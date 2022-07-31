Не грустный праздник

До приезда в СССР на учёбу дочь польского шахтёра, работавшего во Франции, знать не знала о том, что есть такой праздник — день рождения. В её военном и послевоенном детстве никому не было дела ни до чьих именин. Идею отмечать дату на сцене Эдита Станиславовна позаимствовала у Фрэнка Синатры. Однажды она увидела по телевизору, как легенда Америки в ресторане праздновал с публикой свой юбилей. И Эдита решила, что в день своего рождения всегда будет давать концерт, чтобы у всех, кто хочет её поздравить, была такая возможность. К сожалению, в этом году состояние здоровья примы не позволит соблюсти традицию и выступать с большим концертом!

Как-то раз под Новый год…

Если голос другой «прекрасной пани» Анны Герман, всегда звучавшего чуть отстранённо, из какой-то недосягаемой выси, сравнивали с ангельской серебряной флейтой, то Эдиту Пьеху природа наградила голосом мощного саксофона, которому и микрофонов никаких не надо!

Окончив педагогическое училище с отличием , Эдита успешно прошла конкурс для желающих учиться в Советском Союзе и поступила на философский факультет Ленинградского университета. kinopoisk.ru

Пьеха, что называется, проснулась знаменитой в новогодний вечер 1956 года, когда с первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем «Дружба» выступила с шуточной песней на польском языке «Автобус червонный». А год спустя она произвела настоящий фурор на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Нездешняя красота, европейский шарм, акцент, легкомысленные «безъидейные» песенки — по тем временам это было круто!

Пьеху можно назвать реформатором отечественой сцены. Она первая взяла в руки микрофон и стала общаться с публикой во время концерта. Несмотря на клеймо стиляги и кабацкой певицы, солистка «Дружбы», как и весь коллектив, пользовалась феноменальным успехом.

Имидж «Советская иностранка» с большим вниманием относилась к своему сценическому облику. Для многих она была образцом для подражания, целое поколение заказывало в парикмахерских «стрижки под Пьеху», а её туалеты становились предметом горячих обсуждений и подражаний.

Назло рекордам

Мама певицы была против её карьеры на эстраде, уверенная в том, что у микрофона на жизнь не зарабатаешь. За свою карьеру Эдита Станиславовна спела около 500 песен. Фирма «Мелодия» выпустила 14 пластинок Пьехи. Нет сомнений, что преданные поклонники до сих пор слушают самые популярные хиты: «Замечательный сосед», «Огромное небо», «Люди, улыбнитесь миру», «Город детства», «Венок Дуная». Певица признаётся, что её капитал не в банке хранится, а в сердцах людей: благодаря песням она обрела целую армию друзей, родственных по духу.

Партийные чиновники были резко против того , чтобы давать звание народной артистки СССР иностранке , но под напором поклонников её таланта устоять не смогли. kinopoisk.ru

Замужем за публикой

20 лет брака с Александром Броневицким Пьеха сейчас называет «служебным романом». Балагур и весельчак, талантливый музыкант, пианист и композитор почти два года ухаживал за молодой певицей — как было не влюбиться?! К тому же Эдита считала себя некрасивой: высокая, худая — вдруг никто больше предложения не сделает?

Но семьи, уютного дома не получилось — концерты, гастроли… «Нам мешал наркотик — сцена, ради которой мы жили. Быть счастливой и на сцене, и в личной жизни — я считаю, это уже обжорство, нельзя в жизни получить всё. Две последующие попытки моих замужеств — выдуманные истории о том, что у артистки может быть нормальная семья. Я давно уже вышла замуж за публику».

Остановившая время

«Секретов красоты нет — они все давно известны. Нужно себя уважать, любить, не давать в обиду, не переживать зря», — делится мудростью Пьеха. — «Я умею радоваться, мелким эмоциям не поддаюсь, не подпускаю к сердцу — они размывают красоту. Зло обязательно действует так, что становишься страшной, как Баба Яга. А я не злая, я добрая, хотя могу и взорваться. Нужно жить с высоко поднятой головой — и любить!»

Эдита Пьеха. CCO

За сбычу мечт!

С концертами Эдита Пьеха два раза объехала СССР, видела более 30 стран, а на Восток так и не попала, но мечтает. И говорит, что концерты у неё ещё будут: «Заката своей жизни я не вижу. Моя бабушка жила до 95 лет. И я попробую!»