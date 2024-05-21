Любовь без привилений: 75 лет Любови Полищук, которая смеялась даже сквозь слёзы и боль

Талантливая, статная, обворожительная, жизнерадостная, неподражаемая... По отношению к ней это не просто красивые слова. И запомнили её именно такой. Каждое её появление на экране, пусть даже в крошечном эпизоде, всегда было ярким и запоминающимся. Её имя на театральных афишах гарантировало аншлаги, где бы она ни выступала, публика рукоплескала ей, не отпуская со сцены... 21 мая народная любимица Любовь Полищук отметила бы своё лишь 75-летие.

Она никогда не жаловалась на судьбу, хотя признавала, что путь её был нелёгким. Ей ничего не давалось в жизни даром, всё, к чему она пришла, было достигнуто ценой невероятных усилий. Но, как настоящая актриса, она всегда оставляла все трудности за кадром. Её экранные и сценические образы были столь органичны, что казалось, и жизнь её должна быть такой же лёгкой и беззаботной.

"Шо это - артистка? Дурь одна!"

Между тем детство будущей звезды прошло на окраине Омска в бараке "среди зэков и блатных". Отец Любы работал сначала пожарным, потом железнодорожником и маляром, а мать шила на дому. Семейство собиралось вместе только по вечерам. Именно в это время Любка-артистка, как её называли в родном бараке, развлекала соседей и родных самодеятельными концертами: плясала, пела. Еще она мечтала о балете, но в балет её не приняли, объяснив маме, что девочка у неё слишком крупная для классического танца.

Любовь Полищук. kino-teatr.ru

Детская мечта сбылась благодаря спектаклю "А чой-то ты во фраке?", где Люба выходила на сцену на пуантах, затянутой в балетную пачку. "В тот день я была, наверное, самой счастливой женщиной и актрисой",- говорила она. А тогда родители считали, что лицедейство - это не профессия. "Шо это - артистка? Дурь одна!" - не уставала повторять мать Любы. Отец же и вовсе прочил дочке карьеру... строителя, и даже когда Любовь Полищук получила звание заслуженной артистки, отец уговаривал её одуматься: "Ну ещё лет пять подёргаешься, а профессии-то как не было, так и нет". Но позже, увидев дочь на сцене в трагифарсе "Там же, тогда же" он признал, что актёрство - это работа, тяжёлая работа.

Путь к сцене, о которой мечтала Любовь Полищук, был долгим. После учёбы в творческих мастерских эстрадного искусства она семь лет выступает как артистка разговорного жанра Омской филармонии. Там она получает опыт работы с залом, со зрителями, который пригодится потом в театре.

На конкурсе победила Винокура и Филатова

В 1967 году Любовь вышла замуж за актёра Валерия Макарова, в 1972 году родила сына Алёшу. А вскоре судьба бросила актрисе очередной вызов: директором Росконцерта в Москве стал руководитель Омской филармонии Юрий Юровский, который не только сам переехал в столицу, но и пригласил вместе с собой наиболее успешных земляков-артистов. В их числе оказались и Полищук с Макаровым. Люба начала работать в Московском мюзик-холле. Яркой, эксцентричной артистки предлагают главную роль в постановке "Красная стрела" прибывает в Москву" по Михаилу Жванецкому. Хотя в советские времена Жванецкий был не тем автором, с которым можно было взять Олимп, Любовь много лет выступает на эстраде с текстами "неблагонадежного" автора. А с написанным для неё монологом проводницы "Рыцаря жду" Любовь Полищук даже побеждает во Всероссийском конкурсе артистов эстрады, обойдя Владимира Винокура и Леонида Филатова, поделивших второе место.

Любовь Полищук. kino-teatr.ru

Смена обстановки разрушила семейное счастье Полищук. Валерий то ли не нашёл себя в большом городе, то ли стал злоупотреблять спиртным... Он заявил жене: "Мы возвращаемся в Омск!" Актриса ехать отказалась и осталась в Москве с маленьким Лёшей на руках. Мало кто знал, что ведущая артистка мюзик-холла спит на одном матрасе с маленьким сыном, а мебелью ей служат ящики из-под овощей... Да и с карьерой в кино, о котором так мечтала Полищук, не ладилось.

Несоветское лицо

"У меня была замечательная проба, пообещали одну из главных ролей. Вдруг за три дня до начала съёмок выяснилось, что режиссёр отдал эту роль кому-то из своих дам. А мне - проходной эпизод. Я не пришла на съёмку. Меня вызвали: "Что вы себе позволяете? Что вы из себя народную артистку строите?" До сих пор не знаю, как из меня выползла фраза: "Жила без кино до 26 лет, ну и дальше как-нибудь проживу", - вспоминала актриса. Полищук тут же занесли в чёрный список, а потом и вовсе заявили, что у неё "лицо несоветской женщины", и поставили актрисе в вину невероятное сходство с Софи Лорен.

Любовь Полищук. kino-teatr.ru

На несколько лет Полищук стала в кино персоной нон грата. Но по признанию самой актрисы, она не делала из этого трагедии, поскольку не чувствовала себя профессионалом в кино.Как она признавалась, её раздражал красный зрачок камеры, который сковывал её...

Любовь Полищук не боялась идти к славе непроторенными тропами и не хотела и не умела жаловаться на жизненные оюстоятельства.

"А ты побитая ходишь"

В искусство входят по-разному. Полищук победительно вошла через стеклянную витрину, выбив её головой навылет с помощью всенародно любимого Андрея Миронова. Ах, незабвенные "12 стульев" Марка Захарова и несравненная женщина-вамп - Любовь Полищук. Сначала стекло закрепили слишком слабо, и сладкая парочка, проскочив его на скорости, едва не упала. Затем, как водится, закрепили слишком сильно, и выбить его с первого раза не получилось. С падением на землю тоже были сложности.

Любовь Полищук. kino-teatr.ru

Вначале забыли положить матрас, и Полищук грохнулась на цементный пол. Затем матрас заменили подушками, но Миронов в танцевальном забвении сбил их, и Полищук заработала новые синяки и шишки. Эпизод, занимающий три минуты экранного времени, потребовал 14 дублей. К сожалению, на съёмках этого эпизода Любовь получила травму спины, которая стала для неё роковой...

Любовь Полищук снялась более чем в 70 фильмах, но, как она считала, настоящих ролей в кино у неё было немного, а главная роль и вовсе одна ("Любовь с привилегиями"), остальные - эпизоды. Зато какие "эпизоды"! "Золотая мина", "31 июня", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Приключения принца Флоризеля", "Змеелов", "Интердевочка", "Ширли-мырли"...

Семейное счастье

Художник Сергей Цигаль, внук знаменитой поэтессы Мариэтты Шагинян, впервые увидел Любовь Полищук в спектакле "Эзопе". Во второй раз актриса поразила его воображение своей игрой на сцене Театра миниатюр. Третьего раза Цигаль решил не ждать и уговорил друзей познакомить его с красоткой. На первом свидании новоиспечённый поклонник решил покатать Любовь на своём жигулёнке, развивая бешеную скорость на льду. Он думал напугать Любу, а она только воскликнула: "Класс! Давай ещё!" В 1983 году Сергей и Любовь поженились. У них родилась дочь Маша.

Любовь Полищук. kino-teatr.ru

Страшный диагноз

О болезни Любови Григорьевны - раке позвоночника - знали только близкие. Несмотря на запрет докторов, продолжала сниматься, объясняя, что не может без работы. Полищук сделали специальный корсет, поддерживающий позвоночник. Многие догадывались о страшном диагнозе актрисы, но в то же время не переставали удивляться: Полищук всё так же заливисто смеялась, поддерживая имидж женщины-праздника. Не требовала она к себе особого отношения и на съёмках серила "Моя прекрасная няня", где играла бесшабашную мать Виктории Прутковской.



Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. И только после этой трагедии и журналисты, и режиссёры в один голос заговорили о том, что актрису недолюбили, недооценили. Режиссёры сетовали на то, что вовсю эксплуатировали комедийный талант актрисы, загнали её в тесные рамки шумной эксцентрично-глуповатой особы и отнюдь не баловали драматическими ролями. Но всенародную любовь актриса всё же получила. И это значит гораздо больше, чем запоздалые оценки критиков.