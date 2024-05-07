От весны до осени: календарь работ на цветочных клумбах

Как театр начинается с вешалки, так дом начинается с палисадника. И каждому хозяину хочется видеть свой цветник ярким и нескучным. Но для этого придётся похлопотать - однолетники и двулетники, требуют постоянного и тщательного ухода. Их нужно регулярно поливать и рыхлить, пропалывать, подкармливать.

Весной

Когда сойдёт снег и земля согреется, в цветниках наводят порядок, убирают растительный мусор. На землю вокруг многолетников разбрасывают комплексные удобрения, потом почву рыхлят на глубину до 20 см и разравнивают граблями, восстанавливая первоначальные контуры цветника. Все старые побеги многолетников удаляют до появления свежих ростков. С наступлением стабильно тёплых дней сеют семена и высаживают на постоянное место рассаду однолетников и двулетников. Последние высаживают с конца апреля, однолетники - на месяц позднее, когда минует угроза заморозков.

Цветы. freepik.com/freepik

Пока рассада не приживётся, поливают ежедневно, потом 2-3 раза в неделю, по мере подсыхания грунта. Многолетники следует поливать часто и регулярно, особенно в первый год после посадки, пока они ещё не разрослись. Позднее, когда грунт между растениями будет закрыт, поливать их нужно реже, только в засушливый период. При этом почву под ними нужно регулярно рыхлить и пропалывать.

Летом

Летом уход за цветником включает тот же комплекс работ: удаление сорняков, рыхление, сохранение влаги в почве. Этого можно достичь не только при помощи полива, но и мульчированием. Слой мульчи препятствует испарению влаги, удерживает её в почве и защищает грунт от перегрева.



Полив. В жаркую погоду следует поливать цветущие растения. Многие из них теряют декоративность при попадании воды на бутоны и листья, поэтому рекомендуется поливать их под корень. При этом необходимо учитывать и

различную потребность растений в воде. К примеру, ясколка, астра, седум относительно засухоустойчивы, а вот люпину и флоксу требуется много влаги. При нехватке воды продолжительность и качество цветения снижается. Особенно обильно нужно поливать георгины во время цветения. Кстати, их можно поливать и методом опрыскивания. Землю под ними нужно обязательно замульчировать: они очень чувствительны к высоким температурам грунта.

Цветы. freepik.com/freepik

Рыхление. Рыхлить почву в цветниках из однолетников нужно после каждого полива или обильного дождя. Глубина рыхления: 4-5 см. Под многолетниками первый раз грунт рыхлят ранней весной, когда почва достаточно просохнет. В непосредственной близости к растениям глубина рыхления не должна превышать 2-7

см, на удалении можно рыхлить глубже. Второй раз рыхлят после прорастания сорняков. Пропалывать землю надо в течение всего сезона, каждый раз взрыхляя грунт. В среднем нужно прополоть и прорыхлить 5-8 раз за лето.



Стрижка и обрезка. Их используют для регулирования роста и развития растений. Например, пиретрум, ирезине, цинерарию, сантолину первый раз стригут через несколько дней после высадки и укоренения. А потом повторяют стрижку каждые 7-10 дней. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум, алиссум. Это делает чёткой линию бордюра и вызывает усиленное ветвление. Подстригают обычно ручными ножницами.

Цветы. freepik.com/freepik

Некоторые растения надо обрезать или прищипывать для регулирования сроков цветения. У львиного зева срезают всю цветочную кисть с завязавшимися плодами и верхушечными цветами. После этого развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение. У ноготков и бархатцев удаляют отцветший цветок и зелёные побеги, это усилит цветение в разы. Такой же эффект даёт обрывание стручков на душистом горошке, срезание цветков и листвы у дельфиниума, пиретрума. У флоксов и рудбекий удаляют только цветки над верхним листом.

Когда и как подкармливать цветы Подкармливать цветы нужно, если почва недостаточно плодородна. Если земля питательная и растения развиваются хорошо, удобрения вносить не нужно. Избыток питательных веществ приведёт к усиленному развитию зелёной массы в ущерб цветению. Для подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Ранней весной подкармливают многолетники: в почву вносят перегной (300-600 г на 1 кв. м), сухие минеральные удобрения (30 г сульфата аммония, 30 г хлористого калия, 20 г суперфосфата на 1 кв. м). Второй раз многолетники подкармливают в мае. В жидком виде (растворёнными в воде) вносят минеральные удобрения (20 г сульфата аммония, 20 г хлористого калия, 50 г суперфосфата на 1 кв. м). Третий раз подкармливают в июле, уже без азотных удобрений (20 г хлористого калия, 80 г суперфосфата на 1 кв. м).



Летники первый раз подкармливают через 2-3 недели после посадки, не раньше. Второй раз удобрения вносят в середине июля. Предпочтительнее поливать растворёнными в воде удобрениями.

У многолетников гайлардии, кореопсиса, тысячелистника по мере увядания удаляют соцветия; у дельфиниума, люпина, колокольчиков их обрезают, когда отцветет 80% цветков. Это вызывает их повторное цветение. Аквилегии, лихнису, пиону, люпину, астре, дернистому флоксу после цветения срезают стебли вместе с соцветиями. У мелкоцветных хризантем прищипывают верхушечные побеги для лучшего кущения и обильного цветения. Первый раз, когда растения достигнут 10-12 см высоты, второй - когда новые побеги подрастут на 8-10 см. У крупноцветных хризантем прищипывают верхушки трижды, все боковые побеги удаляют.

Осенью

Цветы. freepik.com/freepik

Осенью все растения погружаются в сон. Нас радуют поздние цветы. Их не так много, например, яркие безвременники. Летники нужно удалить целиком, землю взрыхлить. Многолетники обрезать на 10-15 см выше уровня почвы. Но растения с полыми стеблями (такие как дельфиниум) обрезать не нужно. Иначе в полых стеблях будет скапливаться вода, луковица начнёт гнить. Под посадку цветущих весной луковичных надо заранее подготовить место. Взрыхлить, удобрить, посадить на глубину, в 2-3 раза превышающую диаметр луковицы. В конце сезона, с наступлением холодов, нужно укрыть теплолюбивые растения.