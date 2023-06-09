"Манчестер Сити" - "Интер", ЦСКА - "Краснодар": где и когда смотреть финалы Лиги чемпионов и Кубка России

В ближайшие выходные любителей футбола ждёт два интереснейших финала, которые станут венцом всего сезона и в России, и в Европе. 10 июня Стамбул примет финал Лиги чемпионов УЕФА, где не побеждавший прежде в турнире "Манчестер Сити" поспорит с трёхкратным обладателем трофея "Интером". А 11 июня в Москве на стадионе "Лужники" пройдёт финал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Краснодар".

Остановит ли "Интер" победную поступь "Манчестер Сити"?

Весь футбольный мир давно ждёт, когда Хосеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", наконец-то выиграет Лигу чемпионов. Его клуб, который потратил за последие восемь лет больше всех в Европе денег на трансферы, недавно завоевал очередное золото в английской Премьер-лиге, выиграл Кубок Англии и не потерпел ни одного поражения в этой Лиге чемпионов. На пути в стамбульский финал он одержал семь побед в 12 матчах. По ходу плей-офф манкунианцы выбили "Баварию" и "Реал" и теперь могут стать 15-й командой (восьмой в эпоху Лиги чемпионов), выигравшей трофей без единого поражения. В последний раз Гвардиола выигрывал в ЛЧ в 2011 году с "Барселоной".

Это лишь второй финал главного еврокубка в истории "Сити", причём второй за последние три года. В 2021-м команда Хосепа Гвардиолы минимально проиграла в Порту "Челси". "Интер" шестой раз играет в финале турнира (второй раз в эру Лиги чемпионов), но впервые с 2010 года, когда взял свой третий трофей под руководством Жозе Моуринью.

Интересный факт: ещё ни разу "Сити" и "Интер" не встречались в официальных турнирах. И если выход англичан в финал никого не удивил, то появление там "нерадзурри" - сюрприз. Для кого он окажется приятным, мы узнаем в субботу. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале "МАТЧ ТВ" в 1.15.

"Кони" против "быков": кто окажется резвее?

ЦСКА в атаке. pfc-cska.ru/ фото Н. Попова.

Финала Кубка России может стать украшением сезона. В прошлом году решающая встреча за Кубок между "Спартаком" и "Динамо", в котором победу одержали "красно-белые", прошла при аншлаге на "Лужниках" и была признана почти всеми специалистами лучшей игрой на внутренней арене за последние несколько месяцев. Подарят ли такое шоу краснодарцы с армейцами, мы узнаем в воскресенье, 11 июня.



В этом году турнир проходил по сложной многоэтапной схеме. ЦСКА - победитель пути РПЛ, "Краснодар" вышел в суперфинал после успешно использованного второго шанса в пути регионов.

"Кони" и "быки" были соперниками по 1/4 финала пути РПЛ (победили армейцы). "Быки" до этого лишь раз играл в финале Кубка России - поражение от "Ростова" в серии пенальти в сезоне-2013/14. А ЦСКА - 12-кратный обладатель Кубка страны. В российской истории армейцы завоевали национальный кубок 7 раз (последний до этого - в сезоне-2012/13). Ещё 7 выходов в финал (4 - в российской истории) не завершились для красно-синих завоеванием трофея. Кто же победит и поднимет над головой трофей? Это болеьщики узнают после трансляции на "Матч ТВ", которая начнётся в 20.00.