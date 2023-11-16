На кону - миллион юаней: Бузова и Галустян устроят гонку звёзд за сокровищем китайского императора

Реалити-шоу давно прописались в эфире канала ТНТ. В следующем году к "Новым звёздам в Африке", "Выжить в Дубае", "Экстрасенсам. Битве сильнейших" и "Вызову" добавится ещё одна экстремальная забава - "Сокровища императора". Её ведущими станет уже проверенный тандем - Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Съёмки телешоу уже стартовали в Китае. В нём звёзды будут проходить интересные и сложные испытания ради приза в миллион юаней (13 миллионов рублей)! Но делать это они будут не в одиночку, а в паре с теми, кого сами выберут для участия в проекте: коллегу или друга, родственника, члена семьи или даже домработницу. Главное - полное доверие и взаимопонимание. Например, Филипп Киркоров составит одну команду с Давидом Манукяном (Давой), бывшим женихомОльги Бузовой. Наверняка, такая коллаборация вызовет массу пересудов! Прочем, на это и расчёт авторов шоу.

В течение месяца участникам придётся путешествовать по Китаю и на скорость выполнять разнообразные задания, получать которые они будут в каждом новом выпуске. Победителем станет тот, кто первым придёт к финальной точке. Участников ждут испытания на время, на сообразительность и выносливость. Однако главное условие - в погоне за сокровищем проявить максимум человеческих качеств, делая правильный выбор и принимая верные решения. В проекте примут участие 13 пар. В каждом выпуске одна будет покидать шоу.

Почти 99% населения Китая говорит только на родном языке, а это значит, что для победы участникам нужно проявить максимум коммуникативных способностей. Испытания пройдут в самых красивых и интересных локациях, а зрителей ждёт ещ` и знакомство с богатейшей азиатской культурой.

"Сокровища императора" - новая история для российского ТВ, это первое реалити в открытом мире, хотя все участники будут жить вместе. Участникам придётся коммуницировать с людьми и незнакомой средой, а делать это в Китае очень непросто. Это закрытая страна, со строгими правилами, своим менталитетом, сложностями перевода. Люди там должны тебя понять и принять, и тогда помогут. Открыть для себя тайны этой загадочной страны очень круто!" - говорит Лика Бланк, продюсер шоу "Сокровища императора".