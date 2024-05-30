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Лето - это маленькая жизнь: 6 фильмов о лучшем времени года

Лето - время, располагающее к тому, чтобы заводить новые знакомства и вовлекаться в приключения. Каждая "маленькая жизнь" вмещает в себя множество сюжетов - от комедии до мелодрамы. Советский кинематограф также изобилует разнообразными "каникулярными" историями - вспомним несколько самых ярких из них.

Кадр из фильма "Три плюс два".
Кадр из фильма "Три плюс два".
Скриншот.

"Три плюс два" (1963)

Сюжет этой комедии предельно прост: три товарища вступают в борьбу за пустынный берег Чёрного моря с очаровательными курортницами. Незамысловатый фильм Генриха Оганесяна, снятый по пьесе Сергея Михалкова, предвосхищает повальное увлечение отдыхом "дикарями" - вскоре в стране появилось больше трёх миллионов людей, проводивших отпуск подобным образом. Короткие вставки из американского хоррора "Сын Франкенштейна", непривычный облик Андрея Миронова, эпизоды, снятые на арене цирка, - этот фарс состоит из множества любопытных деталей, что делает фильм поистине лёгким и необременительным.

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot;.
Кадр из фильма "Три плюс два".
Скриншот.

"Я шагаю по Москве" (1964)

Культовая чёрно-белая картина Георгия Данелии воспевает юность, счастливый случай и "лучший город Земли". Не так просто определить, в чём заключается магия этой "лирической комедии": то ли сценарий Геннадия Шпаликова органично вписался во вдохновенную эпоху 60-х, то ли всё дело в талантливой операторской работе Вадима Юсова и слаженном сотрудничестве с режиссёром, то ли постарались на славу актёры (для 18-летнего Никиты Михалкова это была дебютная главная роль)... Так, все эти факторы воссоздают на экране атмосферу влюблённости в жизнь, в которой встречи спонтанны и судьбоносны, дружба является бесспорной точкой опоры, а будущее - прекрасно и многообещающе.

Кадр из фильма&quot;Я шагаю по Москве&quot;.
Кадр из фильма"Я шагаю по Москве".
Скриншот.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (1964)

Искрометную дипломную работу Элема Климова, насыщенную социальной сатирой и юмором, характерным для пионерских лагерей, давно "разобрали" на цитаты и афоризмы. Непревзойденный Костя Иночкин, парящий над морем, его суетливая бабушка, торжественные "похороны" которой вызвали бурю негодования у худсовета, Евгений Евстигнеев в роли бесподобного товарища Дынина, дети в костюмах ракеты и кукурузы - всё это безудержное веселье посвящается специфическим особенностям хрущевской "оттепели", смешным и не очень.

Кадр из фильма&quot;Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён&quot;.
Кадр из фильма"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён".
Скриншот.

"Кавказская пленница" (1966)

История о столкновении Шурика и знаменитой криминальной троицы воспринимается как неотъемлемая часть общего культурного кода - так глубоко в нашу память въелись персонажи Гайдая. Несмотря на то, что почти каждую реплику этого южного фильма можно предугадать заранее, популярная комедия по-прежнему вызывает смех.

Кадр из фильма&quot;Кавказская пленница&quot;.
Кадр из фильма"Кавказская пленница".
Скриншот.

"100 дней после детства" (1975)

Самую ностальгическую картину Сергея Соловьева можно пересматривать бесконечно - столь сильный резонанс она вызывает. Последнее лето детства помнит не только Митя Лопухин, и режиссёру удалось достоверно запечатлеть, как нежность смешивается с грубостью и страхом, а самоирония - с болезненными ощущениями в области сердца. Всё в этом фильме заслуживает внимания: и музыка, и серьёзные, напряжённые подростки, пытающиеся дойти "до самой сути", и странный юмор, так причудливо прорывающийся сквозь лирический пафос лермонтовского "Маскарада".

Кадр из фильма &quot;100 дней после детства&quot;.
Кадр из фильма "100 дней после детства".
Скриншот.

"Будьте моим мужем" (1981)

Сюжет этой мелодраматической комедии Аллы Суриковой разворачивается на Юге, в самый разгар курортного сезона, когда на пляжах и в гостиницах яблоку негде упасть. Главная героиня, Наташа (Елена Проклова), приехавшая на отдых с сыном, сумела найти съёмную комнату, однако хозяйка дома, дама с принципами, заявила, что не станет сдавать жилплощадь незамужней женщине с ребёнком. Тогда, совершенно случайно, Наташа знакомится с Виктором (Андрей Миронов) - таким же горе-курортником, который из-за своей незадачливости чуть было не лишился паспорта и штанов, а теперь не знает, куда ему деваться. Кто бы мог подумать, что эта случайная встреча и рисковая авантюра могут стать началом настоящих чувств...

Кадр из фильма &quot;Будьте моим мужем&quot;.
Кадр из фильма "Будьте моим мужем".
Скриншот.
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