Лучшие песни Булата Окуджавы, прозвучавшие в кино

9 мая исполнилось бы 100 лет великому барду поколения шестидесятников Булату Окуджаве. Пройдя через всю войну, он писал о войне не так, как все - "непарадно и лирично". Воспоминания военных лет он пропустил через сердце и создал строки, которые никогда не забудутся.

Песни Окуджавы поют каждый год в его день рождения, удивительным образом совпавшим с днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом совпадении Борис Шалвович говорил всегда радостно, но без эйфории.



"До свидания, мальчики" (1958)

В конце 50-х Булат Шалвович пишет песню-посвящение молоденьким паренькам и девчонкам, не успевшим вырасти, идущим на войну, в ад, откуда обратная дорога есть не для всех.

"Полночный троллейбус" (1962)

В фильме "Цепная реакция" про перевоспитание вора-карманника Окуджава впервые появился на экране и сам спел в кадре. Кажется, Виктор Цой своим "Троллейбусом" передал привет Булату Шалвовичу.

"Простите пехоте" (1966)

В фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь", посвящённую поре взросления послевоенного поколения, песню Окуджавы исплонил Юрий Визбор.

Булат Окуджава. CCO.

"Нам нужна одна победа" (1970)

Песня из кинофильма "Белорусский вокзал", страстно, с болью и слезами пропетая Ниной Ургант, покорила зрителей навсегда. Одна из лучших песен о войне.

"Ваше благородие, госпожа Удача" (1970)

Стихи Окуджавы, музыка Исаака Шварца, исполнение Павла Луспекаева. Любимая песня советских зрителей, как и фильм, в котором она прозвучала: "Белое солнце пустыни".

"Кавалергарды, век не долог..." (1975)

В картине Владимира Мотыля о декабристах "Звезда пленительного счастья" прозвучала прекрасная, стремительная песня "Кавалергарды", которая сразу запомнилась всем.

"Бери шинель, пошли домой" (1977)

Из легендарного кинофильма "Аты-баты, шли солдаты...", снятого Леонидом Быковым. Песня Булата Окуджавы на музыку В. Левашова, написанная специально для этой картины, стала народной.

"Живописцы" (1982)

Известная и любимая всеми песня из кинофильма "Покровские ворота" Михаила Козакова. Ничуть не уступают ей и две лирических композиции: "Песенка об Арбате" и "Часовые любви".

"Дежурный по апрелю" (1977)

Из телефильма Анатолия Васильева "Фотографии на стене". Песня стала шлягером, исполнялась и пелась повсюду. Для этой ленты Булатом Окуджавой написаны ещё несколько произведений: "Старый пиджак", "Надежда белою

рукою".

"Давайте восклицать" (1977)

Светлая, тёплая, радостная песня из кинофильма "Ключ без права передачи". Превосходная, захватывающая картина Динары Асановой о подростках, их сложных взаимоотношениях с родителями и учителями.

"Виноградную косточку в землю..." (1986)



Песня, прозвучавшая в фильме "Плата за проезд" о работниках такси, стала супершлягером. Сегодня фильм мало кто вспомнит, а "Виноградную косточку" поют до сих пор.