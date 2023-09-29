Поди туда - не зная куда: на НТВ покажут необычное тревел-шоу "Попутчик"

В субботу, 30 сентября, на канале НТВ состоялась премьера нового тревел-шоу "Попутчик", вести которое будет неутомимый Тимур Родригез в компании обыкновенных телезрителей. Каждое путешествие ведущего будет сопровождать попутчик, выбранный в ходе кастинга, а направление путешествия определит случай.

Этим летом в социальных сетях появились посты о том, что Тимур Родригез разыскивает попутчиков для нового тревел-шоу. Вместо того, чтобы сидеть на диване и мечтать о крутых приключениях, каждый, будь то домохозяйка из Самары или слесарь из Владивостока, мог стать настоящим телеведущим и вместе с Тимуром Родригезом отправиться в увлекательное путешествие. Артист подтвердил эту информацию, написав, что запускает программу "Попутчик" и ему нужны те, кто готов поехать с ним в путешествие на выходные. Отважившимся он пообещал море впечатлений и удивительные открытия.

Чтобы открыть для себя страну и попасть в телевизор, требовалось всего лишь отправить свою видеовизитку и рассказать в ней о себе и о том, почему вам интересно поучаствовать в шоу. Победителям Тимур позвонил лично и произнёс три вожделенных слова: "Ты - мой попутчик".

"Попутчик". Пресс-служба телеканала НТВ.

Ещё одна особенность проекта - выбор путешествия, который происходит случайным образом. Соведущий достаёт печенье с предсказанием, предложенное Тимуром. Выбранное лакомство определяло маршрут, средства передвижения, локации, места для ночлега, блюда местной кухни и любые другие активности путешественников. Примечательно то, что никто не знает, что вытянет попутчик. Это и является одной из главных интриг проекта не только для телезрителей, но и для самих героев тревел-шоу.

"Попутчик" - это не просто тревел-шоу, а возможность для телезрителя побывать в различных уголках мира и познакомиться с культурой, традициями и кухней других стран. Своим соведущим Родригез обещает "незабываемые впечатления, удивительные открытия и необычный опыт от прохождения самых разнообразных квестов".