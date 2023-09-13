«Мы не стыдимся мещанских радостей»: интервью генерального директора телеканала "Домашний" Марины Хрипуновой

«Домашний» с каждым сезоном показывает всё большие успехи. Зрительницы любят его за романтичность, доброту, возможность отвлечься от проблем. О стратегии развития канала, которая привела к закономерному успеху, мы поговорили с генеральным директором телеканала Мариной Хрипуновой, которая посетила Барнаул в рамках пресс-тура.

- Можно ли считать ваш визит в Барнаул признанием популярности канала «Домашний» у зрительской аудитории Барнаула и Алтайского края?

- Да, конечно. Накануне нового сезона мы всегда посещаем 8-10 городов, и обычно это какие-то проблемные пункты, в которых нас смотрят чуть хуже, чем по России в целом. Но Барнаул среди всех городов, в которых представлены измерения, всегда был городом № 1. Мы всегда считали: не трогай, что работает, чего туда ехать, если всё в порядке. И вот впервые Томск обошёл Барнаул, и мы решили поехать. А Барнауле «Домашний», безусловно, популярен — мы канал №2, нас опережает по нашей целевой аудитории (женщины 25-59 лет) только канал «Россия 1». А в будни в прайм-тайм (с 19.00 до 23.00) мы занимаем первое место, опережая и «Россию 1», и Первый канал, и все прочие каналы.

Вчера у меня была приятная ознакомительная прогулка по городу, мы покатались и на кораблике. Я увидела очень много девушек с детьми, плыла, рассматривала их и думала, вот вы, наверное, те девушки, которые нас смотрят. Всегда, общаясь с продюсерами, говорю им: «Мы в Барнауле лидеры в прайм-тайм, поэтому, снимая сериалы, думайте о женщинах Барнаула».

- За последние пару-тройку лет телеканал «Домашний» совершил огромный рывок, добился большого прогресса. Какое место по популярности он занимает в России и в чём, на ваш взгляд, слагаемые этого успеха?

- В этом году нашему каналу исполнилось 18 лет, и мы теперь между собой шутим, что нам теперь можно всё. Развитие было поступательным, но самый значительный рывок мы совершили за последние лет пять, когда сконцентрировались на том, чтобы самим снимать сериалы. Мы начинали достаточно скромно: в 2016-м у нас было 4 сериала собственного производства, всё остальное закупки повторных показов у больших каналов —«Первого» и «России 1». Потом мы стали производить сами и сейчас вышли на впечатляющую величину — 110 премьерных сериалов в год. Наши сериалы по-настоящему нарядные, это хорошие декорации, высококлассные актёры и режиссёры, композиторы. От большой тройки («Первый», «Россия 1» и НТВ. — Прим. ред.) нас отличает жанр. Так как мы канал женский, это всегда будет мелодрама. Это принципиальный момент — наша зрительница всегда знает, что, включив «Домашний» в 19.00, она увидит определённого рода сериал, а главной героиней будет женщина со своими радостями и неурядицами.

Кадр из сериала "Сжечь всё и начать заново". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Кроме того, у нас интересная схема показа. Каждый день — новый четырёхсерийный фильм, что позволяет нам нивелировать риски. Представьте, начинаете вы в понедельник смотреть сериал, но он вам не понравился. Всё, этот канал на две недели вычеркнут из вашей жизни, а у нас, если сериал не воспринят зрительницей в понедельник, она может смело включать «Домашний» в любой другой день и смотреть новую историю. Это называется вертикальный показ. Такой формат удобен для повторов в выходные дни, в праздники, и это позволяет быть нам экономически успешными.

- Да, у вас амбициозные планы по созданию собственного контента. Как собираетесь решать проблемы количества и качества?

- Вслед за кратным ростом сериалов у нас растёт команда продюсеров и редакторов, поэтому на качестве это не сказывается. Тут я должна отметить такой аспект. В моём представлении есть предельное качество продукта в рамках жанра. К примеру, для мелодрамы гораздо важнее сама история и переживания героев, чем те машины, на которых они будут в кадре ездить, что удорожает производство, но на интерес к истории не повлияет. И таких аспектов можно привести много.

Марина Хрипунова. Пресс-служба телеканала "Домашний".

В этом, мне кажется, мы нашли такую равновесную величину, при которой картинка — яркая, актёры — нарядные, лица — узнаваемые, всё на должном уровне, но мы не перегружаем кадр какими-то излишествами. Иногда это может вызвать раздражение зрителей, для которых роскошные дома и яхты недоступны. Поэтому мы стараемся снимать не столичные города, а то, что ближе к людям. Это вызывает больший отклик у зрительниц. Страна у нас большая. Например, южные регионы более патриархальные, там истории, в которых женщины ведут себя более самостоятельно, нравятся меньше.

- На какие проекты в новом сезоне вы будете делать особую ставку и что посоветовали бы нашим читателям не пропустить?

- Все 110 историй разные, для разных характеров и судеб. Смотреть надо всё, потому что мы гарантированно поднимем настроение, успокоим и вдохнём надежду. Знаете, коллеги по цеху часто говорят, что у нас такой розовый мир, в чем-то даже мещанский, а мы не оскорбляемся, а, наоборот, гордимся. Наш канал — это та самая старая-добрая реальность, которая ещё до пандемии как-то засбоила, и мы к ней не можем вернуться. У нас самые большие проблемы в сериалах — муж полюбил другую, ребёнок не слушается, и, как всегда, я — толстая, носить нечего. Пусть это будут наши самые большие проблемы. Слоган нашей сериальной линейки - «Сквозь слёзы к счастью».

Кадр из сериала "На реке". Пресс-служба телеканала "Домашний".

- Возможно, один из феноменов успешности «Домашнего» в том, что у вас ясные и понятные истории. Между тем сейчас тренд на разные сложные сюжеты, в которых герои перегружены ворохом психологических проблем и жизненных неурядиц.

- У нас тоже герои справляются с жизненными сложностями, но наше главное отличие в тональности. Если у них — беспросвет, то у нас в конце героиня обязательно найдёт своё счастье. По результатам исследования, счастье для женщины — это обретение семьи и мужчины.

- Значить, феминисток в ваших историях не ждать…

- Я не считаю, что это какое-то плохое явление, но готовность женщины быть самостоятельной и взять ответственность за свою судьбу — хороший пример феминизма. Не нужно каких-то радикальных отклонений ни в чём. Поэтому наша тональность - самое главное отличие от других каналов. У нас всё всегда идёт на лучшую сторону жизни.

- Вы были пионерами в показе турецких сериалов, которые сейчас стали невероятно популярны. Какая стратегия в отношении историй с берегов Босфора у вас сейчас?

- Шутя, мы называем себя «главный турецкий», потому что, по нашему глубокому убеждению, которое подтверждается цифрами и рейтингами, только на «Домашнем» показ турецких сериалов успешен. Мы главные эксперты в этом, 11 лет назад показали в России сагу «Великолепный век» и стали родоначальниками моды.

Кадр из сериала "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний".

В этом году очень многие каналы экспериментировали с турецкой продукцией, но не смогли добиться результата. Сезон мы начали потрясающей новой историей, которая называется «Яркое пламя» и это совершенно новое слово в производстве сериалов, качество уровня Netflix.

Мне кажется, мы выбрали правильную меру объёма турецкого контента в эфире. Зрители разные, есть те, кто не смотрит его вообще, мы должны это учитывать.

- Что вы смотрите сами? Разделяете ли вы восторги вокруг многих премьер онлайн-кинотеатров, вокруг которых создаётся искусственная шумиха.

- Постараюсь быть корректной. Сама я смотрю все крупные премьеры большой пятёрки, чтобы видеть, куда мигрирует уровень сериального производства, это важно для телевизионного самообразования. Что касается, платформ, мне кажется, когда они стартовали 3-4 года назад и премьеры оригинальных сериалов были штучными, уровень был гораздо выше. Их было действительно любопытно смотреть. Сейчас в гонке онлайн-кинотеатров всё пытаются взять объёмами и неумолимо падает уровень.

Кроме того, они грешат тем, что в Сети можно быть развязнее в плане истории и лексики, но иногда эти отличия всё что есть оригинального в истории. Убери их, и получится среднестатистический сериал для телевизора. Поэтому, к сожалению, всё реже и реже могу что-то отметить, а как зритель я чаще всего смотрю каналы про путешествия. Это меня расслабляет.

Марина Хрипунова. Пресс-служба телеканала "Домашний".

- Какую программу вы мечтали бы сделать, но не можете в силу формата канала и ориентации на выбранную аудиторию?

- Хороший вопрос. Любопытно было бы сделать ток-шоу, в котором в определённой тональности обсуждались бы актуальные проблемы.

- Что это было бы, вроде программы Юлии Меньшовой «Я сама»?

- Возможно, но чуть более приземлённой по проблемам, ближе к повседневной жизни зрительниц большей части России. И меньше уклон в психологию и прочие практики, а больше простых человеческих способов решать возникающие проблемы.

- В логотипе телеканала «Домашний» используется стилизованная буква «Д», написанная латиницей. Зачем это сделано и нет ли мыслей вернуться к кириллице?

- Логотип должен выглядеть ярко и запоминаться. Не согласна с тем, что это латиница, вспомните, как у нас выглядит буква Д, в разных шрифтах есть и такая буква. Логотип нам кажется очень удачным, он такой пластичный, мы с ним часто играем — помещаем туда ёлочку в новогодние праздники, сердечко.

- Телевидению давно прочат скорую смерть. Сейчас даже принято козырять тем, что я не смотрю «ящик». На ваш взгляд, какое будущее ждёт российское ТВ?

- Все так говорят, пока не наступают какие-то нестандартные времена, вроде 20-го и 22-го года. И все как милые приклеиваются к «ящику» и ищут там информацию, в том числе новости, коэффициент доверия к ним по-прежнему высок. Знаете, очень скоро мы увидим объективную картину. Принят закон, и спустя некоторое время мы узнаем объективные данные по просмотрам в онлайн-кинотеатрах и сможем посмотреть, кто на самом деле главный. Но мы это и так знаем…