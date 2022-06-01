1 июня
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Кадр из фильма
Ждать, надеяться и верить: самые душераздирающие советские фильмы о солдатских матерях

На сайте altapress.ru начал работу раздел «Хлеба и зрелищ»

Мировая нестабильность, тревожная повестка новостей, санкции, новая волна страшного вируса, повышение цен, туманные перспективы на работе… Поводов для тревог в нашей жизни хватает, от негативных новостей голова идёт кругом. Друзья! Что внести в вашу жизнь чуть больше позитива, в первый день лета на сайта altapress.ru открылся новый раздел «Хлеба и зрелищ».

Смех и радость мы приносим людям!
Смех и радость мы приносим людям!
freepik.com/wayhomestudio

Здесь вы не прочитаете про надоевшие автомобильные пробки, отключение горячей воды, пойманного за руку очередного коррумпированного чиновника и леденящие кровь криминальные сводки.

Мы будем сеять светлое, доброе и почти вечное. Сферой наших интересов станут маленькие человеческие радости, без которых жизнь пресна и не мила — кулинария, зоровье, дети, дача, домоводство. Всё это вы найдёте в разделе «Советы».

В рубрике «Звёзды» будут любопытные истории из жизни звёзд, рассказы о любимых артистах. И конечно, мы будем держать вас в курсе самых горячих кинопремьер, расскажем о новых сериалах и дадим рекомендации, какие проекты не стоит пропускать в телеэфире.

Мы будем стараться делать это весело, иронично, сохраняя трезвость ума и ясный рассудок,
не скатываясь в трэш и не занимаясь кликбейтом.

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