Лето - это маленькая жизнь: 6 фильмов о лучшем времени года

Лето - время, располагающее к тому, чтобы заводить новые знакомства и вовлекаться в приключения. Каждая "маленькая жизнь" вмещает в себя множество сюжетов - от комедии до мелодрамы. Советский кинематограф также изобилует разнообразными "каникулярными" историями - вспомним несколько самых ярких из них.

"Три плюс два" (1963)

Сюжет этой комедии предельно прост: три товарища вступают в борьбу за пустынный берег Чёрного моря с очаровательными курортницами. Незамысловатый фильм Генриха Оганесяна, снятый по пьесе Сергея Михалкова, предвосхищает повальное увлечение отдыхом "дикарями" - вскоре в стране появилось больше трёх миллионов людей, проводивших отпуск подобным образом. Короткие вставки из американского хоррора "Сын Франкенштейна", непривычный облик Андрея Миронова, эпизоды, снятые на арене цирка, - этот фарс состоит из множества любопытных деталей, что делает фильм поистине лёгким и необременительным.

Кадр из фильма "Три плюс два". Скриншот.

"Я шагаю по Москве" (1964)

Культовая чёрно-белая картина Георгия Данелии воспевает юность, счастливый случай и "лучший город Земли". Не так просто определить, в чём заключается магия этой "лирической комедии": то ли сценарий Геннадия Шпаликова органично вписался во вдохновенную эпоху 60-х, то ли всё дело в талантливой операторской работе Вадима Юсова и слаженном сотрудничестве с режиссёром, то ли постарались на славу актёры (для 18-летнего Никиты Михалкова это была дебютная главная роль)... Так, все эти факторы воссоздают на экране атмосферу влюблённости в жизнь, в которой встречи спонтанны и судьбоносны, дружба является бесспорной точкой опоры, а будущее - прекрасно и многообещающе.

Кадр из фильма"Я шагаю по Москве". Скриншот.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (1964)

Искрометную дипломную работу Элема Климова, насыщенную социальной сатирой и юмором, характерным для пионерских лагерей, давно "разобрали" на цитаты и афоризмы. Непревзойденный Костя Иночкин, парящий над морем, его суетливая бабушка, торжественные "похороны" которой вызвали бурю негодования у худсовета, Евгений Евстигнеев в роли бесподобного товарища Дынина, дети в костюмах ракеты и кукурузы - всё это безудержное веселье посвящается специфическим особенностям хрущевской "оттепели", смешным и не очень.

Кадр из фильма"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Скриншот.

"Кавказская пленница" (1966)

История о столкновении Шурика и знаменитой криминальной троицы воспринимается как неотъемлемая часть общего культурного кода - так глубоко в нашу память въелись персонажи Гайдая. Несмотря на то, что почти каждую реплику этого южного фильма можно предугадать заранее, популярная комедия по-прежнему вызывает смех.

Кадр из фильма"Кавказская пленница". Скриншот.

"100 дней после детства" (1975)

Самую ностальгическую картину Сергея Соловьева можно пересматривать бесконечно - столь сильный резонанс она вызывает. Последнее лето детства помнит не только Митя Лопухин, и режиссёру удалось достоверно запечатлеть, как нежность смешивается с грубостью и страхом, а самоирония - с болезненными ощущениями в области сердца. Всё в этом фильме заслуживает внимания: и музыка, и серьёзные, напряжённые подростки, пытающиеся дойти "до самой сути", и странный юмор, так причудливо прорывающийся сквозь лирический пафос лермонтовского "Маскарада".

Кадр из фильма "100 дней после детства". Скриншот.

"Будьте моим мужем" (1981)

Сюжет этой мелодраматической комедии Аллы Суриковой разворачивается на Юге, в самый разгар курортного сезона, когда на пляжах и в гостиницах яблоку негде упасть. Главная героиня, Наташа (Елена Проклова), приехавшая на отдых с сыном, сумела найти съёмную комнату, однако хозяйка дома, дама с принципами, заявила, что не станет сдавать жилплощадь незамужней женщине с ребёнком. Тогда, совершенно случайно, Наташа знакомится с Виктором (Андрей Миронов) - таким же горе-курортником, который из-за своей незадачливости чуть было не лишился паспорта и штанов, а теперь не знает, куда ему деваться. Кто бы мог подумать, что эта случайная встреча и рисковая авантюра могут стать началом настоящих чувств...