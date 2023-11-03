Марина Александрова попрощается с ролью Екатерины Великой в окружении "Фаворитов"

Уже традиционно в праздничные дни ноября на телеканале "Россия 1" состоялась премьера нового, уже четвёртого сезона популярной киносаги "Екатерина". Это продолжение истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле. Новый 16-серийный сезон получил интригующий подзаголовок "Фавориты" и станет красивой точкой в рассказе о ярком следе Екатерины II в истории страны.

"Ты стала дочерью России, престолу верная жена"

1779 год. Императрица Екатерина II - на пике своего величия. В Европе её уже все именуют Великой с подачи влиятельной княгини Дашковой, которая возвращается в Россию и становится ближайшей сподвижницей главы страны. Светлейший князь Потёмкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины, остаётся её верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь государыни, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потёмкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится её настоящей любовью...

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Несмотря на то, что сердце разбито, Екатерина не забывает о масштабных государственных планах. И среди них - манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника - своего сына Павла (Павел Табаков). Но цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть...

Творили историю страны

Режиссёром нового сезона выступил Дмитрий Петрунь ("Раневская", "Торгсин", "Воскресенский", "Операция "Валькирия"). "Я с большим удовольствием соглашаюсь на костюмные картины. Мне всегда интересны исторические личности, в подчинении которых находятся миллионы людей. Интересен мотив их поступков в той или иной ситуации. Здесь можно провести много различных параллелей. Большим плюсом было и то, что это финальный сезон, некая точка. И ставить её надо было интересно: сделать какие-то выводы вместе с главной героиней, подвести итоги жизни великого исторического персонажа", - говорит режиссёр.

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Сериал рассказывает о семи фаворитах любвеобильной дамы. На самом деле их было гораздо больше, но авторы сосредоточились на определённых личностях более пристально, подробно исследуя их истории, чтобы понять, как менялась сама Екатерина с приходом в её жизнь того или иного персонажа.

"Было бы ошибкой воспринимать фаворитов поверхностно, просто как неких мальчиков для любовных утех. Это было совсем не так. Это были люди, которые привносили довольно многое как в личную жизнь Екатерины, так и в жизнь страны. Это были люди, которые творили историю страны!", - уверен Дмитрий Петрунь.

"Судьба подарила мне шанс"

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В роли Екатерины II вновь предстала Марина Александрова. Впервые актриса появилась на экране в образе императрицы в 2014 году в сериале "Екатерина", рассказывавшем о восхождении юной принцессы на престол. Спустя два года на экраны вышел второй сезон "Екатерина. Взлёт", продолживший историю бурного екатерининского века, полного свершений, сражений, коварных заговоров и сердечных привязанностей. Третий сезон сериала "Екатерина. Самозванцы", вышедший в 2019 году, посвящён драматическим событиям, когда правление государыни Екатерины Алексеевны подверглось серьёзной опасности.

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной. Екатерина - невероятная историческая личность, которая, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Великая. Будучи немкой, став абсолютно русской, проведя тридцать с лишним лет на троне, она действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до и после неё. Судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и она занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Но Екатерина - это не только я, это большое количество людей, стоящих за моей спиной, которые мне помогали воплощать этот образ и быть наиболее близкой к исторической действительности. Я очень благодарна всей съёмочной группе. И, конечно, зрителям", - говорит Марина Александрова.

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Режиссёр-постановщик в восторге от исполнительницы главной роли: "Она ломала стереотипы, предлагала парадоксальные ходы той или иной сцены, не боялась быть некрасивой в кадре. В двух последних сериях у Марины был наисложнейший пластический грим, нанесение которого занимало три часа каждую смену. Во время этого долгого процесса она на телесном, физическом уровне проникалась своей героиней и на площадке играла очень чётко, подробно, без гротеска. Это же финал жизни величайшей императрицы, осознание ею всех своих поступков. Я видел, что Марина специально уходила от образа великой императрицы России в образ стареющей женщины, в жизни которой было много трагического, приходящих-уходящих мужчин, предательств, измен, - женщины, которая в конечном итоге осталась одна".

Дашкова и другие

Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Екатерина. Фавориты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В четвёртом сезоне к своим ролям вернулись Михаил Горевой (тайный советник Шешковский) и Павел Табаков (Павел Первый). Но также появилось и много новых исторических персонажей. Анна Ковальчук сыграла подругу и сподвижницу императрицы Екатерину Дашкову, а роли главных противников государыни - графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова - исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.