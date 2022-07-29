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Летнее лакомство: готовим мороженое с черешней и творожный десерт с абрикосовым соусом

Мороженое любят не только дети, но и взрослые, а летом оно становится ещё более востребованным. Предлагаем вам приготовить домашнее лакомство.

Фруктовое мороженое.
Фруктовое мороженое.
freepik.com/chandlervid85

Мороженое с черешней и шоколадом

Требуется на 8 порций: 2,5 стакана черешни, 2 стакана жирных сливок, ½ стакана молока, ½ стакана сахара, 50 г шоколада, 2 ст. л. орехового ликера (амаретто или другой), щепотка соли.

Как приготовить: удалите косточки из черешни. Положите в кастрюлю 1,5 стакана черешни, всыпьте соль и сахар и влейте молоко и 1 стакан сливок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и оставьте на 15 мин. Измельчите блендером смесь до однородной массы. Перелейте в большую миску и смешайте с оставшимися сливками. Оставьте до полного остывания. Когда масса полностью остынет, влейте ликёр. Начните взбивать массу миксером на средней скорости. Когда масса начнёт увеличиваться в объёме, увеличьте скорость миксера и продолжайте взбивать до твёрдых пиков. Мелко порубите шоколад и добавьте в мороженое. Аккуратно перемешайте и переложите его в герметичный контейнер. Поставьте в морозильник на 1 час, потом достаньте и взбейте миксером или венчиком. Снова уберите в морозильник. Повторите взбивание ещё 2 раза через каждый час. Оставшуюся черешню разрежьте пополам и добавьте в мороженое, перемешайте. Затем поставьте контейнер в морозильник до полного замораживания, минимум на 6 часов.

Творожный десерт с абрикосовым соусом

Требуется на 4 порции: 500 г творога, 7 ст. л. сахара, 50 г шоколада, 2 горсти черешни, тёртая цедра половины апельсина, 8 г желатина.

Для соуса: 300 г абрикосов, 2−3 ст. л. сахара.

Как приготовить: Залейте желатин 3−5 ст. л. воды и оставьте на 10 минут для набухания. В небольшой ковшик насыпьте 4 ст. л. сахара, добавьте 1 ст. л. воды и поставьте на огонь, пока сахар не растворится. В горячий, но не кипящий сахарный сироп добавьте отжатый желатин и перемешайте до полного растворения. Процедите и немного остудите. Взбейте творог миксером вместе с оставшимся сахаром. Добавьте тёртую апельсиновую цедру. Черешню разрежьте пополам и удалите косточки. Шоколад мелко нарубите. Влейте в творог сахарный сироп с желатином и хорошо перемешайте, затем добавьте шоколад и черешню и перемешайте снова. Разложите творожный крем по порционным формочкам и уберите в холодильник на 4 часа.

Перед подачей десерта приготовьте соус. Удалите косточки из абрикосов, положите в блендер и измельчите вместе с сахаром. Налейте соус на тарелочки. Опустите формочки с десертом на 3−5 секунд в горячую воду и переверните на тарелки. Украсьте ягодами черешни и листочками мяты.

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