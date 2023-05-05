Одна на всех! 15 интересных фактов о победах в жизни, спорте, кино и на полях сражений

1. Ника - в древнегреческой мифологии богиня победы, дочь титана Палланта и реки Стикс. Союзница Зевса в его борьбе с титанами и гигантами; поэтому боги клянутся водой ее матери Стикс. В римской мифологии ей соответствует Виктория. Кстати, от имени богини Ники происходит название известной американской компании Nike.

2. Сон, в котором вы одержали победу над кем-то, может сбыться буквально в отношении ваших давнишних неприятелей. Кроме того, мужчине он может предвещать оглушительный успех у женщин.

3. ГАЗ-М20 - "Победа" отечественного автопрома. Ещё в декабре 1941 г., когда немцы стояли у Москвы, правительство предложило ГАЗу начать работу над новым легковым автомобилем, хотя завод был полностью загружен военными заказами. А массовое производство "Победы" началось в 1946-м. Стоила "Победа" 16000 рублей (при средней зарплате рабочего 500-1000 руб. в месяц). Ими часто награждали передовиков. Автомобиль хорошо продавался в Европе. Западные водители считали их чуть ли не вечными, проблему составляли лишь низкие динамические характеристики и ограниченность заднего обзора.

4. День Победы - праздник победы народа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отмечается 9 мая.

5. "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами" - заключительная фраза обращения к советскому народу заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР В.М. Молотова. Обращение прозвучало в 12 часов дня 22 июня 1941 года - в день начала Великой Отечественной войны.

Иосиф Сталин на советском плакате. ССО.

6. Победа в Сталинградской битве. Переломная битва великой войны шла 200 дней и ночей, на фронте в 850 километров. В ней участвовали больше двух миллионов человек, до 26 тысяч орудий и минометов, примерно 2,1 тысячи танков и штурмовых орудий, около 2,6 тысячи боевых самолетов. Всего в ходе Сталинградской битвы противник потерял около 1,5 млн солдат и офицеров, то есть более четверти всех сил, которыми располагали тогда вермахт и союзники Германии на советско-германском фронте. Это был сокрушительный удар, который до основания потряс всю немецкую военную машину. Стратегическая инициатива перешла к советским войскам.

7. Виктория (24 мая 1819 - 22 января 1901) - королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 г., императрица Индии с 1 мая 1876 г. Пробыла на троне больше, чем любой другой британский монарх и совпала с периодом наибольшего расцвета Британской империи. В честь королевы названы: знаменитый водопад в Африке, крупнейшее озеро Африки, река в Австралии, песчано-солончаковая пустыня в Австралии, гора в Папуа - Новой Гвинее, столица Сейшельских островов и вокзал в Лондоне.

8. Пиррова победа - победа, равносильная поражению. Однажды македонский полководец так разгромил римлян, что сам был тому не рад. Правда, половина историков считает, что это про битву при Гераклее в 280 г. до н. э., а другие настаивают на сражении при Аускуле в 279-м. Путаница вышла из-за прискорбной привычки римлян переписывать историю. Сначала всем было ясно, что обе битвы римляне проиграли, но позже историки Флор, Евтропий и Орозий постепенно превратили поражение при Аускуле в победу римлян. А раз Пирр не победил, то и пирровой победы тоже не было. Пришлось искать какую-нибудь другую пиррову победу, благо у него их было достаточно.

Пиррова победа. www.rebellionresearch.com

Победа персов при Фермопилах - задавили греков численностью, но положили лучшие свои силы - тоже пример пирровой победы. Или победа антифранцузской коалиции под Мальпляке в 1709-м. После неё сильно побитый, но потерявший войск втрое меньше, чем противник, французский военачальник Виллар успокоил расстроенного Людовика XIV практически цитатой: "Сир, не волнуйтесь, ещё одна такая "победа", и у противника просто не останется войск!" Кстати, так и вышло!

И. конечно, взятие Москвы Наполеоном в 1812 году. А также формально выигранное им Бородинское сражение, в котором Наполеон практически лишился кавалерии, теоретически способной защитить его линии снабжения от партизан.

9. До Пирра в обиходе было выражение "кадмейская победа", по мотивам остросюжетного блокбастера Эсхила "Семеро против Фив". Там сын Эдипа Полиник, обманом лишённый братом престола, идёт на Фивы для восстановления справедливости. Отразить-то его отразили, но в Фивах почти все погибли - и оба брата, оспаривавших царство, тоже. Первое упоминание о "кадмейской победе" встречается у Платона в "Законах": "Воспитание никогда не оказывалось кадмейским, победы же часто для людей бывают и будут таковыми".

10. Распространено мнение, что жест "виктория" (V) в обиход ввёл Уинстон Черчилль. Но, скорее всего, он появился так: пленённым английским и уэльским лучникам, наводившим трепет на врагов, отрубали средний и указательный пальцы, , чтобы они не смогли больше стрелять. Неповреждённые пальцы означали: "бойтесь, враги!"

11. "Победа" - пассажирский теплоход, снимавшийся в х/ф "Бриллиантовая рука" под названием "Михаил Светлов". Крометого, первоначально так назывался корабль и легендарного капитана Врунгеля.

12. Пик Победы (кирг. - Жеиш Чокусу) - горная вершина, высшая точка Тянь-Шаня (7439 метров). Входит в число пяти семитысячников СНГ, восхождение на которые даёт право на получение почётного звания "Снежный барс". В августе 1955-го алма-атинская команда альпинистов дошла лишь до высоты 6930 м и попала под снежный ураган. Из 12 альпинистов в живых остался лишь Урал Усенов, физрук школы №63 в Алма-Ате. На следующий год он снова пошёл наверх в составе объединенной команды московского "Спартака" и Казахского комитета физкультуры и спорта и таки покорил вершину. Сейчас Уралу Усеновичу 83 года, и он до сих пор работает в школе.

13. "Победителей не судят" - эти слова приписывают российской императрице Екатерине II. Их она якобы сказала, защищая А. В. Суворова, которого хотели судить за то, что он вопреки приказу главнокомандующего Румянцева предпринял в 1773 г. штурм турецкой крепости Туртукай. На приговоре Екатерина написала: "Победителей не судят". Но предание это никакими историческими источниками не подтверждается.

Екатерина II. ССО.

14. Победа - гора в Якутии, высшая точка Буордахского высокогорного массива, высшая точка хребта Черского, высшая точка Якутии, высочайшая точка северо-востока Сибири. Высота 3003 метра. Гора торчит почти на 140 км южнее Полярного круга.

15. Самые крупные победы в истории спорта. Сборная СССР по хоккею может похвастаться победами со счетом 20:0 над Польшей на чемпионате мира в 1973 году, а также 28:2 над Италией на Мемориале Брауна в 1967 году. Канадцы в рамках чемпионатов мира победили в 1947 году Данию со счётом 47:0. И это ещё не предел. Самый крупный счёт в истории хоккея был зафиксирован на юношеском чемпионате Азии и Океании, проходившем в Харбине в 1998 году. В матче между сборными Южной Кореи и Таиланда счёт составил 92:0 в пользу южнокорейской сборной.

А Сборная Австралии по футболу 11 апреля 2001 года со счётом 31:0 одержала, мягко говоря, разгромную победу над сборной Самоа. 12 сентября 1885 года в матче розыгрыша Кубка Шотландии был зафиксирован самый крупный счет в истории футбола: "Эрброут", принимавший "Бон Аккорд", выиграл со счётом 36:0. И 149:0 - в 2002 году на финальных матчах первенства Мадагаскара. Команда "Стад Олимпик л'Эмирн", недовольная несправедливым пенальти, в матче с командой "Адема" забивала голы в собственные ворота каждые 36 секунд.