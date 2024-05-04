Мария Миногарова возмутилась жестокими поступками Евгения Ершова в шоу "Сокровища императора"

В воскресенье, 5 мая, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Сокровища императора", в котором звезды со своими напарниками продолжают гонку за денежным призом. С приближением финала проект со многих срывает маски, и если раньше конфликтов удавалось избегать, то теперь среди участников разразился громкий скандал, который довел до нервного срыва Марию Миногарову.

В прошлом выпуске блогер Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной получили "чёрную кошку" от команды Жени Искандаровой и Карины Кокс. Возмущённый этим поступком Ершов пообещал мстить девушкам и сдержал своё слово: в новом выпуске он переходит все границы и практически оставляет участниц без подсказок.

Телешоу "Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Марию Миногарову возмутило поведение Ершова и то, что он держит в страхе всех участников. Никто из мужчин не заступился за Карину Кокс, которую блогер в прошлом выпуске сильно оскорбил. В итоге Ершов накинулся и на саму Марию. Девушка не смогла терпеть такое отношение к себе. "Я не буду это терпеть, я не буду в этом участвовать. У меня нервный срыв", - заявила Мария, расплакавшись. Ольга Бузова поддержала Марию Миногарову в её решении высказать то, что ей не нравится. Ведущая назвала модель сильной девушкой, несмотря на её слезы.

Стремиться к победе тяжело не только Марии Миногаровой, но и Алане Мамаевой. Девушка прошла обследование и получила серьёзный диагноз: разрыв мениска. Еёучастие в проекте также оказалось под угрозой. Смогут ли участники шоу собраться и продолжить гонку за сокровищами, зрители узнают в в воскресенье.