Побег Аллы Пугачёвой из России не помог Лике Стар вернуться в российский шоу-бизнес

В минувшую субботу в эфире НТВ вышел второй выпуск четвёртого сезона музыкального шоу "Суперстар!". Во втором выпуске звёзды 1980-90-х пошли на эксперимент и исполнили композиции, которых никогда не было в их репертуаре, а по итогам голосования жюри проект покинул первый участник. Вернее, участница.

Второй конкурсный день был посвящён "Любимым хитам" участников. Они исполнили песни, которые им всегда очень нравились, но они никак не решались их спеть ранее. К примеру, Кай Метов выбрал песню группы A'Studio "Улетаю", Феликс Царикати - хит Димы Билана "Так устроен этот мир", а Анастасия Макаревич - трек Леди Гаги Bad Romance.

По итогам голосования лидерами стали Алексей Гоман, Кай Метов, Анастасия Макаревич и Игорь Наджиев, у них по 15 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы заняла Татьяна Маркова с 14 баллами. На третьем месте расположился Алексей Глызин, заработав за два выпуска 13 баллов.

На последней строчке турнирной таблицы оказалась Лика Стар, заработавшая жалкие 9 баллов за две передачи. Судьи единодушно признались, что на фоне остальных участников певица смотрится слабо. Таким образом, певица, которая возлагала большие надежды на проект, покинула шоу. Исполнительница хита "Одинокая Луна" хотела доказать всем, что достойна стоять на большой сцене, переродиться на глаза у многомиллионной аудитории и раскрыть свои новые творческие образы. Но ничего не вышло.

"Суперстар". Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

С помощью телепроекта Лика Стар намеревалась вернуться в российский шоу-бизнес, который покинула после весьма скандальной ситуации. В начале 1990-х её песни были настоящими хитами. Эпатажная певица быстро приглянулась Аллой Пугачёвой. Примадонна даже предложила Лике перейти в её театр, однако та отказалась. А потом и вовсе закрутила роман с Владимиром Пресняковым, который на тот момент состоял в браке с Кристиной Орбакайте. Роман между артистами был недолговечным, но как только о связи узнала Пугачёва, у Лики отменились почти все концерты. "Володя, как трусливый котенок, сказал мне "прощай". Но меня это только закалило", - заявила Лика в эфире телешоу на канале "Россия 1". Впоследствии Лику внесли в чёрный список, и она перестала появляться и на сцене, и на ТВ.

"Суперстар". Четвёртый сезон. Пресс-служба телеканала НТВ.

Бегство Пугачёвой из России было крайне удобным моментом для возобновления карьеры, однако и жюри, да и зрители, не оценили вокальные способности артистки. Таких, но более молодых и задорных, на нашей эстраде сейчас пруд пруди...

В четвёртом сезоне, как и годом ранее, члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если их решение будет единогласным. Если мнения судей разделятся, артист покинет проект. И этой счастливицей не стала Лика Стар.