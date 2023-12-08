Охота на SHAMAN`а: за что старая гвардия шоу-бизнеса ополчилась против молодого певца

Певец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, в переломный для страны период стремительно ворвался на отечественную эстраду и сразу же стал одним из самых востребованных артистов, подвинув с олимпа маститых исполнителей. Поэтому неудивительно, что некоторые коллеги по цеху откровенно хейтят исполнителя хита "Я - русский", называя его выскочкой.

Так, 69-летняя Любовь Успенская заявила, что Ярослава пока рано ставить в один ряд с такими мэтрами, как она, потому что он лишь начал свой путь на эстраде и ему ещё нужно доказать свою жизнеспособность на высококонкурентном рынке. "Пусть дорастёт до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный", - заявила королева шансона.

Любовь Успенская. Фото пресс-служба телеканала "Россия 1".

К слову, недавно досталось Дронову и от Филиппа Киркорова. Король российского шоу-бизнеса сделал репост публикации, где SHAMAN был назван "нацистом с повязкой". В тексте сообщения в уничижительной форме высмеивалась патриотическая позиция Дронова. Шокированные фанаты предположили, что страницу Киркорова взломали мошенники. Но оказалось, что канал не был атакован хакерами - нет у "примадонна" и нерадивого помощника, на которого можно было бы свалить всю вину. Он сам ведёт страницу!

Филипп Киркоров. Фото пресс-служба телеканала "Россия 1".

Согласно официальной версии, Киркоров по ошибке сделал репост чужого высказывания. Его пресс-секретарь сослалась на невнимательность Филиппа, который даже не счёл нужным принести Дронову извинения и не объяснил, совпадает ли текст записи с его личной точкой зрения. Кстати, первоисточником скандальной публикации является антироссийский канал, и из этого вытекает логичный вопрос об интересах певца.

Но и это не всё. Продюсер Владимир Киселёв, владелец "Русского радио", обвинил Shaman'а в неискренности. "К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. По одной простой причине - все видят неискренность этого парня", - приводит News.ru слова Киселёва, якобы сказанные за кулисами церемонии "Золотой граммофон".

Несмотря на критику в свой адрес Дронов продолжает собирать полные залы. В Волгограде даже пришлось назначить дополнительный концерт, потому что все билеты быстро раскупили.