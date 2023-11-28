Можно ли верующим отмечать Новый год во время Рождественского поста

Время Рождественского поста - это особое время, когда у нас появляется яркая возможность очиститься от всего скверного, пустого, пагубного. Сделать себя лучше, сильнее. Свою душу и чувства - чище и ярче. Подготовиться к духовному единению со Спасителем и светлому празднику Рождества Христова.

Зачем нужен пост

Некоторые люди имеют представление о посте и Церкви, что это что-то такое мрачное, нудное, обременительное и совершенно не нужное. "Ограничивать себя - значит, вести неполноценный образ жизни", - говорят они. А разве спортсмен себя не огра ничивает, когда соблюдает диету? Разве он чувствует себя несчастным? Он достигнет задуманных результатов и будет счастлив. Пост - это универсальный метод, с помощью которого можно достигнуть победы над собой, укрепиться в вере. Как писал святитель Феофан Затворник, "Бог прощает всякие грехи кающемуся, когда он, оплакав грехи, исповедует их и просит прощения с искренним сознанием своей виновности".

Как поститься

Совершать Пост следует с чистыми помыслами, открытым сердцем, искренней молитвой, хорошими делами, добрыми поступками. Авва Серапион в своём собеседовании о восьми главных страстях писал, что "воздержание нужно для того, чтобы, по усмирении плоти постом, легче мог вступить в борьбу с прочими страстями". Вступая в Пост, помните, что силы нам даёт Господь и по вере нашей. Старайтесь подарить в это время больше своей любви ближним, сделать доброе дело для коллег, соседей, просто знакомых. Если во время Поста у вас появляется некое душевное беспокойство, значит, вы делаете что-то не так, надо посоветоваться со священником.

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Как питаться

Во время поста верующие ограничивают себя в пище: отказываются от мясных, молочных продуктов и яиц, а по возможности и от рыбы. Со 2 января пост становится строже. Рыба разрешается в субботу и воскресенье, а также в некоторые великие церковные праздники, например, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). Общее правило поста: стараться употреблять такую пищу, какая предписана церковным уставом, а не ту, какую хочется; есть столько пищи, сколько необходимо для поддержания жизни, а не сколько хочется. В любом случае, пост не должен нанести вред здоровью. Поэтому послабления предусмотрены для младенцев, стариков, путешествующих, больных, беременных и кормящих женщин.

Как праздновать Новый год

Несмотря на то, что на конец Рождественского поста выпадает празднование Нового года, по мнению священников, христианину рекомендуется сохранить личный пост и при этом разделить радость от общения с близкими. Православным следует посетить предновогодние богослужения. Практически во всех храмах вечером 31 декабря совершается молебен на новолетие. Новый год для верующих - это не повод наесться и напиться, а время для осмысления прошедшего года и размышления о наступающем, пояснил отец Павел. Эти размышления верующие обычно сопровождают благодарственной молитвой Богу за прошедший год и просят благословения Божия на год наступающий.

Почему пост называют Филипповским

Рождественский пост длится 40 дней и потому именуется в Типиконе (церковном уставе) Четыредесятницей. Так как на день заговенья (последний день перед Рождественским постом, когда разрешено есть скоромную пищу), 27 ноября, приходится день памяти святого апостола Филиппа, то этот пост иногда называют Филипповым.