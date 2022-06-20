Николай Дроздов, лучезарный, заряжающий своей положительной энергией, жизнелюбием и добротой человек, сохраняет веру в справедливость и красоту мира. 20 июня ему исполняется 85 лет, но его жизнь по сей день полна интересных, а самое главное — любимых и приносящих удовольствие занятий. А это, по мнению Николая Николаевича, и есть счастье.

Рыцарь планеты

Николай Дроздов — профессор, автор двух десятков книг, член Нью-Йоркской академии наук, обладатель почётного звания «Рыцарь планеты», лауреат международных премий и наград, он и в ООН успел поработать, и в кино сыграть, и мультфильмы озвучивал.

Куда только Дроздов не восходил, до каких глубин не спускался, с кем только не водил знакомство — и с Жак-Ивом Кусто, и с Туром Хейердалом, с Джералдом Дарреллом. Наконец, кто только на Николая Николаевича не покушался! И от носорогов он бегал, и от львов. В 2002 году он едва не погиб на съёмках, когда его укусила за руку змея. Бежать к врачу он не захотел, надеясь, что всё пройдёт само собой. Спасла его коллега-телеведущая Елена Малышева, чуть ли не силком отправившая Дроздова в больницу.

В мире животных и людей

Маленький Коля Дроздов с детстве мечтал стать… кентавром. Жили в Подмосковье, рядом с конным заводом, в пять Дроздов сел на лошадь, с тринадцати подрабатывал табунщиком. Видимо, отсюда тяга ко всему живому.

Получив кредит зрительской любви в первых выпусках передачи «В мире животных», он умудрился не растерять его по сей день, поэтому авторитетный банк сделал его лицом своей рекламной кампании.

«Его все , кто знали , сразу полюбили. Ужасно тёплый , приятный , смешной человек», — говорит о Дроздове Владимир Познер , учившийся с ним на первом курсе биофака МГУ. CCO

Программы о животных во всём мире долгожители. Но он 42 года сажал гостям на голову паучью нечисть и умилялся, глядя в эти пучеглазые рожи (а пуакообразные у Николая Николаевича в фаворитах)! Больше 1600 передач вышло в эфир!

С годами Дроздов всё больше чувствует себя просветителем. Вообще с возрастом отношения у него своеобразные. Натуралист уже давно позиционирует себя как человека, умудрённого годами. Апологет здорового образа жизни, он, однако, каким-то чудным образом избегает нравоучительности. На нынешние нравы не сетует, любит The Rolling Stones и сам отлично поёт. У него приятный и довольно сильный голос, и записанный диск с русскими и украинскими народными песнями с шутливым названием «Вы слыхали, как поёт Дроздов?».

Муравей в муравейнике

Биография Николай Дроздова за десятилетия отлакирована до блеска в бесконечных интервью. Живой, остроумный, ценитель хорошего анекдота, он просто подарок для интервьюера. Вот только о личном — дозированно, тем более что зацепиться не за что. Жена — преподаватель биологии, две дочери, внуки Ларик, сокращённо от Филарет и Ян. О жене Дроздов говорит с неизменной нежностью: «Не представляю, как бы я жил без неё. Мне кажется, человек без семьи — как муравей без муравейника. Неприкаянный и одинокий…»

Всенародная любовь к Дроздову пришла в 1977 году , когда он стал вести телепередачу «В мире животных». CCO

Фамильные ценности

Семья у Николая Николаевича вообще всем на зависть. Отец — Николай Сергеевич (1902−1963), профессор кафедры органической химии Московского медицинского института. Мать — Надежда Павловна Дрейлинг (1906−1993), врач-терапевт 5-й городской больницы Москвы. Прапрадед по матери — Иван Романович фон Дрейлинг, из старинного тирольского, а затем — российского дворянского рода! В 17 лет участвовал в Бородинском сражении, был ординарцем фельдмаршала Кутузова. Двоюродный прапрадед по линии отца — митрополит Филарет, златоуст и просветитель, с Пушкиным переписывался, участвовал в подготовке манифеста об освобождении крестьян. В 1994 году причислен Русской православной церковью к лику святых. Дроздовы присутствовали при перенесении его мощей из Троице-Сергиевой лавры в храм Христа Спасителя.

Увлечённый своей работой Николай долго не женился, и все были уверены, что жену он себе найдёт в экспедиции. Однако любимую женщину Дроздов встретил в лифте собственного дома — девушка жила двумя этажами ниже.