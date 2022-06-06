9 июня исполнится 350 лет со дня рождения Петра Первого, а в ноябре прошлого года исполнилось 300 лет с того времени, как он принял императорский сан. Пожалуй, это один из самых неординарных правителей России, но яркий, харизматичный, деятельный. Мимо такой даты не смогли пройти крупнейшие телеканалы, которые приготовили интересные показы документальных и художественных фильмов.

«Наедине с Петром Великим» ( 12+)

Авторская программа Даниила Гранина состоит из четырёх фильмов. Писатель, изучая бесчисленные документы, связанные с Петром, столкнулся со многими таинственными и странными вещами. И чем больше их становилось, тем больше росло понимание, «как внутри этого исполина жил обыкновенный человек, который разочаровывался, страдал, делал глупости, впадал в тоску и меланхолию».

Гранин рассказывает об ужасных событиях, свидетелем которых был маленький Пётр, как это определило его характер. Писатель повествует не столько о великих победах и реформах Петра, сколько о тех моментах, когда царь терпел неудачи и поражения в любви и в дружбе, в своих усилиях победить казнокрадство и мздоимство, в попытках завести наследника российского трона.

пн-чт, 6−9 июня, «Культура», 14.15, 20.05

«Империя: Пётр I» ( 12+)

12 июня на Первом канале состоится премьера четырёхсерийного фильма, который является первой частью исторического документально-игрового цикла «Империя».

В проекте Первого канала в образе великого правителя предстанет Александр Удалов , а Екатериной Первой стала Татьяна Киреенко. Пресс-служба Первого канала.

«Отец Отечества» и «Великий» — такие эпитеты он получил при жизни, наряду с титулом «император Всероссийский». Пётр Первый, один из творцов российской государственности, выдающийся реформатор, расколовший русскую историю на «до» и «после». Он реформировал армию и строил флот, ездил в составе Великого

посольства в Европу, победил в войне сильнейшего врага — Швецию, и открыл выход к Балтике, построил один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург.

вс, 12 июня, Первый канал, 18.20

«А о Петре ведайте…» ( 12+)

Документальный фильм Елены Чавчавадзе. Пётр Первый — правитель, который как при жизни, так и после смерти вызывал самые разные чувства, от восхищения до ненависти. Он изменил жизнь России до самого основания. До сих пор спорят, на беду или во благо для страны было его правление. Каждое поколение по-своему оценивало деятельность царя-реформатора, но все признавали его несомненный вклад в развитие России. Сам Пётр видел смысл и цель своего царствования в преданном служении Отечеству и заботе о благе своих подданных. Этим он оправдывал любые действия, вплоть до жестокого деспотизма. О первом русском императоре, который заложил фундамент нашей современной жизни, и рассказывается в фильме. Девизом картины станут слова из знаменитого приказа Петра I перед Полтавской битвой: «А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия…»

вс, 12 июня, «Россия 1», 1.30

Художественные фильмы

Сложно назвать российского монарха, который появлялся бы на экранах чаще, чем Пётр I. Поэтому в телеэфире можно будет увидеть несколько фильмов о нём. Новинок нет, но снятые в советские времена или последние российские очень достойного качества.

Скриншот из фильма «Сказ про то , как царь Пётр арапа женил». kinopoisk.ru

Первый канал в День России устроит киномарафон фильмов о Петре Великом. Показ начнётся с «Юности Петра» (12+), дальше «В начале славных дел» (12+), а завершится «Сказом про то, как царь Пётр арапа женил» (12+). В этот же день на канале «Культура» покажут легендарную картину «Пётр Первый» (12+), снятую в 1937 году, а в субботу на «России 1» полуночники могут посмотреть сериал «Пётр Первый. Завещание» (16+).