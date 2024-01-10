Навигатор отличного самочувствия на 2024 год: лето

У каждого из нас собственная жизнь: свои фирменные рецепты красоты, особые диеты, личный фитнес и оригинальные планы на отдых. Но, может, стоит попробовать что-то новенькое? Наш календарь-навигатор по жизни на целый год вперёд поможет сделать правильный выбор в любой ситуации.

Лето

Июнь

Кажется, столько лета впереди - конца не видно! Ещё ни разу не надеты обновки: сарафаны, шорты и купальник. Можно строить планы, мечтать об отпуске в экзотических странах или о любимом дачном гамаке. А пока каждый тёплый денёк старайтесь проводить с пользой для здоровья и с удовольствием.

Спорт. Природа щедро предлагает нам спортивные нагрузки. Прозрачная вода соседнего пруда обещает приятное прохладное купание, ровная полянка приглашает поиграть в волейбол. Даже просто гуляя, мы улучшаем работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляем нервы. Тем, кто вынужден проводить летние дни в городе, лучше выбрать плавание в открытых бассейнах. Тёплое солнышко поможет вам загореть, а свежий воздух напомнит об отдыхе на море.

Еда. На рынках появляются первые ягоды. Готовясь к предстоящему отпуску, устройте себе вкусную диету. Вместо ужина ежедневно готовьте ягодные смеси в блендере. В них также можно добавлять нежирные йогурты, молоко, мороженое. Коктейли из свежих ягод наполнят ваш организм витаминами.

Процедура красоты. Маникюр и педикюр - наша главная летняя забота. Доверьтесь профессионалам: в любом салоне красоты вам расскажут о модных тенденциях, посоветуют действенный уход за кожей рук и ног, подберут лак для аккуратных ноготков.

Июль

В городе раскалённый асфальт и смог. А где-то прохлада тенистого леса, цветущие луга и чистые водоёмы. Скорее туда! Хотя бы на выходные: в деревню, на дачу, в санаторий или дом отдыха.

Рыбалка. freepik.com/jcomp

Спорт. "Боги не засчитывают в счёт жизни время, проведённое на рыбной ловле" - этот афоризм был выбит на древней ассирийской плите. Более того, учёные утверждают, что рыбалка продлевает нашу жизнь, ведь у человека, находящегося вблизи реки, пульс снижается на 5-7 ударов в минуту, частота дыхания становится реже на 2-5 движений, зато лёгочная вентиляция улучшается на 12-15%. А значит, удочки вам в руки и ни хвоста, ни чешуи!

Еда. Диетологи считают, что летом нам следует предпочесть прохладную жидкую пищу, кислую на вкус, способствующую сохранению влаги и одновремено препятствующую перегреву организма. Пейте квас, делайте окрошку, другие лёгкие освежающие супы. Да, и уже пора готовить джемы, варить варенье. Снимайте пенки!

Процедура красоты. Самое время позагорать на солнышке. Только примите все меры предосторожности. Золотистый загар сделает вас зрительно стройнее и прекраснее только в этом случае. Разнообразные кремы от, для и после загара- вот то, что нужно для красивой здоровой кожи.

Август

Дни становятся короче, лето уходит, но хочется ещё так много успеть! Догулять оставшиеся от отпуска деньки, окунуться в ещё тёлое море, влюбиться или хотя бы провести на даче ещё одни выходные.

Велопрогулка. freepik.com/jcomp

Спорт. Уходящее лето, может быть, получится догнать на велосипеде. Тёплый август бродит по лесным и парковым тропинкам, а вы мчитесь за ним следом, шурша шинами. Поднажмите ещё, и за полчаса вы сожжёте 500 лишних калорий! Кстати, велосипедные прогулки лучше сделать регулярными, и тогда очень скоро вы заметите, что стали более активной, подтянутым и стройным.

Еда. По наблюдениям диетологов, именно в этом месяце мы питаемся наиболее сбалансированно и активно запасаемся витаминами. Наступает пора арбузов, дынь и винограда - их можно есть вволю, а лучше устраивать себе регулярные разгрузочные дни, например раз в неделю. Так, наслаждаясь летними вкусами, вы легко достигнете идеала.

Процедура красоты. Удовольствие и бодрость - обязательные следствия водного массажа. Это могут быть душ Шарко или Виши, мини-водопады, контрастные струи специальных душевых кабинок или подводные течения джакузи - общее у них одно: удивительный эффект, сочетающий полное расслабление и одновременно прилив новых сил.