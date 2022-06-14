14 июня
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Наживка для «Акулы» Дятлова и судебное «Заключение» для Исаковой: какие новые сериалы можно посмотреть с 14 июня

На этой неделе зрители, которые привыкли смотреть сериалы не только по телевизору, но и в онлайн-кинотеатрах, увидят несколько любыпытных премьер. Прежде всего, остросюжетную драму с участником шоу «Маска» Евгением Дятловым на НТВ, и две многосерийные истории с сильными женскими характерами — «Заключение» с Викторией Исаковой и «Без правил» с Елизаветой Боярской. Говорят, последнюю такой смелой и решительной мы не видели со времён «Вороны».

Сериал "Акула"
Сериал "Акула"
Пресс-служба канала НТВ

«Заключение» (16+, Первый канал)

Детектив. Вера Елагина (Виктория Исакова) — блестящий хирург, специализирующийся на плановой абдоминальной хирургии. Профессия научила её быть решительной и жёсткой, уметь прятать свои чувства. В итоге, муж Веры ушёл, она живёт с дочерью-подростком.

Сериал &quot;Заключение&quot;
Сериал «Заключение»
Пресс-служба Первого канала

Однажды Вера узнаёт, что при странных обстоятельствах погибла её пациентка — 16-летняя Зоя. В своё время Вера по подложным рецептам помогала ей, перенесшей операцию, приобрести опиоидные анальгетики. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Пытаясь разобраться, что произошло с её пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии ещё одного преступления.

Тем временем, тучи над самой Верой сгущаются, суд даёт ей реальный срок: четыре года с запретом на профессию. Однако, прокуратура предлагает её сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь Пахомов становится её надзирателем…

В ролях: Виктория Исакова, Дмитрий Куличков, Виталий Кищенко, Владислав Ветров, Сергей Горошко, Алексей Розин и другие.

вт-чт Первый канал 21.45

«Акула» (16+, НТВ)

Остросюжетная драма. Александр Кулаков (Евгений Дятлов) по прозвищу Акула и его заместитель и лучший друг Виктор Дроздов по прозвищу Дрозд — оперативники, в зоне ответственности которых тяжкие преступления. Полковник Овчарук считает их своей гордостью и ставит в пример молодым.

Но выясняется, что друзья долгое время «подрабатывают» на стороне, выполняя частные заказы сомнительного бизнесмена с криминальным прошлым Григория Шаповалова или просто Шульца. Они не ввязываются в серьёзный криминал, но решают текущие вопросы его бизнеса.

Сериал &quot;Акула&quot;
Сериал «Акула»
Пресс-служба канала НТВ

На одной из семейных вечеринок Дрозд сообщает коллеге, что планирует завязать с работой на Шульца. На следующий день Акула обнаруживает того убитым в своей квартире и становится главным подозреваемым. Однако адвокат Шульца обеспечивает Акуле алиби, вытаскивает его, снимает обвинения и возвращает к работе. С этого момента Акула оказывается на крючке у Шульца: начинается их долгое и ожесточённое противостояние…

В ролях: Евгений Дятлов, Артём Алексеев, Владимир Селезнёв (II), Алексей Гришин, Азиз Бейшеналиев, Павел Гайдученко и другие.

вт-пт НТВ 20.00

«Киллер» (16+, Кинопоиск, Wink)

Сериал &quot;Киллер&quot;
Сериал «Киллер»
Пресс-служба Wink

Боевик. Бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего его самого «за решётку». Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу.

Все годы, проведённые в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку «с дьяволом»: чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них «заказ». Иван даёт своё согласие и становится наёмным убийцей — киллером. Но судьба вносит в его планы свои коррективы…

В ролях: Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов, Анна Котова-Дерябина, Никита Тарасов, Екатерина Кабак, Перевалов, Амаду Мамадаков и другие.

с 15 июня на Кинопоиск, Wink

«Без правил» (16+, PREMIER)

Сериал &quot;Без правил&quot;
Сериал «Без правил»
Пресс-служба PREMIER

Криминальная драма. Ольга Лебедева (Елизавета Боярская) из тех, кого называют self made woman. Главным её девизом — «лучше не заработать, чем потерять». Она из тех, кто никогда не вписывается в авантюры, особенно с душком, сторонится любых контактов с представителями как криминального мира, так и правоохранительных органов, считая и тех, и других нахлебниками, мешающими нормально работать.

Когда-то компания Ольги приобрела автопарк, вместе с которым получила заброшенный пионерский лагерь в области. Неожиданно выясняется, что место, где расположен лагерь, богато минеральными водами. Соответственно, и цена на ранее никому не нужную землю поднимается во много раз, а Ольга оказывается в центре криминальной разборки. На неё давят и через преступных авторитетов, и через правоохранительные органы. Но Ольга не намерена сдаваться. Её неожиданными сторонниками в этом деле становятся бывший бандит и бывший мент, которые одинаково устали жить по законам 1990-х.

В ролях: Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Александр Робак, Сергей Жарков,
Игорь Хрипунов, Дмитрий Чеботарёв, Константин Крюков и другие.

с 16 июня на PREMIER

«С небес на землю» (12+, «Россия 1»)

Сериал &quot;С небес на землю&quot;
Сериал «С небес на землю»
Пресс-служба канал «Россия 1»

Мелодрама. Ольга и Игорь Астровы — крепкая пара, родители троих детей и партнёры по бизнесу. Они с нуля создали успешную авиакомпанию «Ольга», названную Астровым в честь любимой жены. Но однажды Ольга узнаёт, что у её мужа есть другая семья. Не желая делить с Игорем ни детей, ни компанию, она решает посвятить свою разрушенную жизнь тому, чтобы наказать супруга. Ольга объявляет Игорю войну. Полем битвы становится бизнес, а дети — разменной монетой в войне родителей. Удастся ли им построить на пепелище настоящее счастье?

В ролях: Елена Север, Дмитрий Ульянов, Ярослав Бойко, Олег Фомин, Ирина Паутова и другие.


сб Россия 1 21.00

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