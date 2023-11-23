Лютый мороз: рождественская комедия Александра Роу и четыре сериала, которые снимали на Русском Севере

Это бесконечные "Ёлки" снимают в разгар летней жары, засыпая всё вокруг бутафорским снегом и наряжая артистов в свитера. Но есть и те, кто предпочитает правду жизни и снимает свои истории на натуре. Например, сериал "Полярный" с Михаилом Пореченковым, третий сезон которого показывают на на ТНТ. По случаю морозной премьеры и установившейся за окном минусовой температуры мы собрали пять отличных сериалов, которые снимали на севере России.

"Полярный"

Каждый из сезонов сериала "Полярный" сопряжён с историями о том, как съёмочной группе приходилось буквально выживать в адские морозы. Например, во время работы над вторым сезоном столбики термометра в Кировске, где и проходят съёмки, опускались практически до отметки в - 40 градусов. Термостельки, вкладыши в обувь и перчатки, горнолыжные очки - для спасения от холода в ход шло всё, что попадалось под руку. А вот технику иногда было не спасти специальными средствами: камеры такого мороза попросту не выдерживали и выключались.

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

Замечательный киносказочник Александр Роу слыл в среде коллег настоящим волшебником. Не было такой задумки, даже самой невероятной, которую он не сумел бы воплотить на экране. И это до появления спецэффектов и компьютерной графики! В 1962 году Александр Артурович совершил чудо другого рода. С его подачи в Советском Союзе, где официально отменили Рождество, появился самый настоящий рождественский фильм - "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки". Скриншот.

Гоголевская Диканька - реально существующее место в Полтавской области Украины. Стремясь к правдоподобию, киношники собирались снимать фильм именно в тех местах. Но в момент съёмок украинские пейзажи не напоминали рождественские. Пришлось искать заснеженные просторы в других концах Советского Союза. И нашлись они за Северным полярным кругом, на Кольском полуострове. Малороссийскую деревеньку с белыми хатами и небольшой церквушкой соорудили в Мурманской области, под Кировском. Так это местечко превратилось в центр кинематографии на Русском Севере.

Костюм чёрта, которого играл Георгий Милляр, поначалу был сшит из меха. Но он мешал двигаться, и Георгий Францевич попросил вместо этого тонкое трико. В нём было, конечно же, очень холодно, но зато движений эта одежда не стесняла. Сцену, где Вакула окунает чёрта в прорубь, Роу поначалу собирался снимать в павильоне. Но Милляр храбро заявил, что полезёт в настоящую прорубь! Правда, артист выдержал всего два дубля, после каждого его закутывали в тулуп и отпаивали горячительным.

"Мёртвое озеро"

Сериал "Мёртвое озеро". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

У Юрия Кобрина, авторитетного бизнесмена из города Чангадан, горе: его дочь нашли мёртвой. Чтобы выяснить, кто её убил, он вызывает московского следака Максима Покровского, и это дело становится самым запутанным и жутким за всю его карьеру.

Ключевые локации фильма - города Кировск, Хибины и Апатиты, расположенные в Мурманской области. Создатели признаются, что работать на температуре - 50 градусов было непросто - муляжные пистолеты не выстреливали в нужный момент и запарывали дубли.

"Эпидемия"

Сериал "Эпидемия". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

По всей России расползается жуткий вирус, превращающий людей в зомби. Страну охватывает анархия и безумия: одни хватают пожитки и едут прочь, другие, воспользовавшись случаем, обносят магазины и грабят случайных прохожих. В центре истории - несколько семей, которые едут на север в надежде найти укрытие и не подцепить заразу.

Съёмки "Эпидемии" частично прошли под Архангельском, в селе Маложма, при температуре -26 градусов. Из-за мороза на площадке сломались "буханка" и "вольво" - те самые, на которых передвигаются главные герои. Так вся погодная жуть, которую мы видим в сериале, - вполне настоящая.

"Перевал Дятлова"

Сериал "Перевал Дятлова". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

1959 год, Урал. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправляет в поход. Их путь пролегает через заснеженные горы, которые, если верить фольклору, таят в себе много опасностей. Спустя несколько дней ребята трагически погибают. За расследование берётся майор КГБ, и улики наводят его на ряд версий, завязанных в том числе на мистике.

Пилотную серию "Перевала" снимали в Хибинских горах. Температура на площадке иногда опускалась до -30, поэтому жуткие морозные будни в сериале выглядят убедительно и аутентично.