Мировая нестабильность, тревожная повестка новостей, санкции, новая волна страшного вируса, повышение цен, туманные перспективы на работе… Поводов для тревог в нашей жизни хватает, от негативных новостей голова идёт кругом. Друзья! Что внести в вашу жизнь чуть больше позитива, в первый день лета на сайта altapress.ru открылся новый раздел «Хлеба и зрелищ».

Здесь вы не прочитаете про надоевшие автомобильные пробки, отключение горячей воды, пойманного за руку очередного коррумпированного чиновника и леденящие кровь криминальные сводки.

Мы будем сеять светлое, доброе и почти вечное. Сферой наших интересов станут маленькие человеческие радости, без которых жизнь пресна и не мила — кулинария, зоровье, дети, дача, домоводство. Всё это вы найдёте в разделе «Советы».

В рубрике «Звёзды» будут любопытные истории из жизни звёзд, рассказы о любимых артистах. И конечно, мы будем держать вас в курсе самых горячих кинопремьер, расскажем о новых сериалах и дадим рекомендации, какие проекты не стоит пропускать в телеэфире.

Мы будем стараться делать это весело, иронично, сохраняя трезвость ума и ясный рассудок,

не скатываясь в трэш и не занимаясь кликбейтом.