисного пространства. Так что участникам придётся перепрыгивать через столы, диваны, лампы и растения в горшках.
"Мне кажется, что у нас получился очень лёгкий развлекательный формат, который и посмотреть приятно, и повторить у себя в офисе несложно. Так что я уверен, что "По шарам" обязательно станет народным шоу", говороит Кирилл Кошарин, ведущий программы.