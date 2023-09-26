оШАЛОМительная премьера про бедного Бюрю Абрамовича, который продаёт свинину

Сегодня, 26 сентября, в онлайн-кинотеатре START начинается показ мультикультурной семейной комедии про четыре поколения одной семьи Абрамовичей. Главную роль в сериале исполнил Гера Сандлер, ранее сыгравший в хите Netflix "Неортодоксальная", а режиссёром выступил Илья Фарфель ("Война семей", "Короче").

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря (Гера Сандлер) продаёт (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает свое происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму.

Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Но всё меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка - вредным стариком Хаимом (Семён Стругачёв). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлёк на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для

этого нужно освободить душу Хаима.

Сериал "Бедные Абрамовичи". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

"В нашей сериальной еврейской семье есть особенность: все понимают и тонко чувствуют друг друга (даже слишком). При создании таких проектов фальшивить нельзя, иначе получится карикатура. И именно поэтому в сценарии "Бедных Абрамовичей" нет никакого догмата и заискивания по отношению к евреям, а есть тонкий юмор, понимание и большая любовь к персонажам. Надеюсь, что человек любой национальности, любой конфессии, любого цвета кожи при просмотре нашего сериала скажет: "Вот, это про меня, это про мою семью, про мою жизнь!", - уверен Гера Сандлер, сыгравший главного героя.

Сегодня подписчикам START станут доступны сразу три серии. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам до середины декабря.