Великий немой: 85 лет звезде "Бега" и "Капитана Немо" Владиславу Дворжецкому

Все образы в кино созданные этим замечательным артистом были завораживающе притягательны, игра актёра напоминала сеанс гипноза, какой бы не была роль - внимание зрителей моментально притягивалось к актёру и оторваться было уже невозможно, магнетизм проникал с экрана прямо в душу зрителя. Генерал Хлудов ("Бег"), политический ссыльный Ильин ("Земля Санникова"), пилот Бартон ("Солярис"), капитан Немо - это далеко не полный перечень работ Владислава Дворжецкого. Актёра особенного, мало похожего на других.

Сибирский самородок

У него и образование было не такое, как у всех. Всего лишь театральная студия при Омском ТЮЗе. Возможно, необычайный талант был с самого начала заложен родителями. Владислав родился 26 апреля 1939 года. Его отец Вацлав Янович Дворжецкий был актёром, окончившим театральную студию при Киевском польском театре, а мать - Таисия Владимировна - была балериной. Они познакомились в Омске в 1937 году, где Вацлав Янович отбывал ссылку за "контрреволюционную деятельность". Мальчика травили как сына "врага народа". А отец, вернувшись из лагерей, ушёл к другой женщине. Сложные отношения с отцом станут лейтмотивом всей жизни Владислава.



Поначалу он выбрал профессию медика - поступил в Омское военно-медицинское училище. Учёба ему нравилась, а свободное время юноша тратил на художественную самодеятельность. После окончания училища в июле 1959 года Владислав в чине старшего фельдшера полка был призван для прохождения воинской службы на остров Сахалин. Отслужив два года, Владислав хотел поступить в медицинский институт, но не успел подать документы, и тогда мама посоветовала ему пойти учиться в только что открывшуюся студию при Омском детском театре. Хотя в родном городе перспективы стать известным были невелики.

Знаковая роль

Путь из Сибири в столицу был чистой случайностью. Режиссёрам Алову и Наумову, задумавшим съёмки "Бега" по роману Булгакова, попалась на глаза фотография неизвестного актёра, который почему-то не приглянулся режиссёру Самсону Самсонову. Мнение было единодушным: таким и должен быть Хлудов! Не смутило постановщиков даже то, что 50-летнего белого генерала будет играть 30-летний дебютант, рядом с которым на съёмочной площадке были такие гиганты, как Алексей Баталов и Михаил Ульянов.

Владислав Дворжецкий Скриншот.

Дворжецкий целиком и полностью отдал себя в руки режиссёров, которые лепили из него человека, впадающего на каком-то отрезке жизни в оцепенение, и вдруг становящегося абсолютно одиноким, как бы смотрящим внутрь себя. Актёр не стал играть жестокосердного генерала - он стал им жить. Он мог долго молчать и не видеть никого вокруг. Мира для него не существовало. Не так уж много у нас актёров, умеющих талантливо молчать. Таким великим немым и был Дворжецкий. На него нужно было смотреть близко, в упор, лицо в лицо. Всё было написано на губах, в глазах, в малейшем движении бровей, подбородка. Его Хлудов - человек, существующий на грани жизни и смерти. "Я не оправдывал палача Хлудова, - писал

в своих дневниках Дворжецкий. - Есть сила, ум, энергия, но происходит крушение человека, он становится палачом и за это платит".

Гори, гори, моя звезда...

Едва были завершены съёмки в "Беге", как Дворжецкого пригласили в детектив "Возвращение "Святого Луки" режиссёра Анатолия Бобровского. И вновь актёру досталась отрицательная роль - вор-рецидивист Карабанов по кличке Граф. Для пущего эффекта его его даже не гримировали (среди членов съёмочного коллектива Дворжецкого за его лысину прозвали Черепом). "Бег" и "Возвращение "Святого Луки" вышли на широкий экран в один год - 1971-й. С этого момента имя Владислава Дворжецкого стало известно миллионам зрителей.

Доказательством тому, что в российском кинематографе появился особенный мастер, стало приглашение омского актёра в фильм "Солярис" на роль пилота Бартона. Тарковский кое-кого в свою команду не звал. И сыграть у него уже означало попасть в первый эшелон кинозвёзд. Теперь для Дворжецкого были распахнуты все съёмочные площадки, в том числе и зарубежные. Знак высокого признания - его портреты появляются на обложке журнала "Советский экран".

Владислав Дворжецкий Скриншот.

Весной 1972 года Дворжецкий приступил к работе в фильме режиссёров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова "Земля Санникова", в которой сыграл роль политического ссыльного Александра Ильина, организатора похода к легендарной земле Санникова. Дворжецкий надеялся на то, что эта роль станет одной из лучших в его послужном списке. Но в процессе съёмок Дворжецкий настолько разошёлся во взглядах на свою роль с режиссёрами, что дело дошло до скандала, и актёр хотел прекратить съёмки, в чём с ним оказался полностью солидарен исполнитель другой главной роли Олег Даль, чей характер был тоже не больно покладистым. Лишь ценой огромных усилий чиновников из Госкино режиссёрам удалось удержать актёров и завершить работу над фильмом. Несмотря на то, что съёмки "Земли Санникова" проходили в очень тяжёлой атмосфере, взаимного несогласия актёров и режиссёров, фильм очень понравился публике.

Время надежд и разочарований

Владислав Дворжецкий Скриншот.

Семейная жизнь Владислава долгое время не складывалась. Разведясь с женой и покинув Омск, он жил в Москве без прописки, часто ночевал у друзей, а когда злоупотреблять их гостеприимством становилось неудобно, то мог провести ночь на лавочках Белорусского или Киевского вокзалов. Позже он снял комнату в общежитии. Устройству личной жизни также мешало безденежье. Даже после съёмок в "Беге" актёр остался должен студии приличную сумму, которая ушла на алименты двум его детям от предыдущих браков. Дворжецкий брался за любую работу, иногда соглашаясь сниматься даже в заведомо слабых картинах. Всего он за 8 лет снялся в 17 фильмах.

Работая как одержимый, он так и не сыграл ни одной более значительной роли, чем Хлудова. Отсюда - чувство глубокого неудовлетворения собой.

В конце 1970-х годов жизнь Владислава начала налаживаться, он снова женился, его взяли в труппу Театра киноактёра, и у него появилась возможность ездить с концертами по стране от Бюро кинопропаганды. Осенью 1977 года Дворжецкий купил трёхкомнатную кооперативную квартиру в одном из спальных районов Москвы, и привёз в Москву из Омска свою мать и старшего сына Александра. Однако провести много времени в кругу близких Дворжецкому было не суждено. 29 декабря 1977 года в Ялте на съёмках фильма "Встреча на далеком меридиане" у него случился инфаркт, и актер встретил Новый год в больнице, в которой врачи провели исследования и обнаружили, что актёр перенёс инфаркт дважды в течение месяца.

Владислав Дворжецкий Скриншот.

В феврале 1978 года врачи выписали Дворжецкого, предупредив, что в ближайшие месяцы он должен находиться в обстановке абсолютного покоя. Однако сидеть дома и предаваться своему хобби - вязанию, Дворжецкий смог лишь полтора месяца. Но ни о какой реабилитации Дворжецкий не хотел слышать и продолжил свой "бег". Он вновь отправился в поездку по городам страны от Бюро кинопропаганды зарабатывать деньги себе и близким. 24 мая Дворжецкий побывал дома в последний раз. Спустя два дня он уехал в Гомель, чтобы продолжить выступления перед зрителями. Дворжецкий с другом отправились туда на автомобиле, и на ночном шоссе они не заметили стоявший на обочине неосвещённый трейлер.

Произошло столкновение, крыша автомобиля была срезана конструкцией трейлера, но находившиеся в салоне Дворжецкий и его пассажир не пострадали. Однако пережитый стресс дал о себе знать два дня спустя - 28 мая 1978 года Владислав Дворжецкий скончался в номере гомельской гостиницы от ещё одного инфаркта.

Владислав прожил трудную и короткую жизнь. Он не шёл, а бежал - из города в город, от женщины к женщине, от профессии к профессии. И всё время оставался одиноким. А когда, казалось, обрёл дом и личное счастье, его жизнь трагически оборвалась. Дворжецкому было всего 39 лет.