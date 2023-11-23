Любимые женщины добавят в жизнь Балабола экстрима и острых ощущений

Саня Балабин (Константин Юшкевич) уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В новом сезоне в отделе Балабола появится новичок - лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов.
Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.
"В новом сезоне у Сани Балабина в личной жизни будут происходить довольно бурные события. Иногда эта линия будет даже выходить на передний план. Также появится много запутанных дел из-за возвращения персонажей из прошлых сезонов. Как раз с ними и будет связана большая сюжетная ветка, которая добавит ещё больше драйва в сериал", - раскрывает интригу исполнитель главной роли Константин Юшкевич.
"Балабол" выделяется своей иронией, даже бандиты у нас симпатичные и по-своему смешные, поэтому нашей основной задачей является сохранение юмора в сочетании с детективом в каждом сезоне. Надеюсь, нам это удаётся, однако результаты будут видны по оценкам зрителей. Костя Юшкевич - это идеальный выбор главного героя и одна из причин, почему наш проект является лучшим.
Из сериала можно убрать многих персонажей, и проект будет существовать, но если убрать Костю, то "Балабол" можно однозначно закрывать. Играть его напарника для меня веселее и интереснее, нежели начальника отдела, потому что подобных ролей у меня было много. В новом сезоне будут интересные сюжетные повороты", радуется возвращению в поля своего героя Вадим Андреев, исполнитель роли Николая Грибанова.
Съёмки в основном проходили в Москве и Подмосковье. Среди локаций были заброшенные заводы, роскошные отели и художественные мастерские. Создатели обещают много экшен-сцен, в которых не жалели патронов и экранного времени. Также в кадре появятся живые медведь и удав, а герои даже смогут пострелять из легендарного пулемёта "Максим"!