120 лет Василию Меркурьеру - великому актёру и человеку с большим сердцем

120 лет назад родился народный артист Советского Союза Василий Меркурьев. Старший лейтенант Туча в "Небесном тихоходе", Лесничий в "Золушке", академик Нестратов в "Верных друзьях", Мальволио в "Двенадцатой ночи", Фёдор Иванович в "Летят журавли"- эти роли актёра зрители любят до сих пор. Но, несмотря на почти 70 фильмов, примерно столько же спектаклей и три Сталинские премии, в конце жизни Василий Васильевич признался дочери, что "так и не сказал своего слова в искусстве".

"У вас, молодой человек, большое будущее"

Василий Меркурьев родился 6 апреля 1904 года в городе Остров Псковской области. Он был одним из шестерых детей в семье Василия Ильича и Анны Ивановны, немки, приехавшей из Швейцарии вместе. Талант актёра проснулся в Василии ещё в церковно-приходской школе. Начал участвовать в театральном кружке, и больше никаких раздумий, метаний в смысле выбора творческого пути не было. Всем вокруг с первых его шагов на сцене было ясно, что Меркурьев - актёр до мозга костей.

В 1923 году он поступил в Ленинградский институт сценических искусств. Увидевший его в массовой сцене в учебном спектакле "Противогазы", где Меркурьев произносил всего одну довольно нелепую фразу, корифей сцены Юрий Михайлович Юрьев, придя за кулисы, сказал студенту: "У вас, молодой человек, большое будущее". И пригласил начинающего актёра в труппу Александринского театра, куда тот через несколько лет поступил и в котором прослужил всю свою жизнь.

В 22 года он сыграл старого служаку, ветерана, "ундера" Силу Грознова в "Правда - хорошо, а счастье лучше" Островского. Это была его дебютная роль, сразу принесшая Меркурьеву известность. И с тех пор он играл её на протяжении всей жизни. В 1935 году началась и его кинокарьера ("Инженер Гофф", "Возвращение Максима", "Член правительства"), но настоящий успех к артисту пришёл чуть позже.

Любимые народом и властью роли

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

Его триумфальное восхождение началось с роли старшего лейтенанта Тучи в блистательной комедии "Небесный тихоход". Картина вышла на экраны в 1945 году. Критики разнесли фильм в пух и прах, ругая за легковесность и несерьёзность, а зрители, напротив, просто влюбились в трёх бравых друзей-лётчиков, роль одного из которых исполнил Меркурьев. Фильм в считанные дни стал культовым, а песня "Первым делом - самолёты" - настоящим хитом.

За свои работы в кино Меркурьев трижды получал Госпремии. Первая из них была вручена Меркурьеву за роль Ульяныча в историко-биографическом фильме "Глинка", снятом в 1947 году. Второй раз он получил премию за роль Степана Ивановича в фильме "Повесть о настоящем человеке", снятом в 1949 году. И в 1952 году Меркурьеву была снова вручена Государственная премия за роль Горового в фильме "Донецкие шахтёры".

Но зрители принимали с восторгом и многие другие роли Меркурьева, не отмеченные высокими государственными наградами. Кинозрителям запомнился Лесничий в сказке "Золушка", академик-архитектор Нестратов в лирической комедии "Верные друзья", Мальволио в экранизации шекспировской "Двенадцатой ночи" и Фёдор Иванович в драме "Летят журавли". Все эти картины пользуются успехом у российских зрителей и сегодня.

Третий, не считая мелочей

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

Со своей женой Ириной Мейерхольд, дочерью знаменитого Всеволода Мейерхольда, Меркурьев познакомился в 1934 году. В то время она работала ассистентом режиссёра на киностудии "Ленфильм". Семейная легенда гласит: Ирина привезла Меркурьеву сценарий, и 30-летний мужчина влюбился с первого взгляда. На съёмках этого фильма лошадь сбросила одного из актёров, и не растерявшаяся Ирина вскочила на неё, успокоив животное. Этот случай произвёл на Василия ещё большее впечатление, и, несмотря на то, что к этому моменту он был в гражданском браке, а Ирина дважды побывала замужем - Меркурьев сделал Мейерхольд предложение.

Некоторые полагают, что именно замужество спасло женщину от тюрьмы, куда обычно попадали близкие "врагов народа". Их общий сын Пётр Меркурьев вспоминал: "Очень был забавный случай, когда на вечеринке в большой компании одна воздыхательница по папе спросила у мамы через стол: "Ирина Всеволодовна, а правда, что Василий Васильевич ваш третий муж?" Мама тут же ответила: "Да, третий, не считая мелочей". Мама всю жизнь была влюблена в своего Васечку! Между ними до конца дней сохранялись юношеские отношения! Любовь их проверена и временем, и испытаниями".

Любовь, проверенная временем

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

В страшном 1939 году арестовали не только Мейерхольда, но и братьев Василия Васильевича. Пётр Меркурьев, согласно официальному заключению, умер от разрыва сердца в застенках НКВД. И в то время, когда знакомые, друзья, даже родственники из страха или чувства самосохранения прекращали всякое общение с репрессированными, супруги приняли в свой дом и воспитывали вместе со своими детей брата - Виталия, Женю и Наташу. А когда началась война, Меркурьев вывез всю свою огромную семью в эвакуацию в Новосибирск, куда был эвакуирован Ленинградский театр. А на гастролях в Томской области в 1943 году Ирина Мейерхольд родила долгожданного сына Петра.

"Я появился на свет за кулисами Нарымского окружного театра, - рассказывал сын Меркурьева. - А вообще-то нас было много! Тех, кого родители в тот или иной момент приютили. Сколько всего? Не знаю! Кто бы ни брался подсчитывать нашу братву, обязательно кого-нибудь забудут! Звонит мне из какого-то далёкого города женщина: "Петр, я увидела вас в таком-то фильме. Вы помните, я маленькой девочкой у вас жила?!" Мне стыдно было сказать "не помню", но я действительно не помнил! Кто она? Когда мы из эвакуации возвращались в Ленинград, наша попутчица отстала от поезда. Беспризорными остались двое детей. Один - грудной мальчик, Коля. Мама всё ещё кормила грудью меня. И его стала кормить! Прожили эти ребятишки у нас до 1947 года. Папа получил звание заслуженного артиста и Сталинскую премию и в каком-то интервью обмолвился о них. И откуда-то, то ли из Вологды, то ли из Череповца, приехала за ними их мать".

Квартирный вопрос его не испортил

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

Когда вернулись в Ленинград, оказалось, что жить негде. "И весь наш табор, насчитывающий 12 человек (8 детей, бабушка, няня и жена брата - Прим. ред.), приютила папина коллега по Александринскому театру Ольга Яковлевна Лебзак. В 15-метровой комнатке!" - вспоминал Пётр Меркурьев. Потом семье предоставили маленькую квартирку. В соседней квартире жил основатель ТЮЗа Александр Брянцев. Однажды он зашёл к Меркурьеву за луком. Оглядел апартаменты и пригласил артиста к себе. Провёл его по своей квартире: "Вася, нам со старухой эти хоромы ни к чему. А тебе они просто необходимы. Перебирайтесь прямо сейчас, а то к утру раздумаешь!"

После войны жизнь вошла в бытовое русло. Только Ирину Мейерхольд как дочь "врага народа" убрали со всех должностей, она не работала 12 лет. Но Василий Меркурьев никогда не жаловался на судьбу, он тащил всю семью на себе, бесконечно снимался, давал концерты по стране.

Супруга готовила для всей оравы: по сусекам собиралось всё, что есть: макароны, крупы, сушёные грибы.... И получалось немыслимо вкусное блюдо! Случалось, что в доме не было ничего. Но и тогда не роптали. Хорошим подспорьем была дача, на котором расположилось своё подсобное хозяйство: корова, куры, даже свиньи, большой огород. Все дети с детства были приучены к сельскому хозяйству.

"Пусть меня закидают тухлыми помидорами!"

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

Более 50 лет Меркурьев провёл на сцене, сыграл десятки ролей в кино. Сам говорил, что снимался в фильмах хороших, средних и плохих. Переиграл множество сержантов. Считал, что из них получился бы хороший стрелковый взвод. Свои актёрские навыки он применял и в жизни. Однажды в вагоне-ресторане, в "Красной стреле", какой-то полковник вёл себя по-хамски. Меркурьев, проходя мимо него, бросил через плечо: "Вы себя плохо ведёте, я понижу вас в звании!" Ночью он проснулся оттого, что кто-то у его постели всхлипывает и бормочет: "Семья, дети..." Это был тот самый полковник! Актёр велел ему покинуть купе. А наутро проводник прояснил ему ситуацию. Полковник поинтересовался, показывая на купе актёра: кто этот человек? "Василий Васильевич? Большой человек! Разжаловать? Запросто!" В этой истории странно только то, что Меркурьева знала и любила вся страна! А полковник, на свою беду, не узнал!

К сожалению, всего того, что актёр хотел, он сыграть не смог. Режиссёров больше привлекал комедийный талант Василия Васильевича, несмотря на весьма удачные драматические образы (в том же фильме "Летят журавли"). Меркурьеву так хотелось сыграть Отелло, а ему говорили, что он талантлив в другой области. "Дайте мне провалиться! Пусть меня закидают тухлыми помидорами! Докажите мне, что я не прав", - просил он. Но его не слышали.

Василий Меркурьев никогда не отказывался от работы в других театрах, в том числе и в провинциальных. Причём приезжал не как гастролёр. Он приезжал за неделю, репетировал, входил в ансамбль. Он так играл в Комсомольске-на-Амуре, Семипалатинске, Смоленске, Кунгуре, Березниках, Новосибирске, Владимире...

Не сказал последнего слова

Василий Меркурьев. kino-teatr.ru

Незадолго до смерти Василий Васильевич, возвращаясь из театрального института с дочерью Анной, неожиданно для неё сказал: "А знаешь, Нюша, я в искусстве своего последнего слова ещё не сказал". В этом он был весь. Безгранично талантливый, непосредственный и восторженный.

В конце жизни Меркурьев болел. На спектакль иногда ехал в совершенно разобранном состоянии. По мере приближения к театру выпрямлялся. Выходил на сцену, и никто не замечал, что играет тяжелобольной человек! Его не стало 4 апреля 1978 года. Писали, когда у его гроба завели пластинку с шаляпинским "Уймитесь, волнения, страсти", по щеке покойного скатилась слеза. Во всяком случае, так уверяли все актёры, стоявшие в печальном карауле. Это был любимый романс Василия Меркурьева.