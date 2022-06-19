20 июня на СТС состоится телепремьера сериала «Регби», который в прошлом году с большим успехом показали на онлайн-платформе more.tv. Спортивная драма с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной и Сергеем Селиным в главных ролях получила высокий рейтинг зрителей и положительные отзывы критиков.

И о спорте. На СТС

Свою суровую юность Илья Куликов провёл на фанатской трибуне футбольного ЦСКА, «пробил» не один десяток выездов, поэтому все его герои болеют за красно-синих, а матерщинные кричалки Яковлева стали настоящим мемом. Фильмов и сериалов про футбол снято уже немало, поэтому Илья, который входит в попечительский совет «Регби ЦСКА», решил стать первым, кто снимет многосерийку о регби и сделает свой вклад в популяризацию этого вида спорта.

Сериал «Регби» Пресс-служба СТС

Проект выходит на СТС, и в этом нет ничего удивительного — спортивные сериалы давно прописались в эфирной сетке канала. Все мы помним какие страсти кипели в хокейной «Молодёжке» и волейбольных «Дылдах», много мы узнали и о закулисье спортивного плавания из «Мам чемпионов».

Встретились два аутсайдера

Чемпионка России по гимнастике Анастасия (Маргарита Аброськина) изо всех сил рвётся к заветной мечте — олимпийскому золоту. Однако после серьёзного конфликта с тренером (и возлюбленным по совместительству) дорога на олимп для неё закрыта. Настя, приехавшая в Москву из Иркутска, остаётся в столице одна и практически без средств к существованию. Героиня не оставляет надежды в будущем вернуться в любимый спорт, а пока, чтобы заработать, вступает в команду чирлидеров.

Сериал «Регби» Пресс-служба СТС

Впрочем, вскоре спортсменка осознаёт, что не может жить без соревнований и побед, и тогда — за неимением лучшего варианта — уходит в регби. Там девушка знакомится с бывшим боксёром Максимом (Олег Гаас), который оказался в команде, поскольку нарушил правила боя и лишился возможности продолжать карьеру на ринге. Регби — жёсткая игра не только на поле, но и в раздевалке… Всё это героям предстоит познать на собственной шкуре.

Изнанка больших побед

Пожалуй, это один из самых серъёзных сериалов, который покажут на «главном развлекательном канале» страны. Несмотря на то, что сериал посвящён спорту, регби в нём лишь фон, на котором разворачивается драматические истории героев.

Сериал «Регби» Пресс-служба СТС

Мы уже давно знаем, что за каждой победой — травмы, боль, жертвы, а иногда интриги и предательство. Сериалы «Вне игры», «Последний аксель», «Выстрел» и «Крюк» это подтвердят. Создатели сериала подчёркивают, что он будет интересен не только поклонникам спорта, но и тем, кто борется за своё место под солнцем до последнего.

сериала «Регби» (16+)

пн-чт СТС 22.00