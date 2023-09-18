Три разбитные подружки продолжат поиски женского счастья в продолжение комедии "Иванько"

Сегодня, 18 сентября, на канале ТНТ начинается показ нового, второго сезона комедии "Иванько". Это трогательная и жизненная история о непохожих друг на друга, но очень узнаваемых женщинах и мужчинах, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются ещё больше.

В первом сезоне главные героини сериала - учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся - наделали кучу ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы иногда делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и их исправления.

Сериал "Иванько 2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Настя пытается забыть Лёху, строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь "исправить" себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на её плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся уволилась из школы и старается найти новый смысл в жизни. Все герои считают себя довольно опытными, но они всё равно постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации, из которых придётся выпутываться. Ведь жизнь непредсказуема и к ней нельзя подготовиться заранее.

"Иванько" - это очень узнаваемая история о женской дружбе и одиночестве; о комплексах и установках, которые общество навязывает как женщинам, так и мужчинам; о том, как все любят быть жертвами и как тяжело выходить из зоны комфорта. Сериал с терапевтической интонацией рассказывает о поисках любви - прежде всего, к самому себе, и о том, как перестать наступать на те же грабли.

Сериал "Иванько 2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В продолжении сериала зрители встретятся с персонажами Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Виктории Заболотной, Дениса Шведова, Алексея Верткова, Михаила Тройника, Анастасии Акатовой, Антона Шаврина и других актёров. К ним присоединился звезда сериала "Патриот" Дмитрий Журавлёв в неожиданном для себя образе.