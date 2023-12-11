Покой её только снится: героиня Анны Банщиковой кардинально изменит свою жизнь в новом сезоне сериала "Ищейка"

В седьмом сезоне следователь Александра Ивановна Кушнир начинает новую жизнь в новой команде, обычным опером, в отделе расследований города-курорт Сочи. Снова свободная и увлеченная только работо . Семейная жизнь осталась в прошлом. Новые коллеги считают Сашу заносчивой всезнайкой, которая везде сует свой нос, а то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности. С новым начальником Розовой (Валентина Валюшкина) у Саши тоже непростые отношения...
Спустя время к Кушнир приезжает начальник - Аркадий Ольховский (Максим Лагашкин) и все её планы снова рушатся. Неизменные проблемы в личной жизни, трогательная несуразность в быту, профессионализм в работе, и интересные расследования - все это зрители увидят в новом сезоне.
Каст новых серий пополнился новыми известными актерами. В эпизодах седьмого сезона снимались - Елена Валюшкина, Полина Кутепова, Пётр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов, Евдокия Германова, Марина Брусникина, Вадим Колганов, Олег Масленников-Войтов. Старая гвардия тоже останется.
Несмотря на то, что ранее сообщалось, что новые серии выйдут под названием "Кушнир", зрители снова встретят хорошо знакомое название в программе передач. Возможно, всё дело было в санкциях. "Ищейка" - это адаптация американского телехита The Closer с Кирой Сэвидж. Заокеанский оригинал, который стартовал ещё в 2005 году, был восторженно встречен критикой и стал настоящим телехитом. Сериал был закрыт в 2012 году, но по сей день остаётся в числе лидеров в рейтинге лучших телепроектов.
С первых же серий российская "Ищейка" завоевала любовь тысяч телезрителей и начала демонстрировать высочайшие рейтинги. В российской "Ищейке" речь идёт о работе следственного отдела в небольшом черноморском городке, а роль новоиспечённой начальницы местного угрозыска сыграла Анна Банщикова.
"Сериал "Ищейка" выходил на экраны шесть сезонов. Седьмой будет раскрашен новыми сюжетными красками, потому как моя Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнёт всё с нуля. Увеличится и количество трюков, которые я выполняю, - в новом сезоне они станут ещё зрелищнее. Интересно будет наблюдать и за любовной линией: за сердце Кушнир станут сражаться несколько претендентов, и выбор её окажется неожиданным для зрителей. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждёт много сюрпризов", - интригует Анна Банщикова, исполнительница главной роли.