"Обещаю, что буду вести себя хорошо": реабилитированный Филипп Киркоров вернулся в "Маску"

Одной из главных интриг нового сезона "Маски" стало возможное неучастие в шоу Филиппа Киркорова. Когда накануне Нового года Примадонн умудрился вляпаться в скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, продюсеры "Маски", очевидно, пришли в ужас. Что делать с новогодним выпуском, в котором он принял участие? Из других "голубых огоньков" его безжалостно вырезали, а в шоу НТВ его участие значительно сократили. Судьба юбилейного сезона "Маски" тоже была поставлена под удар - певец попал в опалу.

Было понятно, что однажды зайдя не в ту дверь, рухнувший с музыкального Олимпа артист будет стучаться в двери высоких кабинетов, чтобы его реабилитировали. Отмена концертов и новогодних корпоративов сильно ударили по его кошельку и репутации. Чтобы вернуть доверие публики поп-король даже публично извинился.

Нашлись заступники и среди боссов телеканалов. Трудно себе представить какие усилия приложили руководители НТВ, чтобы получить разрешение на участие Киркорова в "Маске". Видимо, борьба продолжалась до последнего и перенос премьеры был связан именно с затянувшимися переговорами.

"Маска 5". Пресс-служба телеканала НТВ

Сам Филипп решил пойти ва-банк и не побоялся поехать в прифронтовую Горловку. В ДНР артист поддержал российских военных не только творчеством, но и рублём. Гуманитарная миссия исполнителя не свелась к импровизированному концерту, который он дал перед раненными бойцами. Чтобы продемонстрировать свою поддержку, Киркоров привёз подарки для солдат, а также кондиционеры для местного детского центра.

Несмотря на все старания, артиста тут же раскритиковали за якобы желание подлизаться к народу, но это не помещало ему вновь занять место председателя жюри.В первом выпуске Киркоров вёл себя словно взявшийся за ум школьник тише воды, ниже травы, и даже образ подобрал не такой помпезный, как раньше - элегантный пиджак, минимум украшений, чёрный парик.

А когда на сцену вышел Водяной, Филипп почему-то предположил, что в этом костюме скрывается его отец – Бедрос Киркоров, который уже принимал участие в «Маске» во втором сезоне. Валерия пошутила, что отец певца решил проверить, как тот себя ведет. «Веду себя по-разному, но в последнее время обещаю, что буду вести себя хорошо», — заметил Филипп Бедросович. Кажется, это хотели услышать многие и это очень походило на режиссёрскую заготовку.