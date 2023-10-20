О чём новое шоу "Кто круче Рогова?" и где его смотреть

В субботу, 21 октября, на телеканале СТС Love начинающие и профессиональные стилисты сразятся в фэшн-баттле с главным стилистом страны Александром Роговым.

Александру и его оппоненту необходимо будет переодеть двух близнецов, а случайные посетители торгового центра должны проголосовать за наиболее удачный лук. Любой специалист в сфере персонального и fashion стайлинга сможет доказать, что тоже достоин всероссийской славы, бросив вызов самому Рогову!

Телешоу "Кто круче Рогова?". Пресс-служба телеканала СТС Love.

"Это амбициозный проект, который я давно придумал, и вот наконец мы его реализуем на СТС Love. В нём я даю возможность моим коллегам проявить себя и доказать, что они круче меня!", - интригует Рогов.

В первой серии вы увидите, как стилист и руководитель авторской школы по стилю Таня Тейла сразиться в модной схватке с Александром. Соперничество за создание лучшего образа будет действительно жарким.