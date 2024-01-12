Наше благородие: каким мы запомним Юрий Соломина

Ему было дано царствовать на сцене и в жизни. Хранитель великих традиций русского театра, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин почти 70 (!) лет выходил на сцену, ставшую ему вторым домом; его кинороли по праву причислены к золотому фонду отечественного кино, а в качестве педагога Щепкинского училища он воспитал несколько поколений артистов. Но несмотря на все заслуги, он всегда оставался скромным и сдержанным. 11 января, замечательного Юрия Мефодьевича не стало.

По его собственному признанию, работа на сцене всегда стояла для него на первом месте. Он часто отказывался от предложений сниматься в кино только по одной причине - не хотел изменять своей первой и единственной любви - Малому театру.

На эту прославленную сцену уроженец Читы Юрий Соломин впервые вышел ещё студентом "Щепки". В спектакле "Иван Грозный" он играл вместе со своим педагогом, замечательной актрисой Верой Пашенной. Вообще Соломину посчастливилось играть в одних спектаклях со многими "великими стариками" Малого театра: Яблочкиной, Турчаниновой, Рыжовой, Гоголевой, Жаровым, Ильинским, Царёвым, Бабочкиным.

Что касается работы в кино, то самым любимым фильмом для самого актёра стал "Дерсу Узала" Акиры Курасавы. Они дружили долгое время, и к каждому Новому году режиссёр присылал артисту открытку, нарисованную собственноручно и начинающуюся словами: "С Новым годом, Соломин-сан!".

"Дерсу Узула". kinopoisk.ru

Японский режиссёр пригласил Соломина на главную роль после того, как посмотрел "Адъютанта его превосходительства". Фильм, который, в свою очередь, сделал Соломина по-настоящему знаменитым и любимым миллионами телезрителей. Слава застала его врасплох в те пять апрельских вечеров 1970 года, когда по Центральному телевидению состоялась премьера этого телефильма в постановке Евгения Ташкова.

"Адъютанта его превосходительства". kinopoisk.ru

Персонажем Соломина - капитаном Кольцовым - восхищались все. Он достойно нёс службу у его превосходительства полковника Ковалевского, и так же достойно, без промаха, выполнял задания ВЧК, поскольку был "своим среди чужих". И если можно спорить о том, стала ли эта роль действительно лучшей в кинокарьере артиста, одно несомненно точно: Юрий Соломин сломал устоявшуюся модель образа русского разведчика. Зрителю был нужен именно такой Кольцов - антипод представлениям о мужественности: мягкий, интеллигентный, лиричный, но остающийся в то же время "рыцарем революции"...

Кстати Мало кто знает о том, что изначально Евгений Ташков пригласил Соломина в "Адъютанта..." на другую роль - белогвардейского офицера-садиста, руководящего пытками большевиков. А когда режиссёр всё-таки решил провести пробы на роль Кольцова, то худсовет "зарубил" все пять или шесть ключевых эпизодов - интеллигент Кольцов решительно никому не нравился. И всё-таки Ташков настоял на кандидатуре Соломина под личную ответственность. Кроме того, "Адъютант его превосходительства" не избежал участи "полежать на полке". На "Мосфильме" посчитали, что в фильме белая гвардия выведена с симпатией.

После выхода "Адъютанта" капитан Кольцов зажил своей жизнью, превратившись в сознании зрителей в двойника Соломина. К счастью, сам актёр без особых проблем преодолел период мифологизации запомнившегося образа и в дальнейшем не раз создавал на экране не менее ярких персонажей. Майор Головко из фильма "Инспектор уголовного розыска" и Виталий Славин из многосерийного детектива "ТАСС уполномочен заявить" заняли почётное место в визитной карточке актёра.

Юрий Соломин. kinopoisk.ru

После того как Юрий Мефодьевич занял пост художественного руководителя Малого театра, у него оставалось слишком много времени, чтобы успевать радовать зрителей новыми работами в кино. К счастью, для съёмок в телесериале "Московская сага" он сделал исключение, сыграв одну из ключевых ролей - Бориса Градова.

На традиционный вопрос о нереализованной пока роли-мечте Юрий Мефодьевич отвечал так: "Мне посчастливилось сыграть такое количество ролей, что у меня мечт уже не осталось. И я благодарен судьбе, моим партнёрам, моей семье за то, что мои мечты реализовались. Профессия актёра, при всей её видимой лёгкости, очень тяжела, даже физически. Но, конечно, это самое интересное и увлекательное в моей жизни".