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Лучшие песни Булата Окуджавы, прозвучавшие в кино

9 мая исполнилось бы 100 лет великому барду поколения шестидесятников Булату Окуджаве. Пройдя через всю войну, он писал о войне не так, как все - "непарадно и лирично". Воспоминания военных лет он пропустил через сердце и создал строки, которые никогда не забудутся.

Булат Окуджава.
Булат Окуджава.
CCO.

Песни Окуджавы поют каждый год в его день рождения, удивительным образом совпавшим с днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом совпадении Борис Шалвович говорил всегда радостно, но без эйфории.

"До свидания, мальчики" (1958)

В конце 50-х Булат Шалвович пишет песню-посвящение молоденьким паренькам и девчонкам, не успевшим вырасти, идущим на войну, в ад, откуда обратная дорога есть не для всех.

"Полночный троллейбус" (1962)

В фильме "Цепная реакция" про перевоспитание вора-карманника Окуджава впервые появился на экране и сам спел в кадре. Кажется, Виктор Цой своим "Троллейбусом" передал привет Булату Шалвовичу.

"Простите пехоте" (1966)

В фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь", посвящённую поре взросления послевоенного поколения, песню Окуджавы исплонил Юрий Визбор.

Булат Окуджава.
Булат Окуджава.
CCO.

"Нам нужна одна победа" (1970)

Песня из кинофильма "Белорусский вокзал", страстно, с болью и слезами пропетая Ниной Ургант, покорила зрителей навсегда. Одна из лучших песен о войне.

"Ваше благородие, госпожа Удача" (1970)

Стихи Окуджавы, музыка Исаака Шварца, исполнение Павла Луспекаева. Любимая песня советских зрителей, как и фильм, в котором она прозвучала: "Белое солнце пустыни".

"Кавалергарды, век не долог..." (1975)

В картине Владимира Мотыля о декабристах "Звезда пленительного счастья" прозвучала прекрасная, стремительная песня "Кавалергарды", которая сразу запомнилась всем.

"Бери шинель, пошли домой" (1977)

Из легендарного кинофильма "Аты-баты, шли солдаты...", снятого Леонидом Быковым. Песня Булата Окуджавы на музыку В. Левашова, написанная специально для этой картины, стала народной.

"Живописцы" (1982)

Известная и любимая всеми песня из кинофильма "Покровские ворота" Михаила Козакова. Ничуть не уступают ей и две лирических композиции: "Песенка об Арбате" и "Часовые любви".

"Дежурный по апрелю" (1977)

Из телефильма Анатолия Васильева "Фотографии на стене". Песня стала шлягером, исполнялась и пелась повсюду. Для этой ленты Булатом Окуджавой написаны ещё несколько произведений: "Старый пиджак", "Надежда белою
рукою".

"Давайте восклицать" (1977)

Светлая, тёплая, радостная песня из кинофильма "Ключ без права передачи". Превосходная, захватывающая картина Динары Асановой о подростках, их сложных взаимоотношениях с родителями и учителями.

"Виноградную косточку в землю..." (1986)

Песня, прозвучавшая в фильме "Плата за проезд" о работниках такси, стала супершлягером. Сегодня фильм мало кто вспомнит, а "Виноградную косточку" поют до сих пор.

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